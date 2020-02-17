https://static.news.ru/photo/8822c61e-5183-11ea-8b6d-fa163e074e61_660.jpg Британская королевская семья Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ссылка на сайте королевской семьи Великобритании вела на китайский порносайт вместо страницы благотворительной организации, одним из патронов которой является принц Гарри.

Как отмечает The Sun, она открывалась, даже если на компьютере были установлены возрастные фильтры. Непристойный контент, в том числе ссылки на прямые трансляции сексуальных утех, был доступен лицам любого возраста.

Журналисты уведомили об ошибке представителей фонда и Букингемского дворца. В настоящее время ссылка работает исправно и ведёт на сайт организации, указанной в описании к ней.

Газета Daily Mail уточняет , что запросила комментарий по произошедшему.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям украинского города Хмельницкий несколько часов показывали порно на огромном уличном экране.