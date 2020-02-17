Ссылка на сайте королевской семьи Великобритании вела на китайский порносайт вместо страницы благотворительной организации, одним из патронов которой является принц Гарри.
Как
Журналисты уведомили об ошибке представителей фонда и Букингемского дворца. В настоящее время ссылка работает исправно и ведёт на сайт организации, указанной в описании к ней.
Газета Daily Mail
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