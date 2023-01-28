Мужчины чаще теряют волосы из-за сладкой газировки Nutrients: сахаросодержащие напитки могут провоцировать облысение у мужчин

Кафедра дерматологии пекинского университет Цинхуа провела исследование среди тысячи молодых мужчин материкового Китая и нашла взаимосвязь между склонностью к облысению и количеством сладких газированных напитков. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nutrients.

Среди 1028 участников (27,8 ± 7,2 года) в конечном анализе мы обнаружили, что высокое потребление сахаросодержащих напитков связано с более высоким риском андрогенетической алопеции. Мы рекомендуем стимулировать среди молодых мужчин снижение потребления подслащенных напитков, чтобы свести к минимуму негативные последствия для здоровья, — пишут авторы научной статьи.

Исследование проводили путем анкетирования с января по апрель 2022 года. Мужчины в возрасте от 18 до 45 лет самостоятельно оценивали состояние своих волос. Ученые сообщают, что результаты интерпретировались с поправками на социально-демографические данные, состояние волос, потребление пищи, образ жизни и психологические факторы.

Ранее аналитики NielsenIQ подсчитали, что объем продаж газированных напитков без сахара в России с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года снизился на 9,8%, хотя в денежном выражении показатели выросли на 3,6% из-за роста цен. Ассортимент газировки без сахара из-за ухода с рынка некоторых крупных игроков снизился на 8,5%.