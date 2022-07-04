Модный прорыв: российская одежда сможет менять цвет и мерить давление NEWS.ru узнал, как новейшие технологии в ближайшее время изменят российскую моду

Фото: Пресс-служба TECH IN FASHION

Мастер-класс по макияжу на мероприятии TECH IN FASHION на Робостанции ВДНХ

Столичные фешен-компании всё активнее встраиваются в глобальные технотренды. По данным Агентства инноваций Москвы, сейчас в городе работает более 50 FashionTech-компаний, применяющих новые технологии в сфере моды. Большинство из них заняты дистрибуцией и продажей одежды, то есть дизайнеров, разработчиков и непосредственных производителей среди них пока меньшинство. NEWS.ru разбирался в современных трендах индустрии и узнал, чем будут заниматься такие компании в ближайшем будущем.

FashionTech в Москве: что делают эти компании?

Большинство столичных FashionTech-проектов занимаются дистрибуцией и продажей одежды, созданной с применением самых современных технологий. По подсчётам Агентства инноваций Москвы, на их долю приходится 57% в общем объёме этого сегмента отрасли. В основном это маркетплейсы, виртуальные примерочные, сервисы подписки на одежду и её подбора через 3D-сканирование, а также рекомендательные системы по подбору нарядов. Эксперты Агентства, пригласившие такие инновационные и импортозамещающие компании поучаствовать в мероприятии TECH IN FASHION на Робостанции ВДНХ в рамках Московской недели моды, отмечают, что разработчиков новых решений в сфере дизайна и производства новых материалов в Москве пока не очень много, но их число продолжает расти.

Сейчас в мировой модной индустрии растёт спрос на умную одежду и обувь со встроенными сенсорами и аксессуарами, виртуальную одежду и различные высокотехнологичные средства ухода вроде водоотталкивающих пропиток. В Москве у бизнеса в этой области уже есть свои наработки и желание развиваться. На долю таких компаний приходится 21% от их общего числа, и в целом индустрия может пойти как по пути наращивания числа таких компаний, так и по пути масштабирования существующих производств.

Фото: Пресс-служба TECH IN FASHION Инновационная спортивная одежда SportDots

Отдельную нишу занимают дизайнерские компании, занятые моделированием одежды с помощью искусственного интеллекта и созданием систем автоматизированного проектирования лекал. Появляется всё больше предприятий, нацеленных на создание тканей из переработанных или растительных материалов, а также сырья с улучшенными свойствами — меняющего цвет, быстросохнущего и сверхпрочного. Суммарно на их долю приходится 18% из числа FashionTech-проектов — в абсолютных числах это не так много, но по мере превращения существующих идей в рабочие проекты рынок будет расти.

Задел на будущее

В Агентстве инноваций Москвы выделяют выделяют четыре наиболее явных и перспективных мировых тренда в FashionTech: персонализация одежды, устойчивое развитие, подстройка индустрии под велнес-экономику (в переводе с английского wellness — «хорошее здоровье», «благополучие») и инклюзивность.

В первом случае вся индустрия очевидно идёт по пути использования искусственного интеллекта и технологий анализа больших данных для создания перспективных образов, а также индивидуального консультирования потенциальных покупателей. Согласно прогнозу Market Data Forecast, к 2027 году мировой рынок ПО для генеративного дизайна вырастет до $454 млн, прибавляя по 20,4% ежегодно. Среди столичных FashionTech-компаний уже есть аналоги: рекомендательная фешен-платформа на основе анализа больших данных и ИИ GardeRobo и технология дизайна коллекций одежды с помощью ИИ и 3D-моделирования, созданная компанией Sxema.

Основные направления FashionTech в плане решения проблем устойчивого развития — использование экологичных материалов, создание замкнутого цикла в производстве и переработке одежды, а также замена реальных вещей на виртуальные при создании цифровых образов для интернет-активностей. Например, при ведении блогов и трансляций в соцсетях. К последним можно отнести российский бренд Replicant.

Велнес-экономика в FashionTech также является одним из ключевых трендов. К этой категории относятся различные подключаемые вещи и носимая электроника, способная, к примеру, отслеживать функциональные особенности организма носителя. Ожидается, что к 2027 году мировой рынок такой одежды вырастет до $9,2 млрд.

Фото: Пресс-служба TECH IN FASHION Посетитель на мероприятии TECH IN FASHION на Робостанции ВДНХ

Инклюзивность в одежде — ещё одно важнейшее направление развития современной фешен-индустрии. В этом отношении особое внимание уделяется вещам для людей с ограниченными возможностями. Российский маркетплейс Lamoda, к примеру, уже запустил отдельную секцию с такой одеждой, и в будущем таких проектов, по прогнозам экспертов, будет становиться всё больше.

Новым технологиям — новые бизнес-модели

Высокотехнологичные компании не могут активно развиваться, используя только классические бизнес-модели, поэтому в России, как и во многих других странах, проходящих ускоренную цифровую трансформацию, FashionTech-проекты применяют новые возможности для управления внутренними и внешними бизнес-процессами своих компаний.

По такому пути, например, пошла российская компания BlackBase. Её основной продукт — подписка на базовую чёрную одежду. Если пользователь по окончании месяца возвращает вещи обратно, компания предоставляет ему скидку на следующий период.

Вместе с тем во многих странах набирают популярность покупки в прямом эфире, когда продавец или бренд показывает новую коллекцию в ходе онлайн-трансляции, а пользователи в режиме реального времени заказывают понравившиеся вещи. Крупнейшие маркетплейсы, например Alibaba, уже проводят такие «цифровые недели моды». Аналогичные мероприятия могут стать массовыми в России уже в ближайшем будущем.

Будущее столичного FashionTech

Как и во многих цифровых отраслях, для столичной отрасли FashionTech одним из ключевых источников финансирования являются венчурные инвестиции: в прошлом году было заключено пять сделок на общую сумму $9,5 млн. При этом за последние четыре года среднегодовой темп инвестиций в эту сферу увеличивался на 50%.

Фото: Пресс-служба TECH IN FASHION Платья из фольги

Самый крупный объем инвестиций в 2021-м привлекла Cappacity от фонда Nebessa Capital. Компания занимается разработкой AR/VR-решений для электронной коммерции, в том числе системы персонализированных рекомендаций по товарам с возможностью виртуальной примерки. На втором месте оказался проект Viewevo, получивший $5,4 млн на развитие бизнеса, — компания разрабатывает приложение для распознания вещей в кадре видеоролика и получения ссылок на их покупку в интернет-магазинах.

В общей структуре нынешних венчурных инвестиций в такие проекты 59% приходится на виртуальные примерочные и технологии 3D-сканирования, еще 25% — на livestream-шопинг. По мнению участников TECH IN WEEK — основателей техкомпаний в сфере бьюти и фешен, владельцев нетехнологических бизнесов в этой отрасли и инвесторов, — в ближайший год наибольшим спросом будет пользоваться продукция компаний, производящих органические и переработанные материалы для пошива одежды, высокотехнологичные ткани с улучшенными свойствами, а также ретейл-платформы и шеринговые сервисы. Именно такие проекты, уверены специалисты, будут в перспективе привлекать основной объём венчурных инвестиций.