«Меня все устраивает»: Ида Галич ответила на обвинения в маленькой груди Ида Галич заявила, что Боженька не наградил ее грудью, но послал мозги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ида Галич

Российский блогер Ида Галич отреагировала на публикацию Telegram-канала «Двойная сплошная», в которой говорилось о ее маленькой груди. Телеведущая отметила в своем Telegram-канале, что не испытывает дискомфорта по этому поводу. Она поразилась тому, «как люди целенаправленно могут обижать человека по поводу его физической формы».

Галич рассказала, что планирует родить второго ребенка, после чего, возможно, совершит «небольшой апгрейд».

Сейчас меня все устраивает. Не всем повезло родиться с идеальными формами. Если бы я после этого пошла и легла бы под нож хирурга, вам бы стало от этого легче? Или веселее как-то? — задалась вопросом телеведущая.

Также Галич заявила, что ей жаль критиков. Она добавила, что они «росли в семье, где никто никогда не любил и часто указывал на недостатки».

Боженька не наградил меня грудью, но послал мне мозги и родителей, которые смогли меня достойно воспитать, — написала блогер.

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