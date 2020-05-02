Меган Маркл отказали в суде по претензиям к Daily Mail

https://static.news.ru/photo/d4d6d824-8c93-11ea-9750-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский суд отверг часть претензий герцогини Сассекской Меган Маркл, которые она выдвинула к таблоиду Daily Mail и нескольким другим связанным с ним изданиям. Три пункта иска супруги принца Гарри суд счёл нерелевантными.

Речь идёт о вторжении в частную жизнь при освещении её споров с отцом Томасом Марклом. Герцогиня считает, что СМИ «действовали бесчестно, с дурными намерениями», «намеренно усугубляли или раздували конфликт» и имели «явное намерение представить её в ложном или дурном свете». Однако данные претензии актрисы рассматриваться не будут.

В связи с этим судья счёл убедительными доводы защиты газет, которые утверждают, что такие заявления могут относиться к делу не о нарушении права на частную жизнь, а о диффамации, как сообщает The Newsweek.

Адвокаты Маркл при этом были очень удивлены решением суда.

Крайности, до которых дошли Mail on Sunday, используя искажающую, манипулятивную, бесчестную тактику, целью которой стала герцогиня Сассекская, стали очевидны. В то время как судья признаёт заявления о нарушении права на частную жизнь и авторских прав, мы удивлены, что бесчестность действий сочтена не относящейся к делу, — утверждает защита.

Адвокаты герцогини Сассекской при этом демонстрируют оптимистичный настрой. Они уверены, что у них на руках все козыри, чтобы засудить Daily Mail, Mail on Sunday и другие издания, принадлежащие издательскому дому Associated Newspapers.

Данное решение оставляет ясным то, что базовые элементы не изменились, и ему будет дан ход, — говорят юристы Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская начала судебную тяжбу из-за пяти статей, которые были опубликованы изданиями холдинга в феврале 2019 года. В них были опубликованы отрывки письма, которое Меган Маркл отправила отцу вскоре после свадьбы с принцем Гарри. В этих частях письма герцогиня предстаёт бесчувственной особой, не интересующейся здоровьем пережившего сердечный приступ Томаса Маркла.

При этом сама герцогиня Сассекская расценивает эти статьи как нарушение её авторских прав, а также как часть кампании, которую против неё развернула Daily Mail.

Публичный конфликт сильно ударил по репутации Меган, однако адвокаты в ответ предоставили суду другие сообщения, которые герцоги Сассекские направляли Томасу перед свадьбой. Пара волновалась за его здоровье, однако сам отец невесты недостаточно активно реагировал на их сообщения.

Как писал NEWS.ru, ранее Меган Маркл по видеосвязи дала советы, как вести себя на собеседовании.