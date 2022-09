Лепит пули и гроб-саркофаг: Питт после развода с Джоли стал скульптором Обладатель «Оскара» дебютировал в качестве скульптора, представив публике гроб-саркофаг и другие работы

Знаменитый голливудский киноактер и обладатель «Оскара» Брэд Питт вовсю осваивает новый для себя вид искусства — скульптуру. Недавно он дебютировал в новом амплуа в Художественном музее Сары Хильден в Тампере (Финляндия). Питт давно интересуется современным искусством и отлично в нем разбирается как коллекционер. Но внезапное хобби, которое задумывалось в качестве терапии после тяжелого развода с Анджелиной Джоли, обернулось перспективным видом деятельности. Какие работы создает Питт-скульптор и что вкладывает в них — в материале NEWS.ru.

Западные СМИ пестрят заголовками в духе «Искусство помогло Брэду Питту вернуться в прежнее русло». После разрыва с Анджелиной Джоли в 2016 году завидный холостяк обратился к скульптуре, чтобы исцелиться от выматывающих судебных тяжб. Но неожиданно для него хобби превратилось в огромную страсть.

По данным издания PEOPLE, сразу после расставания с Джоли, отношения с которой длились более 12 лет, актер стал проводить всё свободное время в лос-анджелесской художественной студии друга и художника Томаса Хаусаго. А позже и сам взялся за глину.

Хаусаго хорошо известен как британский современный художник-визуалист. Он создает скульптуры из таких материалов, как гипс и фанера. Причем его искусство особо ценят знаменитости. Например, целая коллекция скульптур хранится у солиста группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса.

В 2017 году Питт публично рассказал о своей новой любви, рассказав GQ, что пропадает в студии друга Томаса Хуасаго.

Я проводил там много времени. Мой друг Томас Хаусаго серьезный скульптор. И он был так добр, что позволил мне с утра до вечера сидеть на корточках в его мастерской, — рассказал Питт.

Именно с Хуасаго Питт и дебютировал в Художественном музее Сары Хильден. Актер представил девять скульптур, но особое внимание публики привлекли саркофаг, куб, начинённый пулями, и гипсовая панель во всю стену, изображающая перестрелку.

Саркофаг покрыт лицами с разными эмоциями, разными частями тела в движении: он словно запечатывает, хоронит множественные состояния и чувства одного человека; его динамику превращает в статику; его желание бежать, кричать, махать руками ограничивает железной коробкой, через которую эти движения прорываются и оставляют отпечатки. Сложно оценить, в какой традиции сделан гроб-саркофаг, было бы интересно покопаться в отсылках к культурам и кодам, — прокомментировала NEWS.ru работу Питта искусствовед Алина Сосновская.

Оружие всегда играло большую роль не только в карьере, но и в личной жизни артиста. Питт сыграл более чем в 50 боевиках (в последней картине «Быстрее пули» также перевоплотился в убийцу). Более того, Брэд и его бывшая жена Анджелина Джоли также когда-то сделали себе на заказ пистолеты.

По словам Сосновской, гипсовое панно Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time («Целясь в тебя, я увидел меня, но в этот раз было уже поздно») вызывает ассоциации с фильмами и перестрелками, в которых «участвовал» актёр. Но если смотреть более вдумчиво, то всё намного глубже и интереснее.

Вспоминаю иконографическую и буддийскую традицию повествования: несколько временных отрезков в одной плоскости, есть ассоциации с осознанием своей ошибки в моменте или возвращением к «погрешности» и попыткам проанализировать, переиначить, — говорит искусствовед.

Она считает, что панно, с одной стороны, говорит нам о том, что мы часто ссоримся и ругаемся с теми, чьи «недостатки» или установки похожи на наши. Иначе говоря, нас раздражает в других людях то, что есть в нас самих. С другой, мы видим вечный бой с самим собой, самоуничтожение и разрушение, источник которого может быть скрыт как во внешнем, так и во внутреннем.

На открытии выставки Питт объяснил стремление заниматься скульптурой «радикальной инвентаризацией себя», а также «желанием быть по-настоящему жестоко честным с собой». По словам актера, именно таким способом он пересматривал некоторые поступки своей жизни, которые могли ранить кого-то из его близких.

Для меня это саморефлексия. Это о том, где я ошибся в своих отношениях. Где я поступил не так? Где я был соучастником? — сказал Питт.

Изначально планировалось выставить в Финляндии исключительно работы Томаса Хаусаго, но тот убедил музей включить творения своих друзей — Питта и рок-музыканта Ника Кейва.

Его искусство сугубо личное: про недомолвки, обиды, самокопание, анализ прошлого, рефлексию, внутренний рост и самосовершенствование, — считает Алина Сосновская.

Любовь Питта к созданию и кураторству произведений искусства не является новым хобби — на самом деле, он настоящий поклонник арт-мира. Брэд сотрудничал с дизайнером Фрэнком Полларо: вместе они сделали несколько коллекций мебели. Также актер работал с архитектором Фрэнком Гери, который спроектировал дом для благотворительной организации Питта по строительству домов в Новом Орлеане Make It Right. После страшного урагана Катрина 23 августа 2005, разрушившего несколько городов США, Питт приехал в Новый Орлеан и пообещал помочь восстановить один из самых пострадавших районов города. Фонд артиста построил уже более 140 домов. Все оснащены солнечными батареями и другими экологически чистыми источниками энергии. Там живут семьи, которые не смогли бы позволить себе новый дом.