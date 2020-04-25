Многие супермаркеты ещё чуть ли не в феврале сделали существенные скидки на зимнюю стеклоомывающую жидкость — «незамерзайка» в этом году дешевле, чем когда бы то ни было. Дешёвую жидкость можно купить в интернет-магазинах автозапчастей, появится она и в обычных магазинах после карантина. На фоне финансового спада многие экономные автовладельцы захотят сделать запас на следующий зимний сезон. Но это может стать большой ошибкой. Почему — подробности в материале NEWS.ru.

Прошедшая зима была аномально тёплой и сухой. Производители стеклоомывающей жидкости начали откровенно халтурить, разбавляя её водой сверх меры для экономии спирта, однако, как обычно и бывает, не удосужились сменить этикетки на канистрах и баклажках, сообщив о своих «экспериментах» потребителям. Так или иначе, спрос на «назамерзайку» в этом сезоне был существенно ниже обычного, и сейчас на складах скопилось приличное количество нераспроданной жидкости, на которую делаются хорошие скидки.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В начале весны редакция NEWS.ru купила несколько канистр зимней жидкости разных производителей в крупных сетевых супермаркетах по очень, на первый взгляд, привлекательной цене — едва ли не вдвое дешевле обычной. Налицо чистая экономия, мечта любого «плюшкина». Можно воспользоваться случаем и сделать резерв на следующий год, чтобы не стоять в очередях и не переплачивать за подскочивший в цене сезонный товар в конце осени. Но не так всё просто...

На этикетках всех канистр, как и положено, имелись успокаивающие надписи, типа «-20 °C», «-25 °C», «-30 °C», однако состав (в который редко кто всматривается) был достаточно странный: вода — более 30%; изопропиловый спирт — более 15%, но менее 30%; этиленгликоль — более 5%, но менее 15%; ПАВ; отдушка; краситель.

Главный компонент любой «незамерзайки» — изопропиловый спирт (встречается ещё питьевой этиловый и откровенно ядовитый метиловый, но оба — существенно реже). Температура замерзания купленного на распродаже «коктейля», согласно той же этикетке — не ниже −20 °C. Но все ли знают, какое количество изопропилового спирта требуется реально, чтобы его раствор с водой не замерз? То-то же.

Смотрим табличку!

NEWS.ru

Чтобы обеспечить температуру замерзания −20 градусов Цельсия, количество изопропанола в водном растворе должно составлять не менее честной половины. Как мы понимаем, лукавые «более 15%, но менее 30%» даже близко не подтягиваются к нужным нам 50%. Про предел в минус 30 — и говорить нечего. Хитрые производители уже в январе поняли, что «зимы не будет», и начали безбожно разбавлять состав водой, цена которой, в отличие от спирта, стремится к нулю...

Проверяем нашу жидкость в морозильной камере, выставив температуру −15 °C — результат предсказуем: все три образца купленной по скидке и в приличных магазинах «незамерзайки» замерзли в камень... Это, к слову, говорит, что и при −10 (что даже в центрально-европейской части России за мороз сроду не считалось) жидкость превратилась в «шугу» (рыхлую взвесь ледяных фракций) и стала фактически бесполезна для очистки стекла — насос «шугу» не прокачивает, а расположение бачка (на большинстве современных машин он находится в нише переднего крыла или бампера), не позволяет разогреть «омывайку» теплом мотора.

NEWS.ru

Кстати, в вышеприведенном составе некачественной «омывайки» кто-то отметит наличие этиленгликоля, который так же, как и спирт, препятствует замерзанию. Так и есть — собственно, многие автовладельцы отлично знают, что это вещество является основой любого антифриза для двигателя, и не замерзать в мороз — его прямая обязанность. Однако, судя по тому, как стеклоомывающая жидкость превратилась в лёд под воздействием весьма умеренного холода, можно и без всякой химической экспертизы с уверенностью заявить — этиленгликоля там так же мало, как и спирта. Если он вообще есть. Тем более, что этого химиката, по-хорошему, в стеклоомывателе быть не должно.



Возьмите упаковку любого этиленгликолевого моторного антифриза и почитайте рекомендации — почти наверняка вы увидите требование: не допускать попадания антифриза на лакокрасочное покрытие, которое от этиленгликоля способно мутнеть и разрушаться. А «омывайка» в процессе использования обильно орошает и капот, и крышу. Плюс многие автовладельцы по опыту знают, что моторная охлаждающая жидкость на пальцах ощущается слегка маслянистой — подобное свойство никак не способствует качественной очистке лобового стекла, вызывая разводы и полосы, особенно на старых щётках.

NEWS.ru

Так как же поступать автолюбителям, приобретая «незамерзайку» (особенно желающим сэкономить и сделать запас), чтобы не нарваться на разбавленную дрянь прошлого сезона, которая реально не выдерживает и −10?

В идеале, конечно, нужно отдать предпочтение продукции марок, которые ставят на канистры штамп с годом и месяцем производства, и избегать партий, выпущенных зимой сезона 2019-2020. Вот только какой окажется жидкость свежего «завара» на зиму 2020-2021 — никто пока не знает. Есть опасение, что производители могут, памятуя об аномально тёплой прошлой зиме, начать и следующий сезон с халтуры...

Поэтому остаётся рекомендовать лишь тщательнее изучать перед покупкой состав — чтобы спирта в нём было не «от 15 до 30%», а от 30% и выше, ибо с этого процента стартует худо-бедно пригодная для использования «жижа», имеющая предел незамерзаемости хотя бы до −15 °C.

Следите за отсутствием в составе этиленгликоля, который разрушает краску кузова и портит резину щёток стеклоочистителя. Ну и делайте «контрольную закупку» — приобретите одну канистру и проверьте дома её содержимое на замерзание в обычной бытовой морозилке. Если тест пройден — можно вернуться в магазин и взять уже нужное количество канистр гарантированно эффективной «незамерзайки» в запас.