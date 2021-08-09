Иранцы возмутились рекламой мороженого из-за чрезмерной эротики

«Сексуальная» реклама мороженного вызвала бурю негодования в Иране. Журналист «Комсомольской правды» Аббас Джума опубликовал на своей странице в Twitter рекламный видеоролик мороженого, который, по его словам, вызвал недовольство консервативных жителей страны. Рекламу признали чересчур эротичной.

По сюжету девушка с ярким макияжем и маникюром за рулём внедорожника направляется в безлюдное место, чтобы насладиться шоколадным мороженным. На ней красный платок, но её волосы видны.

Некоторые подписчики журналиста отметили, что именно волосы девушки, которые не до конца убраны под платок, вероятно, вызвали такую реакцию.

Ранее власти в Иране осудили и назвали безосновательным заявление G7 о причастности Тегерана к атаке на танкер-химовоз в Аравийском море. Кроме того, Исламская Республика полностью обеспечивает безопасность водных путей Персидского залива и Ормузского пролива и все заявления, которые не имеют под собой никакого основания, являются крайне возмутительными.