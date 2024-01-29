Игру Doom 1993 года впервые запустили на кишечной палочке

Фото: Software

Doom 1993

Легендарную игру Doom 1993 года впервые запустили на кишечной палочке благодаря необычному эксперименту исследовательницы Лорен Рамлан из Массачусетского технологического института. Девушка перевела графику игры в черно-белые пиксели, используя бактерии, которые загорались благодаря активации флуоресцентных белков, встроенных в кишечную палочку.



Бактерии были размещены в экспериментальной установке, напоминающей дисплей с разрешением всего 32×48 пикселей. Однако главной проблемой такой установки являлась низкая скорость обновления «пикселей».





Таким образом, на отрисовку одного кадра уходило целых 8 часов 20 минут. При условии, что обычное время прохождения игры Doom составляет пять часов, у бактерий потребуется более 600 лет, чтобы завершить игру. На данный момент автор проекта работает над увеличением скорости отрисовки кадров. Её целью является сокращение времени горения флуоресцентных белков.

В исследовании поясняется, что для запуска Doom нужны только экран и сила воли. Поэтому как только технический прогресс шагнул вперед и современные приборы, такие как холодильник, тостер, кассовые аппараты, автомобили, вейпы и даже тесты на беременность, были оснащены экранами, появилась концепция «Doom, работающий на всем».

Так, в Doom играли на банкоматах, калькуляторах, кирпичиках Lego, картофеле и даже тестах на беременность.

Ранее стало известно, что релиз российской компьютерной игры «Смута» перенесен на 4 апреля 2024 года. До этого датой выхода проекта в свет называлось 26 февраля. Разработчики также рассказали, что незадолго до релиза «Смуты» у геймеров появится возможность бесплатно ознакомиться с одной из локаций.