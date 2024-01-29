«Смуту» перенесли на весну Cyberia Nova: игра «Смута» выйдет в свет 4 апреля 2024 года

Фото: smuta.games

Релиз российской компьютерной игры «Смута» перенесен на 4 апреля 2024 года, сообщили разработчики из студии Cyberia Nova в официальной группе проекта в соцсети во «ВКонтакте». Ранее датой выхода проекта в свет называлось 26 февраля. Разработчик также рассказали о том, что незадолго до релиза «Смуты» у геймеров появится возможность бесплатно ознакомиться с одной из локаций.

Мы определились с окончательной датой релиза «Смуты». Игра выйдет 4 апреля 2024 года, — говорится в сообщении.

Разработчики пояснили, что перед этим выйдет бесплатная обучающая версия игры. Она позволит геймерам увидеть Москву на рубеже XVI-XVII веков, ознакомиться с игровыми механиками, а также послушать лекцию о Смутном времени и пополнить свои знания отечественной истории.

Кроме того, 16 февраля разработчики обещают выпустить новую часть свои дневников. В ней будет рассказываться о боевой системе «Смуты».

В декабре прошлого года игровой журналист Виталий Казунов высказал сомнения в том, что «Смута» получится стоящей игрой. Свою позицию он обосновал тем, что в игре недоработана боевая механика, а у разработчиков мало времени, чтобы сделать все качественно. Геймеры разделились на два лагеря: одни с нетерпением ждут игру и проникаются ее духом, другие критикуют графику «Смуты», называя ее устаревшей.