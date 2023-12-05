Игровой журналист объяснил, почему «Смута» стала заведомо провальной игрой Игровой журналист Казунов: не верю, что «Смуту» доработают за три месяца

Фото: Cyberia Nova!

Главный редактор IXBT.games, игровой журналист Виталий Казунов в беседе с NEWS.ru усомнился, что российская компьютерная игра «Смута» выйдет стоящей. По его словам, за несколько месяцев качественно доработать игру не получится.

Эксперт пояснил, что Институт развития интернета финансирует компании с условием, что к определенной дате разработчики игр обязаны предоставить готовый продукт. При этом с фильмами и сериалами такая система хорошо налажена. подчеркнул Казунов. Но концерт компьютерных игр может переделываться на протяжении пяти лет, добавил он.

В случае со «Смутой», кадры которой недавно слили в сеть, стало ясно, что за три месяца до релиза в игре не доработана даже боевая механика. В игровой индустрии такой срок — ничто. Учитывая это, я не верю, что такой проект можно реализовать в срок, тем более сделать игру по-настоящему стоящей, — объяснил он.

В начале ноября на игру «Смута» в жанре экшен-RPG был открыт предзаказ, ее можно приобрести за 1612 рублей. Цена выбрана неслучайно: она представляет собой год, в который народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Релиз «Смуты» запланирован на 26 февраля 2024 года. Игра выйдет эксклюзивно на платформе VK Play. Пользователи разделились на два лагеря: одни с нетерпением ждут игру и проникаются ее духом, другие критикуют графику «Смуты». Ее называют устаревшей.