Кайли Дженнер исключили из списка самых молодых миллиардеров за враньё

Участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницу одноимённого косметического бренда Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире. Forbes уличил звезду в подделке налоговых деклараций.
По данным издания, знаменитость
Впервые в список миллиардеров Кайли Дженнер попала в 2019 году. Предпринимательница заявила, что многим обязана соцсетям. На неё в общей сложности подписаны более 175 млн пользователей Instagram.
Как писал NEWS.ru, знаменитость выделила $1 млн на закупку медицинских масок и других средств защиты для работников сферы здравоохранения, которые борются с пандемией коронавируса.
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