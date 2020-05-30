Кайли Дженнер исключили из списка самых молодых миллиардеров за враньё

https://static.news.ru/photo/cf4db1bc-a24f-11ea-a74c-fa163e074e61_660.jpg Кайли Дженнер Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницу одноимённого косметического бренда Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире. Forbes уличил звезду в подделке налоговых деклараций.

По данным издания, знаменитость лгала о доходах своей компании, чтобы продолжать удерживать титул миллиардерши. Как стало известно журналистам, Кайли продала половину своего бренда косметическому гиганту Coty за $600 миллионов. После уплаты налога с продаж она получила примерно $340 миллионов. После пересчётов состояние экс-миллиардерши оценили примерно в $900 миллионов.

Впервые в список миллиардеров Кайли Дженнер попала в 2019 году. Предпринимательница заявила, что многим обязана соцсетям. На неё в общей сложности подписаны более 175 млн пользователей Instagram.

Как писал NEWS.ru, знаменитость выделила $1 млн на закупку медицинских масок и других средств защиты для работников сферы здравоохранения, которые борются с пандемией коронавируса.