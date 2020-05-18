Елизавета II из-за пандемии может потерять 18 млн фунтов

https://static.news.ru/photo/026f4ac4-99ae-11ea-814b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения могут проделать «дыру» в £18 млн в средствах королевы Великобритании Елизаветы II.

Закрытие дворцов для посещения на несколько месяцев означает потерю доходов, которые приносят туристы, отмечает The Sun. В письме к придворным служащим лорд-камергер Уильям Пил предупредил о падении доходов в 2020 году на треть (£17,8 млн).

В 2019 году британская королевская семья заработала более £70 млн на продаже билетов и сувениров. Из-за нынешнего коронакризиса был остановлен набор персонала и планируется сокращение рабочих мест.

В апреле Елизавете II исполнилось 94 года. Из-за пандемии монарх попросила не устраивать традиционный салют по случаю её Дня рождения, так как сочла фейерверк неуместным, писал NEWS.ru.