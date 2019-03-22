Европейские обычаи разнятся в зависимости от страны. У каждого государства свои рождественские блюда и способы украшения стола. В преддверии католического Рождества News.ru рассказывает о популярных у европейцев праздничных десертах.

Франция

Во Франции главным блюдом на праздник является торт под названием «Рождественское полено» (Бюш дё Ноэль), внешний вид которого говорит сам за себя. Это бисквитный рулет с кремом, приготовленный в форме полена. История французского десерта весьма необычна. Раньше во Франции на Рождество настоящее полено смазывали медом, читали над ним молитвы и оставляли гореть на всю ночь. Со временем эта традиция ушла, но кондитеры взглянули на обычай с кулинарной точки зрения.

Англия

В Англии на Рождество подают традиционный пудинг. Его вместе с начинкой из миндаля и изюма готовят за месяц до самого праздника, чтобы дать вкусу созреть. Считается, что раньше пудинги в Англии готовили из остатков вчерашней еды. Всё, что не съедалось в течение дня, смешивалось со взбитыми яйцами и запекалось. Со временем традиция изменилась. На протяжении уже сотен лет на двадцать пятое воскресенье после Троицы, где-то в середине ноября, в англиканских церквях произносится специальная молитва, которая является знаком к приготовлению рождественского пудинга. Далее в течении нескольких недель он созревает в прохладном месте.

Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press

Германия

Традиционной немецкой рождественской выпечкой является штоллен. Форма и белый цвет теста этого пирога символизируют завёрнутого в пелёнки младенца Христа. Зачастую штоллен имеет начинку из изюма и цукатов, иногда в него добавляют мак, орехи или марципан. После выпекания пирог смазывают сливочным маслом и посыпают сахарной пудрой. Как и английские пудинги, штоллены выпекаются заранее. Первое упоминание о штоллене относится к 1329 году, пирог описывается как рождественское подношение местному епископу.

Испания

На Рождество испанцы готовят свою традиционную сладость — туррон. В переводе с испанского это слово означает «нуга». Это кондитерское изделие готовят из мёда, миндаля, сахара и яичного белка, обычно оно имеет прямоугольную или круглую форму. Рецепт производства нуги был известен ещё в Древней Греции. Предок туррона тоже готовился из орехов и мёда, полезное лакомство ели атлеты. Но испанцам рецепт достался от арабов, которые обосновались на Пиренейском полуострове в начале VIII века.

Италия

В Италии к Рождеству готовят струффоли. Это десерт в виде маленьких шариков из жаренного во фритюре теста, политых мёдом и украшенных кондитерской посыпкой. Внешне струффоли очень похож на чак-чак. По преданию, это рождественское блюдо появилось в монастырской неаполитанской кухне в конце XVI века.

Чехия

Символом Рождества в Чехии является традиционное лакомство — трдельник. Ароматные палочки из теста с разнообразными начинками стали неотъемлемой частью чешской кухни с начала XIX века. На железный или деревянный прут наматывается тесто, затем оно готовится на открытом огне. Потом трубочки обмакивают в смесь сахара и корицы. Трдельник подают как пустым, так и с начинками: джемом, шоколадной пастой, взбитыми сливками, мороженым.

Польша

Маковый рулет был и остаётся популярнейшим рождественским блюдом в Польше. Не первое столетие мак в обязательном порядке присутствует на польском столе в Рождество: считается, что он приносит хороший урожай и умиротворение.

Венгрия

Десерты из мака также предпочитают готовить на Рождество и в Венгрии. Макош губа (ударение на первый слог) — простое и вкусное блюдо венгерской кухни. Название десерта переводится как «маковая свалка», и связано оно непосредственно с его внешним видом и способом приготовления. Блюдо представляет собой кусочки хлебцев, посыпанных маком и залитых заварным кремом.

Молдавия

Рождественский румынский десерт под названием «плацинда» представляет собой несколько слоёв тонких лепёшек, пропитанных смесью мёда, воды и цедры лимона. На стол лепёшки подают с конопляными семечками, молотыми грецкими орехами или с сахарной начинкой. Дословный перевод названия блюда означает «пелёнки Господни». Согласно преданию, молдавские женщины изобрели рецепт в память о страданиях девы Марии, когда она искала место для рождения младенца Христа.

Хорватия

Хорваты ставят на рождественский стол фритуле. Это небольшие пончики в виде шариков, внутрь которых добавляются лимонная или апельсиновая цедра, а также пропитанный ромом изюм. Готовые румяные фритуле, как правило, выкладывают в высокий стакан и поливают шоколадом.