Блогер раскрыл, как кинотеатры обманывают покупателей попкорна

Юзер портала Reddit под ником Confusing-pigeon рассказал подписчикам, как хотел сделать возлюбленной подарок и распечатать их совместное фото. Клиент пришёл в аптеку, где работала фотомашина, но «проявленные» снимки только опозорили молодого человека — в галерее оказался интимный архив пары.

Пользователь отметил, что они с девушкой учатся в одном колледже, а на лето им пришлось уехать к себе домой. Накануне расставания автор истории решил преподнести подруге сюрприз — фотографию в...