Блогер раскрыл, как кинотеатры обманывают покупателей попкорна
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
09:00, 28 июля 2021
Читайте нас в Google Новости
Блогер под ником thatcoolguy.25597 раскрыл, как кинотеатры обманывают клиентов, покупающих перед сеансами попкорн. Он отметил, что всё дело в размере вёдер, куда насыпают популярное лакомство, чем удивил юзеров. Ролик молодой человек загрузил на своей странице в социальной сети TikTok.
Мужчина объяснил, как посетителей вводят в заблуждение шуточной сценкой. На видео покупатель сперва попросил маленький попкорн, а затем передумал и заказал средний. Тогда продавец просто пересыпал содержимое из пакета ведёрка. Вес товара не изменился, но стоимость выросла более чем на $1. Клип тиктокера посмотрели более восьми миллионов раз. В комментариях многих возмутило то, что бизнесмены часто обманывают клиентов.