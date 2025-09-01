День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 09:53

Биолог рассказала, чем опасны царапины кошек

Биолог Золотарева: через кошачьи царапины передается фелиноз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кошачьи царапины могут вызвать фелиноз, рассказала LIFE.ru биолог, старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, при сниженном иммунитете возбудитель может попасть в кровь и вызвать системное воспаление с возможным поражением внутренних органов.

Через кошачьи царапины передается фелиноз — инфекция, чаще вызываемая бактерией рода Бартонелла, например Bartonella henselae, которая может проникнуть в организм человека через поврежденную кожу. Около 30–40% домашних и бездомных кошек могут являться переносчиками этой бактерии, — заявила она.

Ранее ветеринарный врач Виктория Романовская заявила, что укорачивание меха кота нарушает естественный теплообмен, может повредить кожный покров и привести к стрессу у животного. По ее словам, стрижка ради «охлаждения» — это миф.

До этого специалисты Госветслужбы Московской области рассказали, что многие кошки пьют воду из-под крана, так как им кажется, что такая вода более свежая и чистая. По их словам, также кошки избегают ситуаций, когда их усы касаются поверхности воды.

кошки
биологи
заболевания
опасности
