Биолог рассказала, чем опасны царапины кошек

Кошачьи царапины могут вызвать фелиноз, рассказала LIFE.ru биолог, старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, при сниженном иммунитете возбудитель может попасть в кровь и вызвать системное воспаление с возможным поражением внутренних органов.

Через кошачьи царапины передается фелиноз — инфекция, чаще вызываемая бактерией рода Бартонелла, например Bartonella henselae, которая может проникнуть в организм человека через поврежденную кожу. Около 30–40% домашних и бездомных кошек могут являться переносчиками этой бактерии, — заявила она.

