Белые мухи окутали город: на Москву обрушился снегопад

Москву утром пятницы накрыл долгожданный сильный снегопад, который местами превращался в метель. Снег падал крупными хлопьями и видимость на дорогах сильно упала. На общественный транспорт погода не повлияла: в утренний час пик он работал без перебоев. Снегопад оказался коротким и закончился к полудню, вечером в городе прогнозируют ледяной дождь и гололедицу. Волшебные кадры — в галерее NEWS.ru