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Белые мухи окутали город: на Москву обрушился снегопад
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Белые мухи окутали город: на Москву обрушился снегопад

14:34, 12 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Москву утром пятницы накрыл долгожданный сильный снегопад, который местами превращался в метель. Снег падал крупными хлопьями и видимость на дорогах сильно упала. На общественный транспорт погода не повлияла: в утренний час пик он работал без перебоев. Снегопад оказался коротким и закончился к полудню, вечером в городе прогнозируют ледяной дождь и гололедицу. Волшебные кадры — в галерее NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 12 ноября

Денис Гришкин/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 12 ноября

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 12 ноября

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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