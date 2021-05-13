Астролог рассказал, как правильно загадать желания 14 мая 2021 года

https://static.news.ru/photo/f9df3a94-b488-11eb-bffb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По ведической традиции 14 мая — день Акшая Тритья, когда Солнце и Луна максимально активны. В этот день лучше всего составлять карты желаний и строить планы на жизнь. Как рассказала Пятому каналу астролог Елена Егорова, всё начатое в этот день становится перспективным, главное, правильно загадать своё желание.

По словам астролога, Солнце в этот день дарит людям силу, вдохновение и радость, а спутник Земли — уверенность в себе и спокойствие.

Каждый год во Вселенной случаются волшебные дни, энергия которых благоволит исполнению желаний, благоприятному началу новых дел. Один из таких дней — 14 мая. Лучший период этого дня — с 05:00 утра до 14:00 часов дня. Используйте этот период времени для того, чтобы начать какое-то важное дело. Прописать какие-то цели на будущее, прописать планы, прописать свои желания. Это очень мощный период, — отметила Егорова.

Кроме того, 14 мая, по словам специалиста, является третьим лунным днём, когда Солнце и Луна находятся в своих сильнейших положениях: в Овне и в Тельце. Всё это принесёт мощный поток положительной энергии, позволит реализовать свои мечты и дать старт значимым делам.

Астролог советует начать сегодня воплощать в жизнь долго вынашиваемую идею, поскольку всё начатое 14 мая становится перспективным.

Сделайте хотя бы минимальный первый шаг. Всё начатое в этот день становится перспективным. Обретает устойчивый, хороший результат. Скорее корректируйте цели, корректируйте планы, выстраивайте свои желания, обновляйте карты желаний, обновляйте список целей на год, на пять лет, на 10 лет вперёд, — добавила Егорова.

Ранее знаменитый российский астролог Павел Глоба перечислил знаки зодиака, для которых май сложится крайне удачно. Он посоветовал набраться терпения тем, у кого что-то не получается, а также не строить долгосрочных планов.