Астролог дал три совета для удачного замужества в 2021 году

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Если жених и невеста хотят, чтобы их брак был крепким, необходимо выполнить всего три условия, считает астролог Алена Никольская.

Она отметила, что в целом текущий год благоприятен для начала совместной жизни, а также замужества, пишет Пятый канал.

В первую очередь, возлюбленные, перед тем как пойти под венец, должны быть убеждены, что отношения проверены временем — партнерам необходимо встречаться не менее года и съесть вместе пуд соли, — цитирует астролога издание.

Успешным брак будет также, если жениха примут родные девушки.

А третье условие — с планетами Меркурием и Венерой. В 2021 году Меркурий будет ретроградным три раза — в эти периоды не рекомендовано подписывать какие-либо документы. Также нельзя предлагать руку и сердце и съезжаться.

Никольская перечислила эти даты: с 20 января по 21 февраля, с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября.

А вот от Венеры зависит любовь и продолжение рода. Астролог призвал не планировать зачатие с 19 декабря до конца января 2022 года. В то же время лучше и не заключать брак.

Женские имена вызывают у мужчин определённые слуховые ассоциации, поэтому есть те, которые им нравятся больше, и те, которых они будут опасаться. Например, слишком резко звучит имя «Тамара», такую девушку могут посчитать слишком волевой, писал NEWS.ru ранее. Названы три женских имени, ласкающих слух мужчин.