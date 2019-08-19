Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Джонсон сообщил об этом радостном событии у себя в
У пары есть две дочери: Жасмин, которая появилась на свет в 2015 году, и Тиана, родившаяся в 2018 году.
Как писал ранее News.ru, в Интернете набирает популярность видео необычной свадьбы дальнобойщика, который поехал в ЗАГС на кортеже из белоснежных большегрузов. От свадебного кортежа пришли в восторг не только гости праздника, но и простые жители — ролик просмотрели более 13 тысяч пользователей.