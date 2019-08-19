https://static.news.ru/photo/4a90f48a-c27f-11e9-91fc-fa163e074e61_660.jpg Дуэйн Джонсон Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.

Джонсон сообщил об этом радостном событии у себя в Instagram. Церемония прошла 18 августа на Гавайях.

У пары есть две дочери: Жасмин, которая появилась на свет в 2015 году, и Тиана, родившаяся в 2018 году.

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