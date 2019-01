«Оскар-2019»: знакомые всё лица

https://news.ru/storage/news/08d9b8b939d3841ef4eeaf6b7a716ce0/455e9181-54f0-4be6-9f39-8eb04115621d_850.jpg Plan B Entertainment

Кадр из фильма «Власть»

Выбор академиков практически полностью совпал с прогнозами многих кинокритиков

В Лос-Анджелесе проходит церемония пока ещё не вручения, но объявления номинантов на «Оскар». По традиции вокруг её накалялись страсти, но выбор академиков никого не удивил: номинанты перекочевали из других престижных кинопремий практически в полном составе.

Лучший фильм

В главной и самой почётной номинации претендентами стали мюзикл «Звезда родилась», исторический фильм «Фаворитка», комедия о расовом угнетении «Чёрный клановец» и боевик «Чёрная пантера», трагикомичное роуд-муви «Зелёная книга», авторский фильм «Рим» от создателя третьей части «Гарри Поттера» Альфонсо Куарона и драма «Власть».

Лучший актёр

В этой категории вполне закономерно выделился шикарный Рами Малек («Богемская рапсодия»), Вигго Мортенсен («Зелёная книга»), Брэдли Купер, ночевавший на съёмочной площадке ради мюзикла «Звезда родилась», Кристиан Бэйл («Власть») и Уиллем Дефо («На пороге вечности»). К последнему, кстати, не проявляли особо много внимания на других церемониях-предшественниках «Оскара», так что выбор Дефо, пожалуй, можно считать единственным сюрпризом.

Лучшая актриса

Среди женщин номинантами стала Леди Гага, дебютировавшая во всё том же фильме «Звезда родилась», Гленн Клоуз, прекрасно сыгравшая в пронзительной драме «Жена», Оливия Колман в «Фаворитке» — редкий женский персонаж с чувством юмора, Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Ялица Апарисио («Рома»).

Лучший иностранный фильм

Среди победителей в этой номинации явно лидируют фильмы о простых людях. Киноакадемия снова отдала предпочтение драме «Рома» о жизни обычной семьи в Мексике, японской драме «Магазинные воришки» о бедняках, польской истории любви в не самые лучшие времена «Холодная война», фильму о трагической судьбе простого ливанского мальчишки «Капернаум» и истории художника, росшего в годы расцвета нацизма «Работа без авторства».

В номинанты всё-таки не включили фильм российского режиссёра Сергея Дворцевого «Айка», хотя все предпосылки к этому были.

Лучший актёр второго плана

Академия выделила работу Махершалы Али в «Зелёной книге», Ричарда Гранта — в «Сможете ли вы меня простить?», Сэма Эллиотта в мюзикле «Звезда родилась», Адама Драйвера — в «Чёрном клановце» и Сэма Рокуэлла — в драме «Власть».

Лучшая актриса второго плана

В этой номинации за победу поборются Эми Адамс, блеснувшая в той же «Власти», Эмма Стоун и Рэйчел Вайс из «Фаворитки», Марина Де Тавира («Рома») и Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Лучший режиссёр

За победу в престижной номинации поборются, как и было предсказано, режиссёр комедийной драмы «Чёрный клановец» Спайк Ли, Альфонсо Куарон с его кино «Рома», счастливый обладатель «Оскара» за фильм «Ида» Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос, недооценённый за блестящий фильм «Лобстер», но отмеченный за «Фаворитку», а также Адам Маккей за фильм «Власть».

Лучший оригинальный сценарий

Здесь тоже ничего неожиданного. Номинантами стали «Фаворитка», «Рома», «Зелёная книга», «Власть» и «Дневник пастыря» — драматический триллер о священнике, столкнувшемся с абсурдной и неприятной ситуацией. К нему пришла прихожанка, которую муж вынуждает сделать аборт, потому что в противном случае его детям грозит гибель, как и всему человечеству.

Лучший адаптированный сценарий

В финальной битве сценариев будут участвовать киноальманах братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса» и уже знакомые всем номинанты: «Если бы Бил-стрит могла говорить», «Звезда родилась», «Чёрный клановец» и «Сможете ли вы меня простить?».

Лучший оператор

Академики посчитали выдающейся операторскую работу Лукаша Зала («Холодная война»), Альфонсо Куарона («Рома»), Мэттью Либатика («Звезда родилась»), Робби Райана («Фаворитка») и Калеба Дешанеля («Работа без авторства»).

Лучший художник-постановщик

Академия выделила создателей «Черной пантеры», «Мэри Поппинс возвращается», «Ромы», «Фаворитки» и «Человека на Луне».

Лучшие визуальные эффекты

В этой интересной номинации закономерно победили самые зрелищные работы: «Мстители: Война бесконечности», «Кристофер Робин», «Человек на Луне», «Первому игроку приготовиться» и «Хан Соло: Звездные Войны. Истории».

Лучшие костюмы

Как и ожидалось, здесь пальма первенства отошла историческим фильмам «Две королевы» и «Фаворитка», боевику «Чёрная пантера», «Балладе бастера Скрагсса» и «Мэри Поппинс возвращается».

Лучшая песня

Саундтреки-лидеры возглавили песни «Shallow» («Звезда родилась»), «All the Stars» («Черная пантера»), «I'll Fight» («RBG»), «When a Cowboy Trades His Spurs for WIngs» («Баллада Бастера Скраггса») и «The Place Where Lost Things Go» («Мэри Поппинс возвращается»).

Лучшая музыка к фильму

Академикам больше всего понравилась музыка к фильмам и мультикам «Черная пантера», «Остров собак», «Чёрный клановец», «Мэри Поппинс возвращается» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Лучший монтаж

И снова ничего удивительного: номинантами в этой категории стали всё те же «Власть», «Фаворитка», «Черный клановец», «Богемская рапсодия» и «Зелёная книга».

Лучший монтаж звука

Долгожданную номинацию получил «Человек на Луне», которому предсказывали больший успех, чем получилось, а также «Богемская рапсодия», «Рома», «Чёрная пантера» и недооцененный триллер «Тихое место».

Лучшее сведение звука

Номинантами стали «Рома», «Богемская рапсодия», «Человек на Луне», «Звезда родилась» и «Черная пантера».

Лучший анимационный фильм

В битве мультфильмов победили «Человек-паук: Через вселенные», «Остров собак» и «Мирай из будущего», а также два «диснеевских» творения: «Ральф против интернета» и «Суперсемейка 2».

Лучший короткометражный фильм

Номинантами стали «Задержание», «Дикарь», «Маргарит», «Мама», «Скин».

"Лучший короткометражный мультфильм"

В этой категории победили менее известные «Бао», «Птичья карма», «Билби», «Выходные» и «Один маленький шаг».

«Лучший документальный фильм»

В не очень востребованном нынче жанре стали лидерами фильмы «Свободный подъем в одиночку», «Округ Хейл утром и вечером», «Minding the Gap», «RBG», «Об отцах и сыновьях», а в их короткометражных «братьях» картины: «Точка. Конец предложения», «Конец игры», «Ночь в саду», «Шлюпка» и «Паршивая овца».

Следующая финальная битва состоится 24 февраля, когда в Голливуде состоится вручение премий. Ждём!