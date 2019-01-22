«Оскар-2019»: знакомые всё лица

В Лос-Анджелесе проходит церемония пока ещё не вручения, но объявления номинантов на «Оскар». По традиции вокруг её накалялись страсти, но выбор академиков никого не удивил: номинанты перекочевали из других престижных кинопремий практически в полном составе.
Лучший фильм
В главной и самой почётной номинации претендентами стали мюзикл «Звезда родилась», исторический фильм «Фаворитка», комедия о расовом угнетении «Чёрный клановец» и боевик «Чёрная пантера», трагикомичное роуд-муви «Зелёная книга», авторский фильм «Рим» от создателя третьей части «Гарри Поттера» Альфонсо Куарона и драма «Власть».
Congratulations to the Best Picture nominees #OscarNoms pic.twitter.com/KF8m9vaM5h— The Academy (@TheAcademy) 22 января 2019 г.
Лучший актёр
В этой категории вполне закономерно выделился шикарный Рами Малек («Богемская рапсодия»), Вигго Мортенсен («Зелёная книга»), Брэдли Купер, ночевавший на съёмочной площадке ради мюзикла «Звезда родилась», Кристиан Бэйл («Власть») и Уиллем Дефо («На пороге вечности»). К последнему, кстати, не проявляли особо много внимания на других церемониях-предшественниках «Оскара», так что выбор Дефо, пожалуй, можно считать единственным сюрпризом.
Congratulations to the Leading Actor nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/PEd8EiKTs0— The Academy (@TheAcademy) 22 января 2019 г.
Лучшая актриса
Среди женщин номинантами стала Леди Гага, дебютировавшая во всё том же фильме «Звезда родилась», Гленн Клоуз, прекрасно сыгравшая в пронзительной драме «Жена», Оливия Колман в «Фаворитке» — редкий женский персонаж с чувством юмора, Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Ялица Апарисио («Рома»).
Congratulations to the Leading Actress nominees #OscarNoms pic.twitter.com/Xt48ySqzE2— The Academy (@TheAcademy) 22 января 2019 г.
Лучший иностранный фильм
Среди победителей в этой номинации явно лидируют фильмы о простых людях. Киноакадемия снова отдала предпочтение драме «Рома» о жизни обычной семьи в Мексике, японской драме «Магазинные воришки» о бедняках, польской истории любви в не самые лучшие времена «Холодная война», фильму о трагической судьбе простого ливанского мальчишки «Капернаум» и истории художника, росшего в годы расцвета нацизма «Работа без авторства».
Congratulations to the Foreign Language Film nominees #OscarNoms pic.twitter.com/TybhhyJKic— The Academy (@TheAcademy) 22 января 2019 г.
В номинанты всё-таки не включили фильм российского режиссёра Сергея Дворцевого «Айка», хотя все предпосылки к этому были.
Лучший актёр второго плана
Академия выделила работу Махершалы Али в «Зелёной книге», Ричарда Гранта — в «Сможете ли вы меня простить?», Сэма Эллиотта в мюзикле «Звезда родилась», Адама Драйвера — в «Чёрном клановце» и Сэма Рокуэлла — в драме «Власть».
Лучшая актриса второго плана
В этой номинации за победу поборются Эми Адамс, блеснувшая в той же «Власти», Эмма Стоун и Рэйчел Вайс из «Фаворитки», Марина Де Тавира («Рома») и Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).
Лучший режиссёр
За победу в престижной номинации поборются, как и было предсказано, режиссёр комедийной драмы «Чёрный клановец» Спайк Ли, Альфонсо Куарон с его кино «Рома», счастливый обладатель «Оскара» за фильм «Ида» Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос, недооценённый за блестящий фильм «Лобстер», но отмеченный за «Фаворитку», а также Адам Маккей за фильм «Власть».
Лучший оригинальный сценарий
Здесь тоже ничего неожиданного. Номинантами стали «Фаворитка», «Рома», «Зелёная книга», «Власть» и «Дневник пастыря» — драматический триллер о священнике, столкнувшемся с абсурдной и неприятной ситуацией. К нему пришла прихожанка, которую муж вынуждает сделать аборт, потому что в противном случае его детям грозит гибель, как и всему человечеству.
Congratulations to the Original Screenplay nominees #OscarNoms pic.twitter.com/BqgtMShE9q— The Academy (@TheAcademy) 22 января 2019 г.
Лучший адаптированный сценарий
В финальной битве сценариев будут участвовать киноальманах братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса» и уже знакомые всем номинанты: «Если бы Бил-стрит могла говорить», «Звезда родилась», «Чёрный клановец» и «Сможете ли вы меня простить?».
Congratulations to the Adapted Screenplay nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/eFhRsANumc— The Academy (@TheAcademy) 22 января 2019 г.
Лучший оператор
Академики посчитали выдающейся операторскую работу Лукаша Зала («Холодная война»), Альфонсо Куарона («Рома»), Мэттью Либатика («Звезда родилась»), Робби Райана («Фаворитка») и Калеба Дешанеля («Работа без авторства»).
Лучший художник-постановщик
Академия выделила создателей «Черной пантеры», «Мэри Поппинс возвращается», «Ромы», «Фаворитки» и «Человека на Луне».
Лучшие визуальные эффекты
В этой интересной номинации закономерно победили самые зрелищные работы: «Мстители: Война бесконечности», «Кристофер Робин», «Человек на Луне», «Первому игроку приготовиться» и «Хан Соло: Звездные Войны. Истории».
Лучшие костюмы
Как и ожидалось, здесь пальма первенства отошла историческим фильмам «Две королевы» и «Фаворитка», боевику «Чёрная пантера», «Балладе бастера Скрагсса» и «Мэри Поппинс возвращается».
Лучшая песня
Саундтреки-лидеры возглавили песни «Shallow» («Звезда родилась»), «All the Stars» («Черная пантера»), «I'll Fight» («RBG»), «When a Cowboy Trades His Spurs for WIngs» («Баллада Бастера Скраггса») и «The Place Where Lost Things Go» («Мэри Поппинс возвращается»).
Лучшая музыка к фильму
Академикам больше всего понравилась музыка к фильмам и мультикам «Черная пантера», «Остров собак», «Чёрный клановец», «Мэри Поппинс возвращается» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить».
Лучший монтаж
И снова ничего удивительного: номинантами в этой категории стали всё те же «Власть», «Фаворитка», «Черный клановец», «Богемская рапсодия» и «Зелёная книга».
Лучший монтаж звука
Долгожданную номинацию получил «Человек на Луне», которому предсказывали больший успех, чем получилось, а также «Богемская рапсодия», «Рома», «Чёрная пантера» и недооцененный триллер «Тихое место».
Лучшее сведение звука
Номинантами стали «Рома», «Богемская рапсодия», «Человек на Луне», «Звезда родилась» и «Черная пантера».
Лучший анимационный фильм
В битве мультфильмов победили «Человек-паук: Через вселенные», «Остров собак» и «Мирай из будущего», а также два «диснеевских» творения: «Ральф против интернета» и «Суперсемейка 2».
Лучший короткометражный фильм
Номинантами стали «Задержание», «Дикарь», «Маргарит», «Мама», «Скин».
"Лучший короткометражный мультфильм"
В этой категории победили менее известные «Бао», «Птичья карма», «Билби», «Выходные» и «Один маленький шаг».
«Лучший документальный фильм»
В не очень востребованном нынче жанре стали лидерами фильмы «Свободный подъем в одиночку», «Округ Хейл утром и вечером», «Minding the Gap», «RBG», «Об отцах и сыновьях», а в их короткометражных «братьях» картины: «Точка. Конец предложения», «Конец игры», «Ночь в саду», «Шлюпка» и «Паршивая овца».
Следующая финальная битва состоится 24 февраля, когда в Голливуде состоится вручение премий. Ждём!