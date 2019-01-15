«Гриффины» отказались от шуток про геев

https://news.ru/storage/news/d75ca300ad753518f7a3197d118520ff/893d0ca3-fe0f-40cc-b418-ffff871ede1f_850.jpg Кадр из мультфильма «Гриффины»/Fox

Создатели культового мультсериала «Гриффины», который славится своими шутками на многие щепетильные темы, отказались насмехаться над сексуальными меньшинствами, рассказали исполнительные продюсеры шоу.

Изначально эту новость сообщил персонаж мультфильма Питер Гриффин анимированному президенту США Дональду Трампу в эпизоде, вышедшем на экраны 13 января.

Позже её подтвердили продюсеры Алек Салкин и Ричард Аппель в интервью TVLine.

«Если вы посмотрите на шоу в 2005—2006 годах и сопоставите с 2018—2019 годами, то заметите разницу. Есть вещи, над которыми мы смеялись раньше и чувствовали себя комфортно, но сейчас мы понимаем, что эти шутки неприемлемы», — пояснил Салкин, отметив, что за эти годы изменилась культура.

Ранее один из сценаристов мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс заявил, что создатели шоу никогда не станут шутить о стрельбе, поскольку для Штатов это острый вопрос. Он также рассказал о семейных ценностях, которые пропагандируют главные герои.