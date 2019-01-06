Автор «Гарри Поттера» раскрыла новый секрет своих героев

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Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Автор знаменитой поттерианы Джоан Роулинг поделилась некоторыми подробностями жизни своих героев в Хогвартсе. Это касается личной гигиены в замке, где, оказывается, не было ни ванн, ни туалетов.

Hogwarts didn't always have bathrooms. Before adopting Muggle plumbing methods in the eighteenth century, witches and wizards simply relieved themselves wherever they stood, and vanished the evidence. #NationalTriviaDay — Pottermore (@pottermore) 4 января 2019 г.

Волшебники ходили в туалет там, где хотели, а после при помощи заклинаний удаляли то, что сделали. Сантехника в замке появилась только в XVIII веке, пишет автор в своём Twitter. Маги подсмотрели систему у маглов и реализовали её в своей жизни.

Роулинг частенько добавляет некоторые фрагменты информации о своих персонажах, чтобы интерес к ним не угасал. Однако эти физиологические подробности вызвали немалое удивление у читателей.

Многие посчитали, что некоторые вещи лучше бы не оговаривать. Фанаты поттерианы оставили под постом автора, в основном, негативные комментарии. Нашлись даже те, кто заново перечитал роман и нашёл несоответствие с изложенными фактами.

«Разве в "Дарах смерти" не было сцены, где Гермиона говорила о законах преобразования, утверждая, что вы не можете сделать вещи из ничего и вы не можете фактически изгнать что-то в небытие? Я имею в виду, ЭТО должно куда-то идти», — написала одна из читательниц.

Кто-то оказался разочарован новыми подробностями жизни волшебников и даже провёл ликбез по поводу туалетов.

«На Крите работала система промывки туалетов еще в 1400 году до нашей эры. В средневековых замках маглов существовали ванные комнаты. Во время правления ханской династии (200 год до нашей эры) и в Индии (2300−1800 годы до нашей эры) были туалеты. Волшебники, однако, оказались не настолько продвинутыми», — пишет один из пользователей.

Ранее News.ru сообщал, что Samsung планирует вложить $40 млн в студию Niantic, создателей мобильной Pokemon Go. В рамках сотрудничества компании будут работать над эксклюзивными играми, одной из которых станет проект по вселенной «Гарри Поттера».