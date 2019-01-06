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Автор «Гарри Поттера» раскрыла новый секрет своих героев

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» Warner Bros. Pictures

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

культура [ версия для печати ]

Автор знаменитой поттерианы Джоан Роулинг поделилась некоторыми подробностями жизни своих героев в Хогвартсе. Это касается личной гигиены в замке, где, оказывается, не было ни ванн, ни туалетов.

Волшебники ходили в туалет там, где хотели, а после при помощи заклинаний удаляли то, что сделали. Сантехника в замке появилась только в XVIII веке, пишет автор в своём Twitter. Маги подсмотрели систему у маглов и реализовали её в своей жизни.

Роулинг частенько добавляет некоторые фрагменты информации о своих персонажах, чтобы интерес к ним не угасал. Однако эти физиологические подробности вызвали немалое удивление у читателей.

Многие посчитали, что некоторые вещи лучше бы не оговаривать. Фанаты поттерианы оставили под постом автора, в основном, негативные комментарии. Нашлись даже те, кто заново перечитал роман и нашёл несоответствие с изложенными фактами.

«Разве в "Дарах смерти" не было сцены, где Гермиона говорила о законах преобразования, утверждая, что вы не можете сделать вещи из ничего и вы не можете фактически изгнать что-то в небытие? Я имею в виду, ЭТО должно куда-то идти», — написала одна из читательниц.

Кто-то оказался разочарован новыми подробностями жизни волшебников и даже провёл ликбез по поводу туалетов.

«На Крите работала система промывки туалетов еще в 1400 году до нашей эры. В средневековых замках маглов существовали ванные комнаты. Во время правления ханской династии (200 год до нашей эры) и в Индии (2300−1800 годы до нашей эры) были туалеты. Волшебники, однако, оказались не настолько продвинутыми», — пишет один из пользователей.

Ранее News.ru сообщал, что Samsung планирует вложить $40 млн в студию Niantic, создателей мобильной Pokemon Go. В рамках сотрудничества компании будут работать над эксклюзивными играми, одной из которых станет проект по вселенной «Гарри Поттера».


#литература #гаррипоттер
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