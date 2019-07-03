Американская киностудия Warner Bros. начала работу над сериалом про волшебника Гарри Поттера, который планируется запустить на новом стриминговом сервисе студии.
Действие будет происходить в Хогвартсе и в ряде европейских стран. Авторы хранят сюжет в секрете и не раскрывают подробностей о событиях и персонажах, передаёт портал We got it covered.
Ранее News.ru сообщал, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала новые рассказы об известном волшебнике. Первые два называются «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защита от тёмных искусств» и «Гарри Поттер: Путешествие по зельям и гербологии».