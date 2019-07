https://static.news.ru/photo/303cf84a-9dc7-11e9-82a1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Freddo/Wikimedia Commons

Американская киностудия Warner Bros. начала работу над сериалом про волшебника Гарри Поттера, который планируется запустить на новом стриминговом сервисе студии.

Действие будет происходить в Хогвартсе и в ряде европейских стран. Авторы хранят сюжет в секрете и не раскрывают подробностей о событиях и персонажах, передаёт портал We got it covered.

Ранее News.ru сообщал, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала новые рассказы об известном волшебнике. Первые два называются «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защита от тёмных искусств» и «Гарри Поттер: Путешествие по зельям и гербологии».