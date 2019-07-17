https://static.news.ru/photo/821b06c8-a8a5-11e9-9d06-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот russia.tv

Опубликован первый официальный трейлер сериала «Обитель» по одноимённому произведению Захара Прилепина. Лента рассказывает о событиях 20-х годов прошлого столетия. В Соловецком лагере особого назначения (СЛОН) развиваются любовные отношения между арестантом и сотрудницей правоохранительных органов.

Безруков выступает в роли гражданского супруга чекистки Галины — начальника лагеря Федора Эйхманиса. Ролик опубликован на сайте телеканала « Россия 1 ».

Режиссёром картины является Александр Велединский. Его перу принадлежат фильмы «Географ глобус пропил» и «Ладога». Съёмки прошли в Выборге, Архангельской области и Москве. Точная дата премьеры неизвестна. Планируется, что кинополотно выйдет на экраны до конца 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что опубликован трейлер картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Режиссёром ленты является Василий Чигинский, известный по фильмам «Первый после Бога» и «Москва, я люблю тебя». Полотно рассказывает об основных моментах в жизни легендарного спортсмена: триумфе на чемпионате Европы в 1960 году, победе на Олимпийских играх 1956 года, а также о неудачном выступлении на мундиале в Чили.