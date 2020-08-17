Защитники Куштау хотят продолжить протесты после заявлений властей

В Башкирии после нескольких кровавых столкновений у шихана Куштау власть, вроде бы, пошла на попятную. Было объявлено, что работы по разработке холма приостановят, а все дальнейшие процедуры будут проводить при согласовании с местными жителями. Однако активисты, приехавшие в Уфу на переговоры с администрацией республики, наткнулись на нежелание последней идти на компромисс. Защитники планируют восстановить протестный лагерь и готовы вновь схлестнуться врукопашную с полицией и «титушками». Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.

Ранее мы уже писали о ситуации с одной из достопримечательностей Башкирии — шиханами, то есть возвышенностями с правильными склонами и вершиной. Местное правительство отдало один из них — Куштау — под разработку «Башкирской сырьевой компании Сода». Фирма будет добывать из холма известняк, для того чтобы в дальнейшем методом сжигания получать соду. Таким образом, существование Куштау ставится под угрозу. Защитники шихана разбили возле него лагерь. Они настаивают на том, что разрешение на разработку было выдано незаконно, так как часть территории, на которой должны вестись работы, находится в федеральной собственности. «Сода» отказывается показывать документацию, дающую разрешение работать на этой земле, а, по мнению активистов, этого разрешения у них на самом деле нет.

Защитникам Куштау уже несколько раз приходилось вступать в физическое противостояние с людьми, которых, как они говорят, наняла «Башкирская сырьевая компания». Часть этих людей, по их же признаниям, работают в местном ЧОП, часть — «титушки», нанятые в помощь. Столкновения были достаточно жёсткими, однако они уступают тому, что произошло 15 августа.

Тогда у холма проходил «экологический субботник», в котором участвовали несколько тысяч человек. В какой-то момент они схлестнулись с людьми из компании. По словам защитников Куштау, последних было около 200 человек и они использовали газовые баллончики. К разгону лагеря подключилась и полиция. На многочисленных видео, выложенных в Сеть, видно, как активисты и полицейские борются друг с другом «стенка на стенку». Первые не дают проехать к Куштау строительной технике, а сотрудники правоохранительных органов пытаются им помешать.Также видно, как ЧОПовцы и полицейские стараются выдергивать из выстроившихся живой цепью активистов людей, но те сопротивляются, толкаются, поют «Священная война» и, в конце концов, выдерживают натиск. По данным ОВД-инфо , в итоге было задержано 70 защитников шихана. Им вменяют ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство) и ст. 19.3 КоАП РФ (неподчинение сотруднику полиции). Обе статьи в качестве максимального наказания предусматривают арест до 15 суток. Тем не менее, по словам активистов, фактически им удалось отстоять свой лагерь от полной «зачистки». Сырьевой компании также пришлось отозвать свою технику — на роликах видно, что массивные грузовики уезжают от Куштау с проколотыми колёсами.

vk.com/saveshihan

16 августа к протестующим приехал глава Башкирии Радий Хабиров. Он призвал их разойтись, пообещал прекращение работ и создание совета, который будет заниматься выработкой компромиссного решения. Активисты согласились и почти в полном составе покинули лагерь. Позже, во время заседания правительства республики, Хабиров признал, что в том, что ситуация с Куштау дошла до рукоприкладства, виновата его администрация.

То, что произошло на Куштау — это стопроцентная наша с вами недоработка. Это недоработка моей администрации, — сказал Хабиров.

17 августа группа активистов поехала в Уфу, чтобы обсудить с руководством республики устраивающий всех выход из сложившийся ситуации. Однако с делегацией даже не захотели встречаться. Вместо этого, по словам одной из активисток по имени Рузина, недавно назначенный на свою должность вице-премьер Азат Бадранов в переписке с защитниками Куштау стал ставить условия.

Сначала вице-премьер начал оговаривать возможное число участников делегации. Он сказал, что он и Хабиров не будут видеться со всеми — нас 20 человек — а только с пятью. Потом он сам ещё стал отбирать, кто войдёт в эту пятёрку. С кем-то они были согласны увидеться, с кем-то — нет. По каким параметрам отбирали, непонятно. В частности, он не хотел видеться с нашим адвокатом, который защищает задержанных активистов, — рассказывает Рузина NEWS.ru.

По словам другой активистки по имени Нэля, теперь защитники собираются вернуться и восстановить лагерь у шихана.

Также хочу сказать, что, когда на наш лагерь напали, одного человека сильно избили палками, другому сломали руку. При всём этом правоохранительные органы расследуют дела только тех, кто якобы нападал на полицейских, против другой стороны следствие не ведётся, — негодует Нэля.

Хабиров на заседании правительства республики анонсировал, что случаи нападения на полицейских у Куштау станут поводом для уголовных дел.

Были столкновения, в которых пострадали и люди, и сотрудники МВД. То, что касается нападения на полицию, это будет предметом серьёзного уголовного разбирательства, — пообещал глава Башкирии.

Добавим, что в попытке разгона протестного лагеря лично участвовал глава администрации муниципального района Ишимбайский Азамат Абдрахманов. По крайней мере, об этом говорят свидетели. На видео с мест столкновений видно командующего мужчину в маске, который похож на Абдрахманова. Когда активисты называют его по имени, он не высказывает возражений. NEWS.ru отправил запрос главе Ишимбайского района с просьбой пояснить, участвовал ли он в попытке разгона лагеря. Так или иначе, 16 августа Абдрахманов выступил против «ложных защитников» Куштау.

Там социальный состав, в основном это люди с девиантным поведением — наркоманы, бывшие уголовники, ваххабиты, экстремисты, националисты и прочая нечисть, которая хочет свернуть эту тему с экономических на политические рельсы. Естественно, такая стабильность их не устраивает в Республике Башкортостан, курс Радия Фаритовича Хабирова и правительства — однозначно быть в лидерах по всем параметрам, — приводит слова главы местное СМИ.

Подобное поведение Абдрахманова привело к митингу за его отставку, который 17 августа был организован в городе Ишимбай. Если судить по видео, у окон городской администрации собралось несколько сотен человек, что, скорее всего, является рекордом для города.