Пансионату дети не нужны: на Урале женщин стерилизуют без их согласия

Согласно анонимной утечке, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за принудительной стерилизации постоялиц Уктусского пансионата в Екатеринбурге. NEWS.ru подробно разбирался в этой истории.

О том, что органы заинтересовались уральским пансионатом, стало известно благодаря публикации в Telegram-канале «Лампа» постановления о признании одной из постоялиц потерпевшей по уголовному делу. Согласно ему, в результате неправомерных действий руководства пансионата нанесённый пациентке Уктусского пансионата вред имел «тяжкие последствия, и были нарушены её конституционные права». В публикации скрыто имя женщины, которую следователь признал потерпевшей.

Неустановленное должностное лицо из числа допущенных к управлению учреждением «Уктусский пансионат для престарелых», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в учреждении, явно превышая свои должностные полномочия, без получения согласия на проведение медицинской стерилизации [пациентки] направило [пациентку] в ЦГБ № 20, где медработниками проведена операция по медицинской стерилизации [пациентки], в результате которой последняя необратимо утратила функцию зачатия естественным путём, — говорится в постановлении.

Документ подписан лейтенантом юстиции, следователем следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Батталовым Р. Ф. В СК РФ по Свердловский области не ответили на запрос NEWS.ru о разъяснении ситуации и на просьбу подтвердить подлинность документа.

В пансионате отказались от комментариев, отправив за ними в Министерство социальной политики Свердловской области. Там также не смогли ответить на вопрос издания к моменту публикации материала.

Известный екатеринбургский юрист Юлия Федотова по просьбе NEWS.ru ознакомилась с опубликованным документом и рассказала, как она видит данную ситуацию.

Стерилизация — законная мера в том случае, если женщины или мужчины были лишены дееспособности. В таком случае решение о стерилизации принимает опекун через суд. Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», это абсолютно легальная процедура, и говорить, что у нас тут наступил Третий рейх, не совсем корректно. Если человек не был лишён дееспособности или стерилизацию провели в обход суда, то действительно можно говорить о причинении тяжкого вреда здоровью. Юлия Федотова юрист юрист

Юрист отмечает, что вопрос о превышении должностных полномочий зависит от того, кто и какие решения принимал.

Других вариантов я не вижу. Для меня ещё интересен вопрос доказательств. Например, если эти женщины старше 35 лет и у них есть двое детей — эта категория отдельно оговорена в законе — и они сами написали заявление, то доказать, что на них было оказано какое-то давление, будет сложно, — говорит Федотова.

Если судить по опубликованному документу, то, по мнению юриста, дело, скорее всего, возбуждено по первой части статьи 286 «Превышение должностных полномочий» (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). По этой статье обвиняемому может грозить лишение свободы максимум на четыре года. Также в ней предусматривается лишение права занимать должность или вести определённую деятельность на срок до пяти лет. Третья часть 286-й статьи, по которой также могли бы возбудить дело, включает причинение тяжкого вреда здоровью, но в данном случае она не требуется, так как насилие применяло не должностное лицо. Дополнительная квалификация по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» не нужна, считает Федотова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О том, что несколько пациенток Уктусского пансионата в Екатеринбурге подверглись процедуре стерилизации, стало известно несколько дней назад. Позже под подозрения в совершении данных действий попали сразу несколько пансионатов Свердловской области. Об этом рассказывали прооперированные женщины, представители благотворительных фондов и чиновники. Женщины говорили, что операция была проведена, так как в пансионате нельзя содержать детей, а руководство хотело избежать абортов и слишком частых обращений к гинекологам. Одна из постоялиц Ирина Кашина в интервью заявила , что проводить процедуру решила экс-главврач учреждения Анжелина Щепелина. Несколько постояльцев говорили о том, что штатные терапевты пансионата Марина Кравченко и Ольга Аксентьева угрожали отправлять несогласных в психоневрологический интернат. На угрозы жаловались и другие постоялицы. Ещё одна женщина говорила , что её якобы заставили сделать аборт и уговаривали провести стерилизацию.

В свою очередь глава Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева отвергла обвинения в принудительной стерилизации постоялиц учреждения. Она заявила, что все вопросы нужно задавать медикам Центральной городской больницы № 20, так как только они могут проводить данную процедуру. Руководитель пансионата рассказала, что с 2006 года стерилизацию провели 15 постоялицам учреждения и, по её сведениям, только четверо из них были недееспособными. Верхоланцева не ответила на вопрос о том, кто принимал решение за недееспособных пациентов. Глава пансионата также добавила, что женщинам в больницах в любом случае предлагаются альтернативы процедуре и другие возможности.

В ситуации пообещало разобраться областное Министерство социальной политики. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отказалась от комментариев NEWS.ru, сославшись на плохое самочувствие.