Участник хакерской группировки REvil отказался признавать вину

Один из фигурантов дела хакерской группировки REvil Дмитрий Коротаев заявил, что не признает вину, передаёт корреспондент РБК с заседания в Мосгорсуде, где рассматривается апелляционная жалоба на его арест. Коротаеву вместе с ещё 13 задержанными вменяется неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы.

Я не знаю, как осуществляются инкриминируемые мне действия, и не смогу [находясь на свободе] заниматься преступной деятельностью. <....> Я попросту не знаю многих лиц, указанных в деле, — заявил Коротаев.

Отмечается, что во время обыска у Коротаева обнаружили только ноутбук и телефон. Как говорится в апелляционной жалобе его адвокатов, эти средства сами по себе ещё не доказывают его участие в хакерской деятельности. При этом, по словам одного из защитников, в материалах дела «отсутствует оперативная и иная информация о причастности Коротаева к инкриминируемому ему преступлению».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают факт задержания причастных к группировке хакеров REvil очень важным для борьбы с киберпреступностью. Он также напомнил, что совместная борьба с киберпреступностью обсуждалась в том числе на женевской встрече президентов России и США 16 июня 2021 года.

Задержание участников группировки REvil произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству. Операцию провела ФСБ, задержание участников кибербанды происходило в нескольких регионах.

Выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей и более 20 автомобилей премиум-класса.