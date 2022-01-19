В Кремле прокомментировали задержание хакеров из группировки REvil

Кремль считает факт задержания причастных к группировке хакеров REvil очень важным для борьбы с киберпреступностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он также напомнил, что совместная борьба с киберпреступностью обсуждалась в том числе на женевской встрече президентов России и США 16 июня 2021 года.

После этой встречи, по словам Пескова, был запущен механизм консультаций между двумя странами, в котором принимают участие представители специальных ведомств.

В этом плане [задержание подозреваемых в причастности к REvil] чрезвычайно важно, — подчеркнул пресс-секретарь.

Задержание участников группировки REvil произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству. Операцию провела ФСБ, задержание участников кибербанды происходило в нескольких регионах.

Выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей и более 20 автомобилей премиум-класса.

Впоследствии помощник главы американского государства по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что в США на фоне контактов президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным наблюдается снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей.