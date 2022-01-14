Участник хакерской группировки REvil арестован до 13 марта

Тверской суд Москвы арестовал участника самой известной кибербанды REvil Романа Муромского до 13 марта. Ему вменяется неправомерный оборот средств платежей, сообщает РИА Новости.

Об аресте участника хакерской группировки, получившей известность после обвинений в масштабных атаках на американские компании, агентству сообщили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Романа Муромского меры пресечения в виде заключения под стражу, — приводит издание слова пресс-секретаря суда Ксении Розиной.

Задержание участников группировки произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству. Операцию провела ФСБ, задержание участников кибербанды происходило в нескольких регионах. На протяжении нескольких лет её члены занимались не только вымогательством, но и воровством данных. Предполагается, что именно они украли чертежи Apple, взломали системы органов самоуправления Техаса, а также атаковали в прошлом году более тысячи предприятий.

Ранее сообщалось, что выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей и более 20 автомобилей премиум-класса.