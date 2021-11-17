У проректора РАНХиГС и финансового директора вуза прошли обыски

Фото: ranepa.ru

Суд вынес вердикт о заключении под стражу полицейского, выстрелившего из травматического пистолета в собственную дочь. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

С учётом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде, — говорится в сообщении. В пресс-службе ГУ МВД по...