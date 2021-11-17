У проректора РАНХиГС и финансового директора вуза прошли обыски

У проректора РАНХиГС и финансового директора вуза прошли обыскиУ проректора РАНХиГС и финансового директора вуза прошли обыски в связи с делом Раковой
Сотрудниками Следственного комитета РФ были проведены обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, они связаны с делом о мошенничестве экз-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.
Следователи и полицейские пришли с обысками в дома Федотова и Ефремова. Следственные действия проводят по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева, - сказал собеседник агентства
При этом источник не уточнил, в каком процессуальном статусе сейчас находятся Федотов и Ефремов.