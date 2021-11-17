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Расследования

У проректора РАНХиГС и финансового директора вуза прошли обыски

У проректора РАНХиГС и финансового директора вуза прошли обыски в связи с делом Раковой
12:56, 17 ноября 2021
У проректора РАНХиГС и финансового директора вуза прошли обыски Владимир Федотов Фото: ranepa.ru
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Сотрудниками Следственного комитета РФ были проведены обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, они связаны с делом о мошенничестве экз-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.

Следователи и полицейские пришли с обысками в дома Федотова и Ефремова. Следственные действия проводят по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева, - сказал собеседник агентства

При этом источник не уточнил, в каком процессуальном статусе сейчас находятся Федотов и Ефремов.

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