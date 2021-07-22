Суд арестовал эксперта, подтвердившего суицид московского чиновника
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:46, 22 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, проводившего вскрытие заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила пресс-секретарь.
По имеющимся данным, судмедэксперту вменяются два эпизода служебного подлога и халатность.
Как ранее сообщил МК, Пенцаков проводил вскрытие обнаруженного мёртвым в квартире в Ялте московского чиновника и установил, что тот покончил с собой. В свою очередь следствие считает данное заключение эксперта ошибочным.
Об исчезновении в Крыму Леонида Ошарина в апреле сообщила его дочь. Чиновник прибыл в Ялту в конце марта и с тех пор ни разу не выходил на связь.
Позднее мужчину обнаружили мёртвым в Ялте в арендованной им квартире.