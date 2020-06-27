Сразу два громких случая с «жёстким» задержанием оппозиционеров, с последующим отправлением в армию, произошли за последние полгода. Однако это далеко не первые подобные инциденты: в России армия традиционно служила место ссылки неугодных. NEWS.ru разбирался насколько сегодняшняя практика похожа на советскую и почему использование армейского призыва в качестве своеобразного репрессивного инструмента, в конце-концов, неэффективно.

Теперь ты в армии

22 июня Артём Ионов вышел из своей квартиры и направился в стационар. Молодой человек хотел пройти дополнительное обследование, чтобы подтвердить для призывной комиссии свой диагноз астма. Однако до стационара Ионову добраться было не суждено — его подкараулили и схватили прямо у дома неизвестные люди, после чего доставили на распределительный пункт для призывников в городе Железнодорожный Московской области. Таким образом похитители сработали превентивно — если бы у Ионова получилось подтвердить астму, его, скорее всего, не призвали.

Такая «спецоперация» объясняется тем, что Артём — сотрудник Фонда борьбы с коррупцией. Его директор Иван Жданов рассказал, что молодой человек отвечал за техническое обеспечение эфиров программы «Россия будущего», которая выходит на канале ФБК в Youtube. По словам Жданова, Ионова забрали в армию, чтобы помешать выпускать эфиры.

Теоретически можно предположить, что место работы Артёма Ионова в данном случае простое совпадение. В этом, например, уверен заместитель председателя «Комитета солдатских матерей России» Андрей Курочкин. Он отмечает, что сейчас из-за недобора призывников, вызванного пандемией, настала «острая пора» на неправомерные действия со стороны армии.

Сейчас время лютого беспредела военкоматов. Они гребут направо и налево. Мы думали, что прошлогодний призыв будет самым тяжелым за последние десять лет, но этот год его перебил. Полпризыва призывники просидели по домам, поэтому сейчас неофициальное правило — вообще никого не освобождать. Призывают и с астмой и с пороком сердца, язвой. Не дают доучиться. Андрей Курочкин зампред «Комитета солдатских матерей России» зампред «Комитета солдатских матерей России»

Однако даже если предположить, что случай с Артёмом Ионовым совпадение, оно слишком удачно вписывается в явно наметившеюся тенденцию. Только в декабре 2019 года похожим образом был отправлен служить другой сотрудник ФБК — Руслан Шаведдинов. Сначала у него провели обыск, а потом увезли на допрос в Следственный комитет. Связи с Шаведдиновым не было около суток — незадолго до прихода в квартиру силовиков оператор Yota отключила молодому человеку интернет. Вскоре стало известно, что его отправили на архипелаг Новая Земля для прохождения военной службы, где Шаведдинов прибывает до сих пор. У его коллег не получилось в суде оспорить призыв, а военный комиссариат назвал такую отправку в армию оппозиционера законной.

Руслан Шаведдинов Команда Навального/facebook.com

В 2016 году лидер молодежного движения партии «Парнас», а сейчас — директор по спецпроектам фонда помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.Центр» Михаил Конев — был прямо из военкомата похищен неизвестными людьми в штатском и отправлен на сборный призывной пункт. Там молодого человека официально призвали в армию. Не помогли и имеющиеся у него основания для отсрочки. По словам Конева, похищение лично курировал начальник районного отдела призыва.

Незадолго до Конева, проблемы с военкоматом возникли у помощника депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника Федора Горожанко. Юрист военкомата Виолетта Ломакина вручила Горожанко повестку на одном из судов по оспариванию выборов в муниципалитет. В итоге помощнику депутат удалось избежать службы, хотя в какой-то момент конфликт с комиссариатом дошел до рукоприкладства .

В 2019 году новоизбранный оппозиционный муниципальный депутат Фёдор Грудин из Петербурга получил повестку из рук военного комиссара прямо на заседании муниципалитета. Причём это произошло под контролем депутата от «Единой России» Игоря Высоцкого. В настоящее время Грудин пытается оспорить свой призыв в суде.

«Карательный» призыв не ограничивается политиками, что подтверждает ещё одна история произошедшая в Петербурге, но уже с журналистом Сергеем Кагермазовым. Освещающий работу городского парламента и написавший несколько критических статей о местном лидере «Единой России» и спикере ЗакСа Вячеславе Макарове, Кагермазов, однажды был встречен военным комиссаром у здания парламента. Журналисту была вручена повестка. Незадолго до этого между Кагермазовым и Макаровым произошла словесная перепалка, в ходе которой единоросс сказал, что поговорит с комиссаром на предмет того, не стоит ли Кагермазову послужить в армии.

Специализирующийся на проблемах призыва адвокат Аркадий Чаплыгин сказал NEWS.ru, что столь активное использование службы в армии в политических целях — недавнее явление.

Феномен появился лет пять-семь назад. Раньше армия не использовалась как инструмент подавления оппозиции. Важно понимать, что все эти действия незаконны. Полицейский может задержать призывника как любого другого гражданина, которого подозревает в совершении преступления. А дальше возможно либо доставление, либо привод. Согласно статье 27.2 КоАП РФ доставление в военкомат запрещено. Можно доставить только в полицию или органы местного самоуправления сельского поселения. Привод возможен только исключительно для рассмотрения дела об административном правонарушении. Медицинские освидетельствования, заседание призывной комиссии и прочие подобные мероприятия, проводимые в отношении призывника, в данном случае, незаконны. Аркадий Чаплыгин адвокат адвокат

А что раньше?

Andrei Solomonov/Russian Look

Во времена СССР борьба с диссидентами с помощью армии также велась, но менее активно. Один из тех, против кого режим боролся — Александр Подрабинек. Будучи фельдшером ему долгое время удавалось успешно избегать призыва. Однако в какой-то момент в дело вмешалось КГБ, после чего многочисленные фиктивные справки, полученные благодаря симпатизирующим ему коллегам, были аннулированы. Казалось бы остановить призыв было уже невозможно, однако случилось неожиданное.

Я смог не пойти служить только благодаря тому, что на одной из пресс-конференции для иностранных журналистов публично объявил о том, что категорически отказываюсь служить в армии Советского Союза, даже если против меня будет возбуждено уголовное дело. И от меня отстали. Александр Подрабинек правозащитник правозащитник

Подрабинек отмечает, что при СССР армия не была популярным способ борьбы с несогласными. Гораздо более удобным и популярным методом было принудительное лечение в психиатрической клинике. Причины кроются просто в сути и правилах призыва и они до сих пор актуальны: эта форма наказания подходит только для людей определенного возраста. Кроме того в нельзя отправить служить диссидентов-женщин. Поэтому власти приходится находить другие способы.