Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде iPhone из США: подробности

США лишили виз 113 сотрудников «Аэрофлота», обвинив ряд из них в контрабанде электроники Apple в Россию. Обвинения выдвинула прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. Российская авиакомпания заявляет, что действующих работников «Аэрофлота» среди задержанных нет, а консульство РФ пока подтверждает задержание только одного гражданина России. Обвиняемым грозят большие сроки лишения свободы. Среди контрабандной продукции были обнаружены гаджеты Apple iPhone, iPad и Apple Watch. Общая сумма перевезённой техники составляет $50 млн. Наблюдатели уже высказывают предположения, что после инцидента «Аэрофлот» может попасть под санкции, впрочем, саму компанию пока ни в чём не обвиняют.

Объявление о заговоре

Обвинительное заключение было обнародовано в федеральном суде Бруклина, сообщила американская прокуратура. 10 фигурантов обвиняются в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном экспорте электронных устройств и заговоре с целью совершения этих преступлений. Задержанные и разыскиваемые якобы участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности продуктов Apple, из США в Россию с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот», говорится на сайте прокуратуры.

Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров были арестованы и будут привлечены к уголовной ответственности по телеконференции перед мировым судьёй США Верой М. Скэнлон. Азамат Бобомуродов был арестован в Северном округе штата Иллинойс и будет привлечён к уголовной ответственности в этом округе. Ещё двое обвиняемых скрываются от правосудия, сообщила прокуратура США. Она же напомнила, что все названные лица считаются невиновными, пока обратное не доказано в суде.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщается, что в операции по раскрытию предполагаемого заговора участвовали ФБР, Министерство торговли США, Бюро промышленности и безопасности, Управление экспортного контроля и другие государственные ведомства.

Как утверждалось, обвиняемые были членами международной сети контрабандистов, которая использовала сеть операторов здесь и в России для обхода экспортных законов и правил США, — заявил исполняющий обязанности прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк Сет Дючарм. — В результате сегодняшних арестов сеть была отключена благодаря выдающейся работе прокуроров Восточного округа Нью-Йорка, которые неустанно работали вместе с нашими партнёрами-агентствами, чтобы внимательно изучать товары и людей, которые пересекают наши международные границы.

Заместитель исполняющего обязанности директора нью-йоркского офиса ФБР Уильям Суини в публичном комментарии отметил, что использование работы в иностранной авиакомпании для контрабанды недопустимо. Раскрытую группу он назвал «международными контрабандистами» и заявил, что выработанная ими преступная схема оказалась уязвима перед усилиями нескольких американских силовых ведомств.

Обвиняемые, предположительно, в полной мере воспользовались своим положением в авиакомпании, чтобы контрабандой переправить в Россию украденную электронику на сумму более $50 млн, — заявил специальный агент Питер Фитцхью. — Именно благодаря продолжающемуся сотрудничеству между федеральными, государственными и местными правоохранительными органами мы можем положить конец подобным схемам, которые грабят миллионы американских предприятий и одновременно финансируют незаконные организации за рубежом, которые угрожают нашей национальной безопасности.

Как указано в материалах дела, обвиняемые якобы реализовали эту схему путём контрабанды наличных денег и товаров через пассажиров, включая нынешних и бывших сотрудников авиакомпании «Аэрофлот». По версии американской прокуратуры, получив инструкции от подсудимого Дайбагьи, жителя России, члены экипажа авиакомпании «Аэрофлот» и другие лица выехали в Соединённые Штаты, чтобы забрать электронные устройства.

Подсудимые Асадов, Сохончук, Перевозников и Шадхин вместе с другими в США получили устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт. При обыске багажа, принадлежащего различным членам экипажей «Аэрофлота» и другим курьерам, были найдены якобы электронные устройства на миллионы долларов. Иногда подсудимые Дайбагья и Саидов сами провозили устройства контрабандой. Например, в период с августа по декабрь 2019 года Дайбагья совершил четыре поездки из США, перевезя более тысячи продуктов Apple на сумму более $1 млн. При этом 5 октября 2019-го Саидов перевёз девять чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около $250 тысяч, говорится в заявлениях силового ведомства.

В ордерах на обыск, оформленных во время ареста обвиняемых, отмечается, что было якобы обнаружено более $600 тысяч наличными, в том числе в подвале дома задержанного Шадхина, а также большое количество электронных устройств.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмечается, что по итогам расследования Госдепартамент США отозвал около 113 виз у сотрудников «Аэрофлота» якобы за участие в описанной схеме.

Было или не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Аэрофлот» имеет возможность самостоятельно ответить на обвинения США в контрабанде в свой адрес.

Я не знаю сути обвинений, которые предъявляются российской компании. Но, думаю, российская компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы, — сказал он журналистам.

Песков также подчеркнул, что «Российское государство всегда стоит на страже наших отечественных компаний».

Генеральное консульство России в Нью-Йорке обратилось в Госдепартамент США с просьбой уточнить, есть ли российские граждане среди задержанных по делу о контрабанде электронной аппаратуры из Соединённых Штатов в РФ. По информации «Коммерсанта», получено подтверждение как минимум насчёт одного задержанного россиянина. Никаких официальных уведомлений от американских властей по этому вопросу пока не поступало.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова в комментарии NEWS.ru заявила, что в опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники авиакомпании. По её словам, представительство «Аэрофлота» взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к авиакомпании и согласования дальнейших действий.

Следует отметить, что компания последовательно делает всё возможное для предотвращения трансграничных правонарушений и преступлений экономического характера. Ранее во взаимодействии с правоохранительными органами компания выявляла и пресекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность. Тогда принимались жёсткие, в том числе процессуальные меры реагирования, — сказала Спивакова.

По её словам, подобная работа является приоритетом в деятельности департамента обеспечения экономической безопасности компании.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.