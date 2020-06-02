Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму, которая рассчитана на период до 2025 года. Очевидно, что документ предопределяет развитие в России практики уголовного преследования по экстремистским составам в ближайшие пять лет, а также другие направления борьбы властей с тем что они считают политическими угрозами. Говорит она и о настроениях той части российского силового блока, которая причастна к составлению текста: в данном случае МВД РФ совместно с аппаратом Совета безопасности. Стратегия прямо объявляет, что её первым этапом будет разработка и принятие нового пакета антиэкстремистского законодательства, а вторым — по итогам первого — разработка стратегии, на очередной расчётный срок. О том, что ещё нового и старого можно найти в документе — в материале NEWS.ru.

Миграция названа опасностью

Проект стратегии, который был доступен для публичного обсуждения, предлагал, по оценке СМИ, приравнять несанкционированные массовые мероприятия к подготовке терактов. Имелось в виду, что эти явления ставятся в один ряд по степени угрозы государственному строю. В итоговом варианте эта параллель также проводится, но скорее не в смысле одинаковой общественной опасности и ответственности, а в порядке перечисления «экстремистских проявлений» которые требуют реакции властей.

Одной из главных внутренних угроз стратегия называет межэтнические проблемы и деятельность экстремистов, которые стремятся сыграть на национальных настроениях.

К слову, согласно докладу центра «Сова», политический национализм переживает в сегодняшней России беспрецедентный упадок, причём эксперты связывают это именно с репрессиями государства. В то же время уровень нетерпимости и ксенофобии в обществе они называют стабильно высоким.

Основным инструментов распространения экстремизма в России авторы стратегии считают интернет. Самым опасным проявлением экстремизма — «возбуждение вражды», хотя в следующем абзаце говорится что самое крайнее выражение этого социального недуга — терроризм.

Впервые конкретизирована такая характеристика экстремизма как «идеология насилия — совокупность взглядов и идей, оправдывающих применение насилия для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей». При этом всякий раз прослеживается, что авторы документа на место главной цели экстремистских атак ставят государство, что скрывается формулировками вроде «конституционный строй» и «единство страны». К мерам профилактики отнесено в том числе предотвращение любых форм дискриминации разных групп населения.

Обращает на себя внимание то, что согласно новому документу, одним из факторов, способствующих возникновению экстремистских проявлений, «является сложившаяся в отдельных субъектах и населенных пунктах Российской Федерации неблагоприятная миграционная ситуация», которая, по мнению авторов, приводит к дестабилизации рынка труда, социально-экономической обстановки, оказывает негативное влияние на отношения между этносами.

«Дело страйкболистов» — вряд ли последнее

Александр Поляков/ТАСС

Кроме того, как говорится в стратегии «сильную тревогу вызывает распространение радикализма в спортивной сфере, в том числе в спортивных школах и клубах, а также проникновение приверженцев экстремистской идеологии в тренерско-преподавательский состав».

Эта формулировка даёт понимание, что уголовные дела последних лет об экстремистских сообществах, фигурантами которых становятся молодые люди занимающиеся страйкболом, не случайны, а составляют тенденцию. Речь идёт о деле «Сети» (организация признана террористической и запрещена) — по которому осуждены на большие сроки несколько человек в Пензе, а также продолжается суд над их предполагаемыми соратниками из Санкт-Петербурга.

Многие наблюдатели считают обвинения полностью сфальсифицированными и добытыми под пытками.

Также, в апреле 2020 года, были задержаны члены страйкбольного клуба в Южно-Сахалинске, которые предположительно имели отношение к ультраправым организациям. NEWS.ru подробно писал о них в расследовании «Совсем другая сеть: что за „террористов“ задержала ФСБ на Сахалине».

Доносить и правильно писать

Среди способов борьбы с экстремизмом, стратегия прописывает «мотивирование граждан к информированию субъектов противодействия экстремизму о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий».

Кроме того, к мерам профилактики авторы документа относят «повышение престижности образования в российских религиозных образовательных организациях», а также включение в федеральный государственный образовательный стандарт по специальности «Журналистика» образовательных программ по освещению антиэкстремистсой деятельности.

В целом, принятая стратегия демонстрирует, что государство продолжит бороться с предполагаемой внешней угрозой. К ней документ относит деятельность иностранных и международных неправительственных организаций с целью «дестабилизации политической обстановки, нарушения единства и территориальной целостности РФ, включая инспирирование „цветных революций“, на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Также по мнению авторов текста, иностранные НКО содействуют деятельности международных экстремистских и террористических организаций, «в частности распространению экстремистской идеологии и радикализма в обществе».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это говорит о том, что будет продолжена линия властей на признание оппозиционных или просто независимых общественных структур «иностранными агентами» или «нежелательными организациями». Последним ярким примером такой тактики стало решение суда запретить деятельность движения «Открытая Россия», которое поддерживал Михаил Ходорковский. По обвинению в продолжении деятельности «Открытки» уже полтора года находится под следствием бывшая глава Ростовского отделения этой структуры Анастасия Шевченко. Сам Ходорковский объявил о роспуске движения. Историю Шевченко подробно описывал NEWS.ru.

Над саентологами нависла угроза

То же самое касается преследования так называемых «нетрадиционных религиозных движений». Судя по всему, последнее нередко связано именно с оценкой их как агентов зарубежного влияния, в частности этим можно объяснить развернувшееся в России в последние два года преследование членов «Свидетелей Иеговы», чья деятельность была запрещена в России судом.

Специальные службы и организации отдельных государств наращивают информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной обстановки, — говорится в тексте стратегии.

Тем самым можно сделать вывод, что силовой блок, участвовавший в разработке документа, склонен видеть враждебную деятельность в том, что российская молодежь в своих интересах и увлечениях не следует установкам официальной идеологии.

Как ранее писал NEWS.ru, со ссылкой на свои источники, церковь саентологов также в ближайшее время может быть признана экстремистской и запрещена.