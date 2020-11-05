Профсоюз сообщил о кратном сокращении зарплат пилотов «Аэрофлота»

«Аэрофлот» начал скрытое сокращение лётного состава, заставляя пилотов увольняться из-за резкого, более чем двукратного уменьшения зарплат, утверждает президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что такая тактика позволяет компании сохранять государственные субсидии, введённые на время пандемии для тех работодателей, которые не увольняют сотрудников, — формально они покидают рабочие места сами. Сумма, выделенная из бюджета в помощь «Аэрофлоту» как организации, «наиболее пострадавшей» от разгула коронавируса, приближается к 8 млрд рублей, а компания просит ещё. В то же время, по данным профсоюза, менеджмент авиаперевозчика за первое полугодие 2020 года получил премию в размере более 600 млн рублей. «Аэрофлот» пока не прокомментировал эту информацию.

Сократили втрое

27 декабря, по словам Игоря Дельдюжова, гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев подписал приказ об уменьшении зарплаты пилотам. Оклады оставили те же, но сократились доплаты за час полётного времени. Так, у командира лётного состава ставка за час составляла 4300 рублей, а стала 2100 рублей. У второго пилота она была 2100 рублей, а теперь 900 рублей — сокращение более чем в два раза. Приказ должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Это может и не особо много, но до этого уже были отменены премиальные выплаты командирам. Помните, Савельев рассказывал всей стране, что пилот «Аэрофлота» получает 650 тысяч рублей? На самом деле сейчас зарплата упала практически в три раза, то есть 200 тысяч, а с Нового года будет ещё меньше, — заявил Игорь Дельдюжов.

Он пояснил, что при максимальном налёте у командира лётного экипажа зарплата будет составлять 300 тысяч рублей, однако в реальности такого не будет и зарплата установится на планке 200 тысяч рублей. При этом многие сотрудники компании имеют большие кредиты, взятые из расчёта прежних зарплат, которые были в разы больше.

И вот сейчас некоторые приходят и говорят, что им не хватает на еду. Сам приказ № 315 от 27 октября мы считаем незаконным. Потому что в коллективном договоре есть пункт, по которому эти вещи, касающиеся зарплаты, работодатель должен обсуждать с единым представительным органом работников. Он у нас есть: в «Аэрофлоте» четыре профсоюза. Они небольшие, поэтому и создаётся единый представительный орган, то есть все эти профсоюзы объединяются для такой работы, — говорит активист.

Однако, по словам Дельдюжова, компания, чтобы легализовать этот приказ, привлекла «ручную» первичную профсоюзную организацию, «чей председатель всё подписал в нарушение пункта 2.3. коллективного договора». Подобный порядок изменения коллективного договора, кстати, оговаривается ещё и 135-й статьёй Трудового кодекса. Профсоюз лётного состава Шереметьево уже направил гендиректору претензию с предложением отменить приказ.

«Аэрофлот» не применяет процедуру сокращения, которая подразумевает предупреждение о грядущем увольнении за два месяца, а в последующем выплату выходного пособия в размере одной месячной зарплаты, рассказал NEWS.ru профсоюзный лидер. Кроме того, пособие за счёт работодателя может выплачиваться до трёх месяцев, если сотрудник не найдёт новую работу по профилю на бирже труда.

Итого зарплату приходится фактически выплачивать ещё пять месяцев, — поясняет Дельдюжов. — Для работодателя это муторная из-за уведомлений и дорогостоящая процедура. И опасная из-за того, что госдотации выдаются авиакомпаниям, только если там нет сокращений персонала. Поэтому ни одна авиакомпания не делает этого.

Тем не менее численность пилотов и фонд оплаты труда сокращаются другими способами, говорит Игорь Дельдюжов, — самолёты и рейсы передаются дочерним компаниям. Хотя если они рентабельны, то делать это запрещает коллективный договор «Аэрофлота».

Ни с кем ни советуясь, гендиректор Савельев озвучил президенту и премьеру стратегию, которая предусматривает, что «Аэрофлот» отдаёт из своего парка самолёты Sukhoi Superjet, которых у неё 50-60 штук, в дочернюю авиакомпанию «Россия». На этих самолётах летают около 300 пилотов. Обсуждали, что их переведут в авиакомпанию. Но пока только 10 экипажей перевели. При этом им не показывают будущую зарплату и то, какой будет система начисления, — рассказал он.

По словам профсоюзного лидера, точно по такой же схеме другой дочерней компании «Аэрофлота» — «Победа» отдают все самолёты Boeing 737,на которых летают ещё несколько сотен пилотов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А из «Победы» мне звонят вторые пилоты, которых насильно выгоняют в отпуск за свой счёт. Говорят: «Пиши за свой счёт на полгода». И как они собираются брать ещё пилотов, если у них лишние? То есть часть людей в «Победе» сидят в отпуске за свой счёт полгода, — добавил он.

NEWS.ru направил в ПАО «Аэрофлот» просьбу прокомментировать заявления Дельдюжова, но ответ к моменту публикации материала получен не был.

Ради компенсаций

В мае 2020 года Росавиация подписала приказ о выделении «Аэрофлоту» и его дочерним структурам 7,89 миллиарда рублей субсидий, обещанных правительством в связи с ситуацией с коронавирусом. Речь идёт о компенсации потерь только за февраль-апрель 2020 года. Условием получения таких субсидий является сохранение до 90% штатного числа работников от апрельского уровня.

22 октября российские авиакомпании попросили правительство предоставить им новые субсидии на 50 млрд рублей — около 30 млрд рублей в четвёртом квартале 2020 года и 20 млрд рублей в первом квартале 2021-го. В соответствии со своим пассажиропотоком, составляющим около 50% от трафика всех российских авиаперевозчиков, «Аэрофлот» вместе с «дочками» может рассчитывать на 33,7% этой суммы, то есть на 16,8 млрд рублей.

Как следует из отчёта «Аэрофлота» за первый квартал текущего года, непосредственно члены Совета директоров получили зарплату общей суммой 262,5 млн рублей. В марте 2020 года выяснилось, что группа «Аэрофлот» (включает «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и «Аврору») в 2019 году увеличила вознаграждение руководящему персоналу на 38% — с 1,5 млрд до 2,138 млрд рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно предоставленным Дельдюжовым документам, вознаграждение руководящему составу «Аэрофлота» — не только членам правления и Совета директоров, но и другим менеджерам, за первое полугодие 2020 года составило вкупе 620 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, в начале октября авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о планах по выпуску дополнительных акций для привлечения 80 млрд рублей, которые помогли бы авиаперевозчику восстановиться после кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Отмечалось, что правительство РФ приобретёт пакет акций, который позволит государству сохранить долю в «Аэрофлоте» в размере 51,17%.

Минфин за счёт выделенных средств из Фонда национального благосостояния приобрёл дополнительно выпущенные акции «Аэрофлота» на 40,9 млрд рублей. Ведомство купило 682 млн выпущенных по допэмиссии ценных бумаг по цене около 60 рублей за акцию.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.