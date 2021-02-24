Потепление — не порок: что могло привести к очередной аварии в «Норникеле»

После обрушения на обогатительной фабрике компании «Норникель», из-за которого погибло несколько рабочих, правоохранительные органы провели ряд арестов, в том числе директора норильского предприятия. Силовики говорят о серьёзных дефектах здания как о возможной причине аварии. На фоне таких новостей акции компании Владимира Потанина продолжают падать. NEWS.ru рассказывает о том, почему работники погибли на опасном производстве самого богатого россиянина и виновато ли в этом глобальное потепление.

Фабрика дефектов

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило , что в рамках уголовного дела, возбуждённого из-за обрушения строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики, задержан директор фабрики. Он, по мнению следствия, знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, но не приостановил работы, которые велись с нарушением требований промышленной безопасности. В СК предполагают, что это привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.

В СК отмечают, что в 2018 году было получено заключение московских специалистов о том, что часть конструкций здания цеха находится в «ограниченно-работоспособном состоянии». После анализа было предписано устранить дефекты до декабря 2019-го, однако этого сделано не было.

В пресс-релизе СК не сообщается о том, как зовут задержанного директора. В «Норникеле» NEWS.ru отказались сообщать подробности. На портале трудовой занятости Красноярского края единственный указанный в качестве работодателя контакт Норильской обогатительной фабрики — начальник отдела кадров Оксана Обухова. На сайте компании сказано, что руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранён от занимаемой должности, при этом «Норникель» проводит служебное расследование.

ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ/vk.com

Как известно, в прошлом году на объекте «Норильского никеля» произошла крупная авария, в результате которой в почву и реку Амбарная попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Компанию обязали выплатить рекордные 146 млрд рублей в качестве компенсации за вред, причинённый природе.

Сообщалось, что ЧП случилось из-за «внезапного проседания опор» резервуара хранения дизельного топлива. По мнению рядя экспертов, причиной аварии послужило таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих, много лет изучающего деградацию вечной мерзлоты в Якутии, заявил, что из-за потепления таяние «радикально ускорилось», что несёт особую угрозу России, свыше половины территории которой находится в зоне вечной мерзлоты.

Теперь представьте себе, что почва, на которой стоят дома и заводы, проложены автомобильные и железные дороги, трубопроводы, каждый год проседает на несколько сантиметров, — говорил Ульрих.

Со своей стороны экономический обозреватель Андрей Гурков считает , что раз Россия, как углеводородная держава, пока не готова активно бороться с глобальным потеплением, она должна хотя бы к нему приспособиться.

Это можно сделать, например, срочно взявшись за широкомасштабное укрепление или обновление свай, забитых в теперь уже не в вечный лёд ещё в советские времена, и вообще за модернизацию инфраструктуры в своих арктических регионах, — отмечает эксперт.

«Много говорите об экологии»

krk.sledcom.ru

Ведущий научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева, наоборот, считает, что авария 2020 года на 99% произошла по вине людей, просто на глобальное потепление «вину свалили».

Думаю, «Норникель» находится там, где многолетние мёрзлые грунты очень сильны, он расположен достаточно далеко на Севере. В любом случае, если объекты компании находятся в тающей мерзлоте, то нужно сделать что-то, чтобы обезопасить себя от этого феномена. Есть масса конструкций, которые не допускают влияния мерзлоты на объект. Это глубокие сваи, определённые краны и прочее. Мария Ананичева Ведущий научный сотрудник института географии РАН Ведущий научный сотрудник института географии РАН

Она уверена, что недавняя авария на обогатительной фабрике в Норильске не связана с климатическими изменениями, а виной всему неправильная работа людей. Собеседница NEWS.ru полагает, что «промышленники не хотят выполнять экологические требования, поскольку это дополнительные траты».

В этот момент они утверждают, что нет никакого потепления, и вообще вы много говорите об экологии. А когда у них происходят серьёзные техногенные аварии, они вдруг вспоминают про глобальное потепление. Это смешно, — продолжает Ананичева.

Так или иначе, но фоне последнего ЧП акции «Норникеля» продолжают снижаться. 22 февраля они потеряли 4,2% к уровням закрытия предыдущего торгового дня, вследствие чего президент компании и самый богатый россиянин Владимир Потанин потерял $1,4 млрд.

Как писал NEWS.ru, обрушение в цехе Норильской обогатительной фабрики случилось 20 февраля. Под завалами погибли три человека, ещё пятеро получили ранения. После трагедии почти сразу были задержаны четыре человека. Потанин заявил, что ЧП могло произойти из-за грубого нарушения норм промышленной безопасности и техники безопасности руководителями предприятия.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.