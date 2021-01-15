Потанин vs Радионова: как «Норникель» снижает компенсацию за аварию на ТЭЦ

В арбитражном суде Красноярского края состоялось первое в этом году заседание по иску Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» о взыскании более 147 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в мае 2020-го. В преддверии слушаний в Сети стали распространяться слухи о давлении на судью, от которой якобы требуется снизить сумму претензий. Корпорация Владимира Потанина и привлечённая ею экспертная организация «Экотерра», участвующая в процессе на правах третьей стороны, полагают, что объём ущерба в несколько раз ниже, чем с них требует природоохранное ведомство. NEWS.ru выяснял, что происходит в тени юридического противоборства структур Владимира Потанина и Светланы Радионовой.
«Развёрнута целая кампания»
Первое в 2021 году судебное разбирательство по иску Росприроднадзора к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, является дочерней структурой «Норникеля») о взыскании компенсации за ущерб окружающей среде, завершилось 15 января. На нём судья Наталья Варыкина
Как
В преддверии первого в 2021 году заседания по иску Росприроднадзора к структуре Владимира Потанина в Сети стали распространяться слухи о том, что эта история может закончиться в пользу ответчика. Такую информацию недавно озвучили анонимные Telegram-каналы, её отчасти подтвердили опрошенные NEWS.ru эксперты, не исключив подобного развития событий.
Наши инсайдеры утверждают, что судья Варыгина вынесет решение, которое кратно уменьшит предъявленную сумму — чего и добивается «Норникель». Ради "бедных" олигархов была развёрнута целая операция. Давление было оказано отнюдь не на саму Наталью Варыгину, а на кассационную инстанцию в Иркутске, куда судья обращалась в связи с таким громким и сложным делом. Конечно у госпожи Варыгиной голова пошла кругом. За четыре года работы в должности судьи краевого АС жизнь её к такой феерии не готовила, — утверждает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Ранее он же писал, что корпорация якобы начала «массированную медиаатаку на губернатора края Александра Усса», который «осмелился поддержать федеральный центр в экологическом конфликте и тем самым задел Потанина». Теперь же авторы канала утверждают, что «это дело становится настоящей проверкой судебной системы».
В декабре третьими лицами на процессе стали ООО «Безопасность в промышленности» и компания «Экотерра». Первое в 2018 году составило экспертизу об удовлетворительном состоянии резервуара с дизельным топливом, авария на котором, по версии МЧС,
Информированный источник NEWS.ru в Красноярском крае не исключает, что арбитраж не станет в полном объёме удовлетворять иск Росприроднадзора.
Во-первых, утверждает анонимный собеседник редакции, суды выносят решения по аналогичным спорам, закладывая в основу суммы ущерба коэффициент длительности негативного воздействия на водный объект. Ведомство Светланы Радионовой использовало высокий коэффициент, который применяется, если к устранению последствий аварии приступили через длительный период, в то время как в «Норникеле» утверждают, что стали устранять загрязнение сразу же после экологической катастрофы на ТЭЦ-3.
Во-вторых, источник NEWS.ru утверждает, что в Красноярском крае и некоторых других субъектах «Норникель» является одной из ведущих компаний, которая оказывает «огромное влияние» на общественные процессы, а также имеет своих лоббистов в различных структурах, в том числе силовых и судебных. Поэтому, утверждает он, не исключено что ответчик будет использовать различные рычаги влияния. Стоит напомнить, что о корпорации Владимира Потанина как о «царе и боге» в Красноярье эксперты NEWS.ru уже говорили.
Это же косвенно дал понять председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский. Он подчёркивает, что Норильск — это «закрытый город», и если туда кто-либо прилетает, его «будут контролировать с того момента, как он купил билет», а также продолжат отслеживать его действия и высказывания уже после поездки в заполярный город.
Если говорить о реках, они вообще в тундре находятся, куда очень тяжело добраться. То есть общественные экологические организации и госорганы могут довольствоваться теми данными, которые сам «Норникель» предоставляет, либо в рамках выездного надзора. Выезд возможен в рамках своего бюджета, которого не хватает, чтобы полноценно проводить мероприятия по расследованию природоохранных преступлений. Официальная позиция «Норникеля» — всё выполняется. Но мы от лица какой-то независимой экспертизы не можем этого подтвердить, потому что ресурсов нет. Даже если будут ресурсы, нужно преодолеть административные рычаги противодействия, с которыми ты можешь столкнуться.
Говоря об экспертизе «Норникеля», согласно которой сумма ущерба оказалась ниже, чем в расчётах Росприроднадзора, Гудовский пояснил, что «подрядчик будет выполнять свои полномочия так, чтобы понравилось заказчику». Поэтому, уверяет он, «было бы странно, если бы „Экотерра“ насчитала бы больший ущерб, чем Росприроднадзор».
«Переедет в Дубай на ПМЖ»
Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин уверен, что «Норникель» «будет защищать свои экономические интересы и нанял экспертов, которые оценивают сумму ущерба». В данной ситуации, подчёркивает парламентарий, «начинают работать законы рынка», и, по его мнению, «возникают вопросы к судебной системе: судья не может быть экспертом и обладать достаточными знаниями в вопросах экологической безопасности, охраны окружающей среды». Поэтому, продолжает депутат, судам будет «трудно принять объективные решения, разобраться в тех колоссальных цифрах, которые предъявляются Росприроднадзором».
Судебная система РФ требует совершенствования и реформирования. Судьи должны обладать необходимыми знаниями в этой области и иметь соответствующее образование, а в экспертных оценках должны быть использованы данные новых технологий и оборудования, позволяющие объективно оценить нанесённый экологический ущерб.
Как считает бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь, происходящее вокруг иска Росприроднадзора к НТЭК «похоже на то, что юристы Потанина прикладывают больше сил и оказывают больше внимания к работе с судом, рассчитывая благодаря этому на кратное снижение суммы». Его удивляет «отсутствие серьёзных профессионалов среди юристов Потанина в плане природоохранной деятельности». Отсутствие законного подхода к мероприятиям по охране окружающей среды в конечном счёте приводит к большим штрафам, но, как полагает Митволь, «„Норникель“ на это плевал».
Он объяснил, что Росприроднадзор «сделал всё абсолютно формально юридически», основываясь в своём иске на приказ Минприроды РФ от 13 апреля 2009 года № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». В нём, как отмечает Митволь, прописан порядок расчёта ущерба по нескольким переменным — «объёму выбросов загрязняющего вещества, длине водных объектов и количеству дней воздействия на них».
Удивительно, что зарабатывающая миллиарды долларов в год корпорация не может привлечь к работе людей, которые имеют опыт работы с данной методикой <...>. Видимо есть аргументы, которые могут убедить суд выпустить на свет противоправное решение, после чего судья переедет в Дубай на ПМЖ или в какую-нибудь другую страну.
По словам экс-чиновника, «господин Потанин понимает больше, как работать с чиновничьими кабинетами, чем как работает формула, утверждённая в 2009 году». Он добавляет, что впоследствии из этой формулы расчёта якобы для увеличения инвестиционной привлекательности Арктики в интересах бизнеса «был убран коэффициент-2 для арктической зоны, и если бы он оставался, то „Норникелю“ выкатили бы счёт, соответственно, под 250-300 млрд». Бывший чиновник выразил несогласие с принятием такого изменения, поскольку «любые мероприятия по рекультивации загрязнения в Арктике всегда дороже, чем в средней полосе, из-за климатических условий, доступности и других факторов». Между тем стоит напомнить, что после аварии на ТЭЦ-3 в Минприроды
Директор проектного департамента российского отделения Greenpeace Владимир Чупров считает, что сумма ущерба, обозначенная в иске Росприроднадзора, может быть обоснована. Но всё зависит от того, как читать методику ущерба водным объектам, поскольку в 87-м приказе Минприроды есть несколько «серых зон». Самый большой пробел, по его мнению, связан с тем, с какого момента считать начало ликвидации разлива нефтепродуктов. Из-за разницы подходов сумма ущерба может меняться «на десятки миллиардов рублей». Поэтому, говорит он, «сейчас могут быть правы все» (и «Норникель», и Росприроднадзор), в зависимости от того, как читать эти части методики и постановление правительства от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» (последний документ прописывает алгоритмы действия по локализации и ликвидации последствий аварии).
По словам Чупрова, «Норникель» 30 мая, то есть на следующий день откачал часть нефтепродуктов, 1 июня доставил из Мурманска боновые заграждения для локализации дизельного пятна и установил их (то есть примерно через трое суток, в течение которых дизель распространялся беспрепятственно). Ещё спустя несколько суток началась откачка локализованного пятна. Чупров отмечает, почему это важно: «Чем больше разница между временем начала ликвидации загрязнения и временем прекращения (фиксации) сброса вредных (загрязняющих) веществ, тем больше повышающий коэффициент для расчёта ущерба. А это один из самых „тяжёлых“ для компаний, допустивших загрязнение, коэффициентов. Если ликвидация началась через трое суток, то коэффициент — 1,9, а если через семь суток, то уже 2,7. В рассматриваемом случае разница в десятки миллиардов рублей. Что считать началом работ по ликвидации — суд должен разобраться».
Также он обращает внимание на другие сложности в данной истории. Например, суду придётся разбираться с оценкой понесённых "Норникелем" затрат на проделанные работы по локализации и ликвидации последствий аварии. Эти затраты по закону могут идти в зачёт компенсации ущерба. И они могут быть очень большими.
Есть вопрос о том, сколько дизеля «вернули» из природы. По информации «Норникеля», на 28 сентября 2020 года было собрано свыше 34 тысяч кубометров водо-дизельной смеси, из которых на 28 октября было перекачано 25 тысяч кубометров для последующей сепарации. Эти 25 тысяч кубометров — не чистый дизель, там много воды. И тут важно понять, какие документы принесёт «Норникель» по собранному дизельному топливу. И кто подтвердит эти цифры и что это именно тот самый разлившийся дизель. На этом примере суд должен разъяснить, что и как считать в таких случаях.
Он уверен, что «если всё будет по-честному», это может стать «судебным прецедентом, который войдет в историю юриспруденции».
«Никто не напишет»
Олег Митволь напомнил про недавнее заявление представителя Генпрокуратуры о том, что подразделения Росприроднадзора и Ростехнадзора с 2016 года
Митволь полагает, что Ростехнадзор должен мониторить опасные технические объекты раз в год, но «чем им там глаза заливали, что они не видели, что это не бочки, а гнильё — это отдельный вопрос, видимо, к прокуратуре и следователю». Между тем стоит отметить, что ранее енисейское управление Ростехнадзора
По словам Павла Гудовского, отсутствие проверок Росприроднадзора и Ростехнадзора с 2016 года на объекте НТЭК «связано с бардаком в регулировании промышленной деятельности от лица этих ведомств». В первую очередь на это влияет регламент их деятельности, а предприятие, «вероятно, скрывало , что продолжает эксплуатировать аварийный резервуар с дизельным топливом». Эколог предполагает, что техническое сооружение не проверялось, потому что по документам оно было аварийным и его нельзя было использовать. А если оно является неисправным и неработающим, Ростехнадзор «проводит только надзорную деятельность, а не контролирующую, то есть запрашивает у предприятия документы». По этим документам надзорное ведомство, например, видит, что одно сооружение на ремонте, а другое работает и только на основе этого анализируется деятельность предприятия.
Гудовский также отмечает, что у Ростехнадзора нет полномочий на то, чтобы в одностороннем порядке заходить на объекты, в отличие от Росприроднадзора. У последнего есть возможность проводить плановые проверки «на каких-то объектах раз в три года, на каких-то — раз в пять лет». А внеплановые инспекции могут быть по заявлению, «но в Норильске никто не напишет заявление, потому что это градообразующее предприятие».
Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая 2020 года, там разгерметизировался резервуар с дизтопливом. Правительственная комиссия объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. После этого были заведены уголовные производства в отношении менеджеров ТЭЦ-3, которых позднее освободили из-под ареста. Также фигурантом дела о халатности стал экс-мэр Норильска Ринат Ахметчин, который в октябре получил шесть месяцев исправительных работ.
В результате утечки более 21 тысячи тонн нефтепродуктов разлились далеко за пределы промзоны ТЭЦ-3, из них, по предварительной оценке, 6 тысяч тонн попали в грунт и 15 тысяч тонн в ручей Далдыкан — правый приток реки Амбарной, впадающей в крупное озеро Пясино, из которого вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. К началу июня предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде реки Амбарной
Как писал NEWS.ru со ссылкой на экспертов, катастрофа с разливом топлива ставит под сомнение способность российских компаний безопасно осваивать Арктику, прежде всего, для коренного населения Севера, жизнь которого полностью зависит от местных рек. О каком-то общественном экологическом контроле за деятельностью подобных производств говорить не приходится: тот же Норильск, где произошёл инцидент, по сути полностью зависит от компании, не говоря о населённых пунктах, которые будут строиться за полярным кругом только за счёт инвестиций.
Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147,7 млрд рублей и в сентябре
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.