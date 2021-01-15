Потанин vs Радионова: как «Норникель» снижает компенсацию за аварию на ТЭЦ

В арбитражном суде Красноярского края состоялось первое в этом году заседание по иску Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» о взыскании более 147 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в мае 2020-го. В преддверии слушаний в Сети стали распространяться слухи о давлении на судью, от которой якобы требуется снизить сумму претензий. Корпорация Владимира Потанина и привлечённая ею экспертная организация «Экотерра», участвующая в процессе на правах третьей стороны, полагают, что объём ущерба в несколько раз ниже, чем с них требует природоохранное ведомство. NEWS.ru выяснял, что происходит в тени юридического противоборства структур Владимира Потанина и Светланы Радионовой.

«Развёрнута целая кампания»

Первое в 2021 году судебное разбирательство по иску Росприроднадзора к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, является дочерней структурой «Норникеля») о взыскании компенсации за ущерб окружающей среде, завершилось 15 января. На нём судья Наталья Варыкина отказала ответчику в проведении трёх дополнительных экспертиз. Одна из них должна была касаться степени растворимости солярки в двух резервуарах, а также реке Амбарная и ручьях Безымянный и Далдыкан. Другая предполагала определение массы нефтепродуктов, попавших в воду. Третью предлагалось провести для определения степени вреда почве.

Как заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сегодняшнее решение суда «очень важно и правильно». Противоположная позиция суда, по её словам, могла бы «существенно затянуть процесс», что юристы прогнозировали ещё в сентябре 2020-го. Глава надзорного ведомства подчеркнула, что истец уверен в своих расчётах суммы ущерба.

В преддверии первого в 2021 году заседания по иску Росприроднадзора к структуре Владимира Потанина в Сети стали распространяться слухи о том, что эта история может закончиться в пользу ответчика. Такую информацию недавно озвучили анонимные Telegram-каналы, её отчасти подтвердили опрошенные NEWS.ru эксперты, не исключив подобного развития событий.

Наши инсайдеры утверждают, что судья Варыгина вынесет решение, которое кратно уменьшит предъявленную сумму — чего и добивается «Норникель». Ради "бедных" олигархов была развёрнута целая операция. Давление было оказано отнюдь не на саму Наталью Варыгину, а на кассационную инстанцию в Иркутске, куда судья обращалась в связи с таким громким и сложным делом. Конечно у госпожи Варыгиной голова пошла кругом. За четыре года работы в должности судьи краевого АС жизнь её к такой феерии не готовила, — утверждает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Ранее он же писал, что корпорация якобы начала «массированную медиаатаку на губернатора края Александра Усса», который «осмелился поддержать федеральный центр в экологическом конфликте и тем самым задел Потанина». Теперь же авторы канала утверждают, что «это дело становится настоящей проверкой судебной системы».

В декабре третьими лицами на процессе стали ООО «Безопасность в промышленности» и компания «Экотерра». Первое в 2018 году составило экспертизу об удовлетворительном состоянии резервуара с дизельным топливом, авария на котором, по версии МЧС, стала самым крупным ЧП подобного рода на планете. Вторая структура по заказу ответчика подсчитала сумму ущерба от экологической катастрофы не в 147,7 млрд рублей, как указывает Росприроднадзор, а в 17,94 млрд. Участие этих организаций в процессе, по информации инсайдеров, якобы открывает «широкие перспективы» для судебного разбирательства.

Информированный источник NEWS.ru в Красноярском крае не исключает, что арбитраж не станет в полном объёме удовлетворять иск Росприроднадзора.

Во-первых, утверждает анонимный собеседник редакции, суды выносят решения по аналогичным спорам, закладывая в основу суммы ущерба коэффициент длительности негативного воздействия на водный объект. Ведомство Светланы Радионовой использовало высокий коэффициент, который применяется, если к устранению последствий аварии приступили через длительный период, в то время как в «Норникеле» утверждают, что стали устранять загрязнение сразу же после экологической катастрофы на ТЭЦ-3.

Во-вторых, источник NEWS.ru утверждает, что в Красноярском крае и некоторых других субъектах «Норникель» является одной из ведущих компаний, которая оказывает «огромное влияние» на общественные процессы, а также имеет своих лоббистов в различных структурах, в том числе силовых и судебных. Поэтому, утверждает он, не исключено что ответчик будет использовать различные рычаги влияния. Стоит напомнить, что о корпорации Владимира Потанина как о «царе и боге» в Красноярье эксперты NEWS.ru уже говорили.

Это же косвенно дал понять председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский. Он подчёркивает, что Норильск — это «закрытый город», и если туда кто-либо прилетает, его «будут контролировать с того момента, как он купил билет», а также продолжат отслеживать его действия и высказывания уже после поездки в заполярный город.

Если говорить о реках, они вообще в тундре находятся, куда очень тяжело добраться. То есть общественные экологические организации и госорганы могут довольствоваться теми данными, которые сам «Норникель» предоставляет, либо в рамках выездного надзора. Выезд возможен в рамках своего бюджета, которого не хватает, чтобы полноценно проводить мероприятия по расследованию природоохранных преступлений. Официальная позиция «Норникеля» — всё выполняется. Но мы от лица какой-то независимой экспертизы не можем этого подтвердить, потому что ресурсов нет. Даже если будут ресурсы, нужно преодолеть административные рычаги противодействия, с которыми ты можешь столкнуться. Павел Гудовский председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края

Говоря об экспертизе «Норникеля», согласно которой сумма ущерба оказалась ниже, чем в расчётах Росприроднадзора, Гудовский пояснил, что «подрядчик будет выполнять свои полномочия так, чтобы понравилось заказчику». Поэтому, уверяет он, «было бы странно, если бы „Экотерра“ насчитала бы больший ущерб, чем Росприроднадзор».

«Переедет в Дубай на ПМЖ»

Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин уверен, что «Норникель» «будет защищать свои экономические интересы и нанял экспертов, которые оценивают сумму ущерба». В данной ситуации, подчёркивает парламентарий, «начинают работать законы рынка», и, по его мнению, «возникают вопросы к судебной системе: судья не может быть экспертом и обладать достаточными знаниями в вопросах экологической безопасности, охраны окружающей среды». Поэтому, продолжает депутат, судам будет «трудно принять объективные решения, разобраться в тех колоссальных цифрах, которые предъявляются Росприроднадзором».

Судебная система РФ требует совершенствования и реформирования. Судьи должны обладать необходимыми знаниями в этой области и иметь соответствующее образование, а в экспертных оценках должны быть использованы данные новых технологий и оборудования, позволяющие объективно оценить нанесённый экологический ущерб. Александр Фокин депутат Госдумы депутат Госдумы

Как считает бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь, происходящее вокруг иска Росприроднадзора к НТЭК «похоже на то, что юристы Потанина прикладывают больше сил и оказывают больше внимания к работе с судом, рассчитывая благодаря этому на кратное снижение суммы». Его удивляет «отсутствие серьёзных профессионалов среди юристов Потанина в плане природоохранной деятельности». Отсутствие законного подхода к мероприятиям по охране окружающей среды в конечном счёте приводит к большим штрафам, но, как полагает Митволь, «„Норникель“ на это плевал».

Он объяснил, что Росприроднадзор «сделал всё абсолютно формально юридически», основываясь в своём иске на приказ Минприроды РФ от 13 апреля 2009 года № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». В нём, как отмечает Митволь, прописан порядок расчёта ущерба по нескольким переменным — «объёму выбросов загрязняющего вещества, длине водных объектов и количеству дней воздействия на них».

Удивительно, что зарабатывающая миллиарды долларов в год корпорация не может привлечь к работе людей, которые имеют опыт работы с данной методикой <...>. Видимо есть аргументы, которые могут убедить суд выпустить на свет противоправное решение, после чего судья переедет в Дубай на ПМЖ или в какую-нибудь другую страну. Олег Митволь бывший замруководителя Росприроднадзора бывший замруководителя Росприроднадзора

По словам экс-чиновника, «господин Потанин понимает больше, как работать с чиновничьими кабинетами, чем как работает формула, утверждённая в 2009 году». Он добавляет, что впоследствии из этой формулы расчёта якобы для увеличения инвестиционной привлекательности Арктики в интересах бизнеса «был убран коэффициент-2 для арктической зоны, и если бы он оставался, то „Норникелю“ выкатили бы счёт, соответственно, под 250-300 млрд». Бывший чиновник выразил несогласие с принятием такого изменения, поскольку «любые мероприятия по рекультивации загрязнения в Арктике всегда дороже, чем в средней полосе, из-за климатических условий, доступности и других факторов». Между тем стоит напомнить, что после аварии на ТЭЦ-3 в Минприроды начали прорабатывать вопрос «внесения изменений в методику исчисления размера вреда, причинённого водным объектам в части установления повышающего коэффициента при расчёте размера вреда для арктической зоны».

Директор проектного департамента российского отделения Greenpeace Владимир Чупров считает, что сумма ущерба, обозначенная в иске Росприроднадзора, может быть обоснована. Но всё зависит от того, как читать методику ущерба водным объектам, поскольку в 87-м приказе Минприроды есть несколько «серых зон». Самый большой пробел, по его мнению, связан с тем, с какого момента считать начало ликвидации разлива нефтепродуктов. Из-за разницы подходов сумма ущерба может меняться «на десятки миллиардов рублей». Поэтому, говорит он, «сейчас могут быть правы все» (и «Норникель», и Росприроднадзор), в зависимости от того, как читать эти части методики и постановление правительства от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» (последний документ прописывает алгоритмы действия по локализации и ликвидации последствий аварии).

По словам Чупрова, «Норникель» 30 мая, то есть на следующий день откачал часть нефтепродуктов, 1 июня доставил из Мурманска боновые заграждения для локализации дизельного пятна и установил их (то есть примерно через трое суток, в течение которых дизель распространялся беспрепятственно). Ещё спустя несколько суток началась откачка локализованного пятна. Чупров отмечает, почему это важно: «Чем больше разница между временем начала ликвидации загрязнения и временем прекращения (фиксации) сброса вредных (загрязняющих) веществ, тем больше повышающий коэффициент для расчёта ущерба. А это один из самых „тяжёлых“ для компаний, допустивших загрязнение, коэффициентов. Если ликвидация началась через трое суток, то коэффициент — 1,9, а если через семь суток, то уже 2,7. В рассматриваемом случае разница в десятки миллиардов рублей. Что считать началом работ по ликвидации — суд должен разобраться».

Также он обращает внимание на другие сложности в данной истории. Например, суду придётся разбираться с оценкой понесённых "Норникелем" затрат на проделанные работы по локализации и ликвидации последствий аварии. Эти затраты по закону могут идти в зачёт компенсации ущерба. И они могут быть очень большими.

Есть вопрос о том, сколько дизеля «вернули» из природы. По информации «Норникеля», на 28 сентября 2020 года было собрано свыше 34 тысяч кубометров водо-дизельной смеси, из которых на 28 октября было перекачано 25 тысяч кубометров для последующей сепарации. Эти 25 тысяч кубометров — не чистый дизель, там много воды. И тут важно понять, какие документы принесёт «Норникель» по собранному дизельному топливу. И кто подтвердит эти цифры и что это именно тот самый разлившийся дизель. На этом примере суд должен разъяснить, что и как считать в таких случаях. Владимир Чупров проектный директор Greenpeace проектный директор Greenpeace

Он уверен, что «если всё будет по-честному», это может стать «судебным прецедентом, который войдет в историю юриспруденции».

«Никто не напишет»

Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Олег Митволь напомнил про недавнее заявление представителя Генпрокуратуры о том, что подразделения Росприроднадзора и Ростехнадзора с 2016 года не проводили проверки на ТЭЦ-3, в то время как было экспертное заключение о несоответствии элементов вышедшего из строя резервуара действующим нормам и правилам. Напомним, по данным СК, резервуар ещё в 2018 году был признан аварийным.

Митволь полагает, что Ростехнадзор должен мониторить опасные технические объекты раз в год, но «чем им там глаза заливали, что они не видели, что это не бочки, а гнильё — это отдельный вопрос, видимо, к прокуратуре и следователю». Между тем стоит отметить, что ранее енисейское управление Ростехнадзора оштрафовало НТЭК на 1 млн рублей за нарушение технической безопасности, что привело к экологической катастрофе.

По словам Павла Гудовского, отсутствие проверок Росприроднадзора и Ростехнадзора с 2016 года на объекте НТЭК «связано с бардаком в регулировании промышленной деятельности от лица этих ведомств». В первую очередь на это влияет регламент их деятельности, а предприятие, «вероятно, скрывало , что продолжает эксплуатировать аварийный резервуар с дизельным топливом». Эколог предполагает, что техническое сооружение не проверялось, потому что по документам оно было аварийным и его нельзя было использовать. А если оно является неисправным и неработающим, Ростехнадзор «проводит только надзорную деятельность, а не контролирующую, то есть запрашивает у предприятия документы». По этим документам надзорное ведомство, например, видит, что одно сооружение на ремонте, а другое работает и только на основе этого анализируется деятельность предприятия.

Гудовский также отмечает, что у Ростехнадзора нет полномочий на то, чтобы в одностороннем порядке заходить на объекты, в отличие от Росприроднадзора. У последнего есть возможность проводить плановые проверки «на каких-то объектах раз в три года, на каких-то — раз в пять лет». А внеплановые инспекции могут быть по заявлению, «но в Норильске никто не напишет заявление, потому что это градообразующее предприятие».

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая 2020 года, там разгерметизировался резервуар с дизтопливом. Правительственная комиссия объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. После этого были заведены уголовные производства в отношении менеджеров ТЭЦ-3, которых позднее освободили из-под ареста. Также фигурантом дела о халатности стал экс-мэр Норильска Ринат Ахметчин, который в октябре получил шесть месяцев исправительных работ.

В результате утечки более 21 тысячи тонн нефтепродуктов разлились далеко за пределы промзоны ТЭЦ-3, из них, по предварительной оценке, 6 тысяч тонн попали в грунт и 15 тысяч тонн в ручей Далдыкан — правый приток реки Амбарной, впадающей в крупное озеро Пясино, из которого вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. К началу июня предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде реки Амбарной превысила норму в десятки тысяч раз.

Как писал NEWS.ru со ссылкой на экспертов, катастрофа с разливом топлива ставит под сомнение способность российских компаний безопасно осваивать Арктику, прежде всего, для коренного населения Севера, жизнь которого полностью зависит от местных рек. О каком-то общественном экологическом контроле за деятельностью подобных производств говорить не приходится: тот же Норильск, где произошёл инцидент, по сути полностью зависит от компании, не говоря о населённых пунктах, которые будут строиться за полярным кругом только за счёт инвестиций.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147,7 млрд рублей и в сентябре подал иск к НТЭК. В «Норникеле» обращение регулятора в суд сочли преждевременным, «поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов ещё не проведена». В компании посчитали, что Росприроднадзор необоснованно применил коэффициент длительности негативного воздействия в максимально возможном размере равном пяти, поскольку он применяется, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течение более чем 20 суток с момента аварии для устранения её последствий, в то время как компания Владимира Потанина начала работы по ликвидации в день аварии, что соответствует коэффициенту 1,1. В октябре «Норникель» оценил ущерб в 21,4 млрд рублей, а в декабре привлечённая корпорацией АНО «Экотерра» пришла к выводу, что урон окружающей среде ещё ниже.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.