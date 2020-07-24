Российский профсоюз авиадиспетчеров объявил о начале международной кампании в поддержку коллег, осуждённых к реальным срокам по делу о катастрофе самолёта Falcon во Внуково. В ней погиб глава французской нефтегазовой компании Total, известный связями в российской элите, а также отношениями с одиозными диктаторами третьего мира. Какое-то время дело грозило чуть ли не перейти в политическую плоскость, но в итоге на скамье подсудимых оказались пятеро. Особое возмущение профсоюза вызвало то, что в отличие от авиадиспетчеров — реальные виновники трагедии, находившиеся на работе в аэропорту в пьяном состоянии, были освобождены от наказания. Некоторые из адвокатов осуждённых и вовсе настаивают на конспирологической версии — о теракте с целью убийства. Об этом в материале NEWS.ru.

Ездил пьяным по взлётной полосе

Катастрофа произошла поздно вечером 20 октября 2014 года при взлёте самолёта Falcon-50 французской компании Unijet, специализирующейся в области деловых перелётов. При разбеге самолёт столкнулся на взлётной полосе со снегоуборочной машиной, в результате чего разрушился и загорелся.

Кристоф де Маржери и Владимир Путин Алексей Дружинин/РИА Новости

На борту находились четыре гражданина Франции: два пилота, бортпроводник и главный управляющий крупной нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Все они погибли.

По итогам двухлетнего расследования Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришёл к выводу, что причиной крушения лайнера стали отсутствие контроля со стороны руководителя смены аэродромной службы за работой снегоочистителя, дезориентация водителя машины на лётном поле, а также неэффективная организация обзора лётного поля во Внуковском аэропорту. Косвенными причинами, способствовавшими трагедии, признаны также отсутствие в авиакомпании Unijet рекомендаций экипажу по действиям в случае появления посторонних объектов на взлётно-посадочной полосе и непринятие экипажем мер по прекращению взлёта после информации первого пилота о «машине, которая пересекает дорогу».

Всего по делу о трагедии во «Внуково» осуждены пять человек. 23 июля Солнцевский районный суд Москвы приговорил к реальным срокам лишения свободы трёх диспетчеров аэропорта Внуково. Суд приговорил руководителя полётов Романа Дунаева к 6 годам колонии поселения; диспетчера старта Александра Круглова к 5 годам и 6 месяцам колонии поселения; диспетчера руления Надежду Архипову к 5 годам колонии поселения. Архипова освобождена от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы. Они признаны виновными по части 3 статьи 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух или более лиц», которая предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Александр Круглов и Роман Дунаев Сергей Савостьянов/ТАСС

В 2017 году по делу о той же катастрофе были амнистированы инженер аэродромной службы аэропорта Владимир Леденёв и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, которые были признаны виновными в нарушении правил безопасности и приговорены к тюремным срокам, но освобождены от наказания. Как показала экспертиза, и водитель снегоуборщика, и его начальник, следивший за процессом снегоочистки, были в момент происшествия пьяны.

Однако в итоге из всех пятерых осуждённых отбывать реальный срок, если апелляция не отменит вынесенный приговор, придётся не тем, кто имел к инциденту прямое и непосредственное отношение, а двум из трёх авиадиспетчеров, приговорённых 23 июля.



По версии следствия, которую суд принял достоверной, Надежда Архипова (напомним, единственная амнистированная из троих) небрежно отнеслась к обязанностям и не проконтролировала движение спецтехники на лётном поле. Александр Круглов, в свою очередь, не помешал диспетчеру-стажёру разрешить экипажу Falcon занять полосу, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлёт. Третий осуждённый, руководитель полётов Роман Душаев, как считает следствие, «проявил бездействие» и не организовал должным образом работу диспетчеров. При этом все они, как заключило гособвинение, имели доступ к оборудованию, которое показывало, что на взлётной полосе в момент разгона лайнера находится снегоуборочная машина.

Как рассказал NEWS.ru адвокат обвиняемых Игорь Чернецкий, из 20 опрошенных в суде свидетелей 19 высказались о невиновности диспетчеров. На их виновность указал только замдиректора аэропорта Внуково.

У авиадиспетчеров был выбор — признать свою вину и попросить особый порядок, для них это была бы гарантия того, что они получили бы менее 5 лет и попали бы под амнистию и спокойно бы пошли после суда домой и никаких проблем у них бы не было. Но они не виноваты, и чего бы это ни стоило, мы будем доказывать невиновность, — заявил Чернецкий.

«Двух виновников для такой трагедии мало»

Российский Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) в ответ на приговор коллегам объявил о начале международной кампании за освобождение и снятие обвинений с осуждённых. В ближайшее время профсоюз намерен поставить в известность Международную федерацию транспортных рабочих, в которую входят профсоюзы авиадиспетчеров всех стран, в том числе и ФПАД России, с просьбой оказания солидарной поддержки и запуска международной кампании.

В своём заявлении (есть в распоряжении NEWS.ru) профсоюз называет реальными виновниками трагедии водителя снегоуборочной машины Мартыненко и его непосредственного руководителя Леденёва, которые находились на службе в состоянии опьянения и были амнистированы в день вынесения приговора.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению исполнительного комитета ФПАД, вся вина авиадиспетчеров состоит в том, что им «не повезло оказаться на своих рабочих местах в момент, когда пьяные сотрудники АО „Международный аэропорт „Внуково““ , нарушая все писанные и неписанные правила авиации, скрыв от службы управления воздушным движением факт потери связи с одной из автомашин и утраты контроля за её местоположением, устроили на взлётно-посадочной полосе столкновение с воздушным судном Фалкон-50».

СК РФ и прокуратура, видимо, решили, что двух виновников трагедии будет мало, поскольку в катастрофе погиб личный друг президента России, глава нефтяной транснациональной корпорации TOTAL г-н Кристоф де Маржери, стало быть, необходимо устроить «показательный процесс» и тем самым показать, что государство готово на любые жертвы своих граждан, чтобы зарубежные друзья оценили такие действия, а ещё звания и награды можно получить на громком деле. Совершенно не важно, виноват ли авиадиспетчер или не виноват, — говорится в заявлении профсоюза.

ФПАД утверждает, что эксперты, давшие нужные следствию заключения, не обладали соответствующей квалификацией, а потому подписывали документы, подготовленные и отредактированные следователями. Именно на эти экспертизы опирался суд при вынесении приговора.

Вместе с тем выводы экспертиз, проведённых по заданию Следственного комитета, противоречат основным выводам, сделанным Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Как следует из заключения МАК, звуковые и световые сигналы предупреждения о несанкционированном выезде на взлётную полосу были отключены и диспетчер не имел возможности изменить настройки оборудования. Кроме того, должностные инструкции не обязывали данных сотрудников непрерывно следить за локатором — диспетчер и так видел обстановку со своего рабочего места.

Как отмечает профсоюз, ни один из руководителей АО «Международный аэропорт „Внуково“», так и не ответил за то, что их подчинённые разъезжали по лётному полю аэродрома в состоянии алкогольного опьянения, нарушая при этом все возможные правила и инструкции. Об этом NEWS.ru рассказал сотрудник профсоюза Олег Бабич, который выступал на последнем процессе общественным защитником обвиняемых.

Диспетчеры выполняли свои должностные обязанности, действуя строго по своим должностным инструкциям, и ничего не нарушали. В этой авиакатастрофе виноват водитель снегоуборщика Мартыненко и его руководитель Леденёв, которые оба были в тот момент пьяны — сразу после ЧП было медосвидетельствование — у Мартыненко 0,6 промилле. Один выехал без разрешения прямо под самолёт, а второй, зная что его водитель потерялся, вместо того чтобы сообщить руководству и диспетчерам, решил промолчать, видимо, надеясь скрыть ситуацию. Вот два виновника, и оба ходят на свободе.

В нашей стране всегда проще всё свалить на простых работников, чем разбираться в глобальных причинах произошедшего. А причины в слабом контроле руководства аэропорта Внуково за своими работниками. Вообще это нонсенс: у вас люди пьяные катаются по лётному полю. Возможно, это вопросы к отделу по подбору кадров.

Второе — это проблема с оборудованием рабочих диспетчерских мест. Там недостатки в работе локатора обзора лётного поля. То есть рабочее место диспетчера одновременно не позволяло контролировать взлётную полосу визуально по инструкции, через окно и при помощи техсредства (по монитору) — оно у диспетчера находилось за спиной. То есть он никак не мог по этому монитору увидеть, что появилась какая-то точка.

За последние 10 лет, обратите внимание, хоть один начальник, хоть по какой-нибудь авиакатастрофе ответил? У нас это обычно пилоты, чаще всего погибшие, ведь на мёртвых очень легко всё свалить. Либо какие-то иные рядовые стрелочники. Но ни один начальник у нас не сидит. На примере мировой практики могу сказать: в случае над Боденским озером срок получил не только диспетчер, но и его руководство. Причём диспетчер получил год, а его руководство намного больше. Олег Бабич руководитель юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров России руководитель юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров России

Диспетчеры выполняли свои должностные обязанности, действуя строго по своим должностным инструкциям и ничего не нарушали. В этой авиакатастрофе виноват водитель снегоуборщика Мартыненко и его руководитель Леденёв, которые оба были в тот момент пьяны — сразу после чп было медосвидетельствование — у Мартыненко 0,6 промилле. Один выехал без разрешения прямо под самолет, а второй, зная что его водитель потерялся, вместо того чтобы сообщить руководству и диспетчерам, решил промолчать, видимо надеясь скрыть ситуацию. Вот два виновника и оба ходят на свободе.

В нашей стране всегда проще все свалить на простых работников, чем разбираться в глобальных причинах произошедшего. А причины в слабом контроле руководства аэропорта Внуково за своими работниками. Вообще это нонсенс у вас люди пьяные катаются по летному полю. Возможно это вопросы к отделу по подбору кадров.

Второе это — это проблема с оборудованием рабочих диспетчерских мест. Там недостатки в работе локатора обзора летного поля. То есть рабочее место диспетчера одновременно не позволяло контролировать взлетную полосу визуально по инструкции, через окно и при помощи техсредства (по монитору) — оно у диспетчера находилось за спиной. То есть он никак не мог по этому монитору, увидеть что появилась какая то точка.

За последние 10 лет обратите внимание, хоть один начальник хоть по какой-нибудь авиакатастрофе ответил? У нас это обычно пилоты, чаще всего погибшие, ведь на мертвых очень легко все свалить. Либо какие то иные рядовые стрелочники. Но ни один у нас начальник у нас не сидит. На примере мировой практики могу сказать: в случае над Боденским озером — срок получил не только диспетчер, но и его руководство. Причем диспетчер получил год, а его руководство намного больше. Олег Бабич руководитель юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров России руководитель юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров России

Исполнительный комитет ФПАД России заявил о намерении продолжать борьбу за полное оправдание своих коллег — авиадиспетчеров Внуково, «используя при этом все доступные средства, включая обращение в Европейский суд по правам человека». Также профсоюз в зависимости от удовлетворения его требований не исключил переход к крайним мерам протеста, вплоть до голодовки или коллективного увольнения, в знак протеста против вынесенного приговора.

Конспирологическая лирика

Смерть де Маржери породила множество конспирологических теорий по поводу того, что трагедия могла быть подстроена — топ-менеджер был активным сторонником укрепления связей между Россией и Францией и выступал против наложения на РФ санкций. Также он высказывался против ограничений поставок российского газа в Европу. Де Маржери называли личным другом российского президента Владимира Путина, кроме того, он поддерживал отношения с диктаторами африканских стран, в которых развивал инвестиционные проекты. Адвокат Надежды Архиповой Ольга Динзе в разговоре с NEWS.ru заявила, что не считает произошедшее стечением неудачных обстоятельств.

В ходе судебного заседания, на взгляд стороны защиты, было установлено, что Мартыненко, водитель спецмашины имел умысел. Это было умышленное преступление. Потому что мы смотрели видео с локатора обзора лётного поля. И согласно этому видео, в момент разбега воздушного судна точка, которая принадлежит автомобилю Мартыненко на локаторе, отделилась и начала пересекать полосу. И в тот момент, когда воздушное судно приближалось, он сразу выехал, выключил свет фар, всё локационное и светооборудование, пересёк полосу и начал движение назад в сторону самолёта. Как-будто он ловил этот самолёт. То есть он хотел врезаться в самолёт. И в суде Мартыненко заявил, что не может пояснить, зачем он выключил фары и так далее. И это не просто попахивает убийством, терактом, я бы сказала, воняет. Но я могу заявить: в ходе расследования умысел Мартыненко не устанавливался и версию эту никто не проверял, хотя я лично ходатайствовала об этом. Проверили его банковский счёт, на нём не оказалось денег, ну и всё. Мне кулуарно сказали, чтобы я закрыла свой рот по поводу умысла Мартыненко. А то следующая будешь ты, за тобой придут. Ольга Динзе адвокат адвокат

Также Динзе упомянула финансовый аспект, который мог повлиять на развитие этого уголовного дела. По её словам, французскому авиаперевозчику в ходе катастрофы был причинён ущерб, несмотря на то что самолёт был застрахован. Она считает, что диспетчеров привлекли для того, чтобы разделить ущерб между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», работниками которой они являлись, и аэропортом Внуково, работниками которого являются Мартыненко и Леденёв. Поэтому сделали всех виноватыми, чтобы разделить ущерб. По её словам, ещё до направления дела авиадиспетчеров в суд в арбитражном суде было заключено мировое соглашение — причём ответчиками там были и госкорпорация, и аэропорт Внуково. Кроме того, ещё пять лет назад, говорит Ольга Динзе, по факту катастрофы во Внуково было возбуждено дело о халатности со стороны руководства аэропорта. Однако развития оно не получило, а на данный момент сроки давности по этому делу вышли.