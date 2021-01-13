Петербург в блокаде: почему город остался без вакцины от COVID-19

С началом пандемии Санкт-Петербург очень быстро стал городом с самой худшей в России ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. При этом, когда появилась возможность делать прививку «Спутник V», желающих вколоть вакцину нашлось лишь несколько сотен. Теперь власти Северной столицы говорят о том, что в городе дефицит «Спутник V». NEWS.ru рассказывает как вышло, что в Петербурге не нашлось ни вакцинированных, ни вакцин.

Ранее NEWS.ru уже писал, что в Северной столице на 21 декабря было привито лишь 1035 человек. В тот день губернатор Петербурга Александр Беглов на региональном канале 78 заявлял, что в городе будут открыты 70 пунктов вакцинации «Спутник V», а 20 уже работали на момент записи интервью. Беглов отметил, что первыми прививают врачей, социальных работников, учителей, а также тех, кто «занят в жизнеобеспечении города», масштабная вакцинация всего остального населения запланирована на другие сроки. По словам градоначальника, до Нового года город рассчитывал получить от Минздрава первую крупную партию вакцины в 100 тысяч доз.

Судя по всему, ничего близкого к этим цифрам Петербург так и не получил. Согласно «Информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 на 3 января 2021 года», опубликованной на сайте администрации города, к этой дате было привито всего 6 066 человек. При этом «полностью закончили цикл вакцинации» 262 человека — не до конца понятно, что именно имеется ввиду, но, скорее всего речь, о тех, кто получил обе из требуемых доз вакцины. Пик прививок пришелся на 24 и 25 декабря, тогда укол себе сделало более 800 человек. Далее число привившихся пошло на убыль. 2 января их было уже 154 человека.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

При этом 12 января стало известно, что в Северной Пальмире приостановили запись на вакцинацию от COVID-19. По словам главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, поставки «Спутник V» в Петербург ожидаются «в четверг, крайнем случае, в пятницу» (14 и 15 января — прим. NEWS.ru). Глава комитета объяснил, что с поступлением препаратов возобновится запись желающих пройти вакцинацию и добавил, что прививочные отработали неодинаково: в некоторых из них вакцина еще есть, но они уже сформировали списки пациентов, которые получат в ближайшие дни эти дозы, а в других «Спутник V» закончился.

Поэтому действительно возникла ситуация, что фактически сейчас записаться до конца недели уже будет по большинству поликлиник невозможно, — заявил Лисовец.

12 января петербургскому «Эхо Москвы» в Смольном заявили, что cвободных доз вакцины пока нет. Таким образом можно сделать вывод, что в город было поставлено всего 15- 20 тысяч вакцин, а 100 тысяч так привезены не были.13 января в Смольном заявили, что в городе уже привиты 15 352 человека, из них вакцинированы дважды — 630. Также в пресс-службе администрации губернатора сообщили о поступлении новой партии в 20 тысяч вакцин и о том, что до конца января будет новая поставка «Спутник V» в 68 тысяч доз.

NEWS.ru пытался выяснить в Минздраве, почему не были воплощены в жизнь планы о поставке 100 тысяч доз вакцины, о которых говорил Беглов, а также про то, почему в наиболее сильно пострадавший от COVID-19 регион не позаботился об этом вовремя. Однако в министерстве не ответили к моменту выхода статьи. Также у редакции не получилось узнать в Смольном, каким образом планируется увеличивать число сделавших прививку. 13 352 человека, о которых говорилось в администрации города — это чуть больше 0,2 от более чем 5-миллионного населения Северной столицы. Для сравнения лидер по темпам прививания населения Израиль на 4 января сделал прививку 1,2 млн человек — 13% граждан.

Отметим, что ранее официальные лица уже «ловили» на «странных» цифрах, касающихся вакцинации. Так, 2 января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил , что в регионы отгрузили 1,5 млн доз. Однако за четыре дня до этого он называл цифру в 507 тысяч доз, отправленных в регионы в течении трех недель. Получается, что за четыре дня было отправлено 1 млн, хотя до этого три недели потребовалось для 507 тысяч. Тоже и с числом привившихся — 22 декабря Мурашко говорил о 52 тысячах, а 2 января о 800 тысячах. Получается, что темпы вакцинирования возросли чуть больше чем за неделю примерно в 15 раз.

Тем временем президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию всех россиян. Об этом он заявил на совещании с правительством. По словам Путина, глава кабинета министров Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины». Президент поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы, отметив, что отечественная вакцина эффективнее иностранной, так как не требует при перевозке соблюдать температуру хранения в −50 или −70 градусов по Цельсию.

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила президенту, что власти готовы приступить с 18 января к массовым прививкам. По её словам, вакцинация шла и продолжается в плановом режиме, даже несмотря на праздники. Голикова пообещала, что с 11 по 14 января в регионы будет поставлено около 600 тысяч доз «Спутник V».