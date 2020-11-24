Патриотизм на миллиард: на любовь к Родине выделили рекордную сумму

В Госдуме одобрили поправки к бюджету на ближайшие годы, в который входит в том числе сумма в 3,5 млрд рублей на патриотическое воспитание. На эту цель выделялись деньги по спецпрограмме и в прошлом. NEWS.ru выясняет, насколько они эффективно были потрачены и какие подводные камни есть в деле воспитания будущих патриотов Родины.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 16 ноября во втором чтении одобрил поправки к проекту бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов, подготовленному партией «Единая Россия». Эти изменения ранее были поддержаны правительством РФ. В частности, в новой редакции бюджета было одобрено выделение 3,5 млрд рублей на патриотическое воспитание.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, эти средства могут сыграть существенную роль.

Общая сумма поправок на патриотическое воспитание граждан РФ — получается сумма 3,5 млрд рублей, которая на эти цели, на патриотическое воспитание, выделяется, деньги, которые действительно могут играть серьезную роль, — приводит ТАСС слова Макарова.

Сюрпризом подобное щедрое выделение средств на патриотизм не стало — поправки, предусматривающие расширение субсидий, внёс перед этим президент Владимир Путин. Ранее он говорил о воспитании детей как об одном из «ключевых общенациональных приоритетов».

Подчеркну, в России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей — в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребёнок рос здоровым и счастливым, был окружён заботой и любовью, — говорил глава государства.

Кроме того, недавно министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что российской молодёжи не хватает патриотического воспитания из-за недостатка воспитательной работы.

Во многом от недостатка организации воспитательной работы у молодого человека не всегда есть те ориентиры, на которые надо опираться... Есть определённые проблемы, хотя ситуация разная в школах, регионах. К сожалению, есть сообщества, и в Интернете они есть. Мы видим различные действия со стороны школьников, которые не всегда соответствуют нормам. Различное девиантное поведение, к сожалению, тоже есть, — объяснял Кравцов.

Пока конкретики в вопросе нового подхода к патриотическому воспитанию мало. Согласно тексту поправок Владимира Путина, в образовательные организации «вернётся воспитательная функция». Причём само понятие воспитания расширено — его связывают с «формированием чувства патриотизма и гражданственности». Детей будут учить «уважать память защитников Отечества, чтить подвиги его героев», ценить закон, труд, многонациональную культуру нашей страны и уважать старших.

Кроме того, изменения предполагают включение воспитания как отдельной дисциплины в календарном плане. По задумке, педагоги будут готовить список мероприятий воспитательной направленности. В разработке этого календаря смогут участвовать обучающиеся и их родители.

Rosatom/Global Look Press

Надо сказать, что в Министерстве просвещения рассчитывали на гораздо большую сумму, чем та, что получили. Заместитель министра Денис Грибов говорил, что ведомство просило более 23 млрд рублей. Однако в Министерстве финансов посчитали, что это чрезмерные средства. Впрочем, как уже говорилось выше, новые ассигнования в два раза превышают предыдущие.

В 2016 году была принята программа «Патриотическое воспитание граждан РФ», рассчитанная на четыре года. Тогда она обошлась бюджету более чем в два раза дешевле — 1,66 млрд рублей на весь период. Проблема заключается в том, что если новая программа будет такой же неконкретной, как и предыдущая, то опять возникнут вопросы к распределению финансов.

В тексте документа «Патриотическое воспитание граждан РФ» в основном перечисляется, какие ведомства сколько средств получат на данную цель: сколько получает Росрыболовство, сколько — Росимущество, сколько другое ведомство, начинающееся с «Рос», или одно из министерств. В документе в части про «цели и задачи» достаточно расплывчато говорится о «формировании у граждан, в том числе детей и молодёжи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России путём вовлечения их в волонтёрскую практику», а также о других задачах.

В качестве ответственного ведомства за исполнение указано Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). В его ежегодных отчётах говорится о проведённых конкурсах, программе приобретения новых навыков беспризорниками, фестивалях, о том, сколько и какие выставки были проведены (как правило, посвящённые Великой Отечественной войне или чему-то другому военному). Однако из них нельзя понять, насколько эффективно или неэффективно были потрачены средства, что не получилось сделать и что поменять. Говорится лишь о том, что на такие цели, как «развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», было потрачено несколько десятков миллионов и так далее.

Депутаты федеральных и городских парламентов, которым приходится голосовать за бюджеты, в том числе с поправками о патриотическом воспитании, указывают, что подобная неопределённость помогает расходовать деньги непрофильно. Об этом в беседе с NEWS.ru говорит депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Что именно такое в представлении правительства Москвы патриотическое воспитание, я не знаю. Из бюджета ответ на это получить невозможно. Патриотическое воспитание — расплывчатый предмет, и поэтому на нём очень легко потратить деньги непонятно на что. За подобными абстрактными формулировками всегда кроется низкая бюджетная дисциплина и малый контроль за расходованием средств. В этих целях подобными определениями специально и оперируют. Сергей Митрохин депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко» депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко»

Митрохин добавил, что при всех проблемах с патриотическим воспитанием во время рассмотрения бюджета города в Мосгордуме он даже не успел коснуться этой темы, так как и без этого в документе хватает сомнительных и неправильных выделений средств.

Депутат петербургского законодательного собрания и бывший член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила NEWS.ru, что она видит «бессмысленность» патриотических мероприятий, на которые выделяются деньги.

В Петербурге тоже выделяют деньги на патриотизм, общественное согласие, межнациональное согласие. Я вижу практически стопроцентную их бессмысленность. Есть мероприятия, направленные на помощь кинематографу, на память о победе в войне и другие подобные вещи, которые действительно способствуют патриотизму. Но на эти мероприятия средства идут по другим статьям бюджета. Оксана Дмитриева депутат закса Петербурга депутат закса Петербурга

В Федеральном агентстве по делам молодёжи не ответили на запрос NEWS.ru до публикации статьи.