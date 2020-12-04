Мусор, который всегда с тобой: закрытые свалки продолжают травить москвичей

На фоне обещаний губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва закрыть мусорные полигоны «Лесная» в Серпухове и «Ядрово» под Волоколамском, Росприроднадзор нашёл в работе последнего более полусотни нарушений. О проблемах двух этих объектов неоднократно говорили и экологи, и местное население, и власти. Последние между тем ранее называли другие сроки консервации токсичных площадок, которые тем не менее продолжили функционировать. Возникают вопросы и к будущему уже законсервированных полигонов, на которые продолжают жаловаться жители столичного региона. Подробности — в материале NEWS.ru.

Разделяй и властвуй

За последние полгода губернатор Московской области Андрей Воробьёв как минимум дважды (в июне и ноябре ) публично заявлял, что два оставшихся в регионе легально действующих полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) — «Ядрово» и «Лесная» — будут закрыты до конца 2020 года и впоследствии рекультивированы (в июне утверждалось , что всего в регионе 11 таких проблемных объектов). Чиновник заявлял, что почти весь бытовой мусор в регионе перерабатывают и большую часть используют как вторсырьё. Год назад власти обещали полностью завершить захоронение мусора в области к 2027 году.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

По данным правительства Подмосковья, всего в регионе функционируют восемь комплексов по переработке мусора нового образца (КПО) с общей мощностью 2,5 млн тонн в год. При этом только из Москвы регион, согласно подписанному в сентябре 2019 года соглашению, ежегодно будет получать смешанные ТКО, чей объём на порядок выше, чем возможности КПО, — от 3,4 млн до 4,6 млн тонн ежегодно или 38,6 млн тонн в течение 2019–2029 годов. Причём Подмосковье считается лидером среди российских регионов по генерации мусора, обгоняя даже Москву.

Исходя из этих цифр, напрашивается вывод, что ТКО в столичном регионе везут не только на современные сортировочные комплексы, но и утилизируют иным образом. Например, сбрасывают на нелегальные объекты, каковых сейчас, по данным Министерства экологи и природопользования Московской области, насчитывается 456 (всего за 11 месяцев 2020 года было выявлено 4058 таких свалок). В июле — сентябре 2020 года по линии Минэкологии возбуждено пять уголовных дел, наложено штрафов на 1,8 млрд. рублей. По линии регионального Госадмтехнадзора привлечено 12 тысяч нарушителей, проведено 1869 рейдов «засада». Областной комитет лесного хозяйства составил 625 протоколов об административных нарушениях с наложением штрафов на сумму на 146 млрд рублей.

Другой вариант «альтернативной» утилизации в обход современных технологий, о которых не перестаёт говорить Андрей Воробьёв, — это перегрузка и без того вышедших за свои нормативные мощности оставшихся полигонов. В пользу этой версии говорят данные Росприроднадзора, который в начале декабря отчитался об итогах проведённой по поручению федерального правительства внеплановой выездной проверки ООО «Ядрово». Данное предприятие эксплуатирует одноимённый полигон коммунальных отходов, выбросы с которого в 2018 году спровоцировали бунт в Волоколамском районе.

rpn.gov.ru

В ходе проверки выявлено 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме отсутствия необходимых документов Роспотребнадзор выявил, что полигон «Ядрово» эксплуатируется «с отклонением от проектной документации, имеющей положительное заключение экологической экспертизы».

Установлен факт превышения проектной мощности полигона при размещении на нём отходов, захоронение за границами выделенных участков, а также в водоохранной зоне реки Городня. На полигоне осуществляется размещение отходов на земельных участках, не указанных в выданной компании лицензии, — констатируют в Росприроднадзоре.

Проверка подтвердила факты негативного влияния полигона на атмосферный воздух, почву и водные ресурсы. Кроме того, предприятие уличили в неполных выплатах за негативное воздействие на окружающую среду и отсутствии регулярного мониторинга загрязнения.

В конце сентября полигон «Ядрово» посещала делегация чиновников во главе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Тогда в ведомстве сообщили, что начали проверку, не исключив закрытия объекта по её итогам.

Забытое отравление

Действующий с 1979 года полигон «Ядрово», по некоторым данным, до 2013 года ежегодно принимал не более 20 тысяч тонн местных отходов, но затем его решили расширить и увеличить годовой объём завозимого мусора до 200 тысяч тонн. Этот объект получил федеральную известность в марте 2018 года, когда свалочные газы «внезапно» окутали Волоколамск и окрестности. По данным независимого мониторинга, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе была превышена в десятки раз, хотя чиновники первоначально не находили загрязнения и даже пытались отрицать воздействие газов на здоровье людей, в то время как десятки детей отравились . Экологическое ЧП в районе привело к массовым протестам местных жителей, требовавших закрытия полигона и отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Когда эта история вышла на федеральный уровень, региональные власти сменили руководство района и объявили о дорожной карте по рекультивации «Ядрово», а затем суд определил сумму ущерба окружающей среде в 6,3 млрд рублей. В 2019 году СК завёл в отношении сотрудников ООО «Ядрово» уголовное дело по ст. 247 «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», но в 2020 году оно было прекращено. На это недавно обратил внимание эколог Георгий Каваносян.

По факту отравления детей было возбуждено уголовное дело, началось расследование и консультации с экологами. Однако 25 февраля 2020 года было принято решение о приостановлении производства по уголовному делу в связи с отсутствием комплексного экологического заключения. Простыми словами: связь между отравлением детей и полигоном «Ядрово» не была доказана. Или кто-то хотел, чтобы она не была доказана? — задаётся вопросом Каваносян.

Он напомнил, что «в обмен на наказание отравителей», жителям Подмосковья предложили «поработать со свалкой, перестроить её по самым современным стандартам, чтобы больше не воняло».

Пригласили голландцев, которые должны были провести рекультивацию и превратить свалку в настоящий европейский полигон. Голландские коллеги с задачей, откровенно говоря, не справились. Часть свалочных газов так и заполняет округу в радиусе нескольких километров, а утечки фильтрата с полигона как фиксировались местной инициативной группой, так и фиксируются. Более того, людям открыли новое тело полигона прямо рядом со старым. Теперь жителей Волоколамска травит не только сероводород и метилмеркаптан, но и зашкаливающий в этом районе Подмосковья цинизм и безнадёга, — утверждает активист.

В начале сентября, через неделю с небольшим после десанта Светланы Радионовой, Георгий Каваносян вместе с представителями Всероссийского общества охраны природы прибыл на полигон «Ядрово» и обнаружил, что со стороны Волоколамского шоссе «прямо на проезжей части дышать просто нельзя». Тогда активисты выявили превышения по сероводороду в 29 раз, по диоксиду серы в 81 раз, по формальдегиду в 3 раза.

Кроме этих замеров, мы подняли коптер с тепловизором и зафиксировали большое количество термических точек — места скопления и выхода свалочных газов. Вся эта ядовитая смесь при неблагоприятных метеоусловиях продолжает лететь на Волоколамск и в соседние населённые пункты. Жалобы от местных жителей приходят примерно через день, — добавил Каваносян.

Он призвал возобновить уголовное дело, поскольку «люди терпят издевательства уже почти два года, а виновные до сих пор не наказаны», а также «возобновить работу всех ответственных служб с привлечением в качестве экспертов независимых экологов».

Кроме этого, местные активисты уличили компанию «Стройтех», выполняющую строительные работы на полигоне, в обмане надзорных органов за отчёт о выполнении предписания убрать трубы из котлована с ёмкостью под сбор фильтрата, протянутые к руслу реки Городня. В реальности этого сделано не было и работы по демонтажу загрязняющих коммуникаций начались в начале декабря.

В Министерстве ЖКХ Московской области NEWS.ru подтвердили, что за последний месяц к ним поступали обращения жителей Волоколамского района, «но их число было малозначительным».

Жители в основном обращались с вопросами на запах свалочного газа и на сброс фильтрата в реку Городня. По каждому факту сотрудниками министерства проводились выездные мероприятия, в ходе которых превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ выявлено не было, факты сброса фильтрата в реку Городня своего подтверждения не нашли, — утверждают чиновники.

Алексей Сулимов mosobl.er.ru

Несколько слов следует сказать про ООО «Ядрово». Судя по данным единого государственного реестра юридических лиц, её директором выступает Алексей Сулимов, который ранее занимал пост первого замглавы Волоколамского района и курировал проекты «Единой России», он участвовал в выборах главы Волоколамска и даже снимался с избирательной гонки. Четверть компании принадлежит районному комитету по управлению имуществом, а остальными 75% владеет ООО «Весна». Одним из учредителей последнего выступает предприниматель Дмитрий Михайлович Бортников. В августе 2020-го арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал исковое заявление Сбербанка о признании этого человека банкротом. Сумма исковых требований, которые легли в основу банкротного иска, составляет 31,9 млн рублей.

Закроют непременно

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковного МинЖКХ, после передачи ему соответствующих полномочий от Росприроднадзора в сентябре 2016 года, ведомством совместно с региональным Министерством экологии и природопользования «неоднократно выявлялись нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации полигона ТКО „Ядрово“ юридическим лицом ООО „Ядрово“, выносились протоколы за нарушение правил эксплуатации полигона, загрязнение водного объекта, превышение установленных нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, несанкционированной деятельности в водоохраной зоне реки Городня и другие». Компании Алексея Сулимова «выдавались предписания и представления, контроль которых осуществлялся в установленном порядке».

Последние внеплановые надзорные мероприятия в отношении полигона ТКО «Ядрово», проведённые по жалобам граждан в июне и июле 2020 года в том числе совместно с Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области, зафиксировали ведение деятельности ООО «Ядрово» с отклонением от проектной документации, имеющей положительное заключение экологической экспертизы, нарушение в части отсутствия согласованных нормативов и лимитов, нарушение правил эксплуатации полигона, осуществление выбросов в атмосферный воздух без разрешения и др. Юридическому лицу ООО «Ядрово» были выданы представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного нарушения, — заявили в Министерстве ЖКХ.

Там добавили, что в соответствии с проектом территориальной схемы по обращению с отходами Московской области с 1 января 2021 года на территории региона прекращается «деятельность по захоронению отходов на всех полигонах ТКО». А выявленные Росприроднадзором нарушения в деятельности ООО «Ядрово», как подчеркнули в министерстве, «не повлияют на принятое решение». Размещение и захоронение отходов на одноимённом полигоне будет прекращено.

То же самое, как заявляют в МинЖКХ, касается и свалки «Лесная» в Серпухове, которая действует с 1960-х годов. В конце ноября там выходили из строя системы дегазации и дезодорирования. В результате окрестности Серпухова накрывал смрадный запах. Сейчас свалку эксплуатирует ООО «Скайвэй», которое принадлежит экс-депутату совета Химок от ЛДПР Андрею Чернухе. В 2017 году компанию штрафовали на 200 тысяч за различные нарушения. Через год администрация Серпуховского района добилась в суде решения о закрытии полигона, но проиграла в апелляционной инстанции.

По информации издания Oka.fm, изначально «Лесная» обслуживала Серпухов и его окрестности, поэтому «мерзких запахов тогда никто не чувствовал, отходы пересыпались слоем грунта». Однако когда закрылись полигоны «Кучино» и «Кулаковский», нагрузка на эту свалку увеличилась в разы, туда стали свозить мусор из Москвы, Подольска и Чехова, в три с лишним раза превышая проектную мощность объекта.

Деятельность полигона вызывала протесты местных жителей, как и в Волоколамске. В 2018 году нынешний глава окружного Совета депутатов Игорь Ермаков, со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва, утверждал о некоем решении закрыть «Лесную» ещё в 2019-м. Теперь, как уверяют в региональном Министерстве ЖКХ, деятельность полигона ТКО «Лесная» будет остановлена в декабре и «никакие препятствия на принятое решение по прекращению размещения и захоронения отходов на полигоне не повлияют».

Бесконтрольный и опасный бизнес

Закрытие полигонов и их последующая рекультивация не приводит к одномоментному исчезновению экологических проблем, что не первый год ощущают на себе жители столичного региона. Так, 29 ноября жители Балашихи и окрестностей, в том числе нескольких восточных районов Москвы, почувствовали запах свалочного газа, судя по всему, исходящий с территории законсервированного ещё в 2017 году полигона «Кучино», где было накоплено свыше 20 млн тонн отходов.

Как писал Telegram-канал «Реальная жизнь ВАО», на «тошнотворные запахи» жаловались жители московских районов Гольяново, Измайлово, Восточное Измайлово, Преображенское, а также подмосковного Реутова. На рекультивацию полигона «Кучино» обещали потратить 4 млрд рублей, но как отмечают экологи, «свалочный газ ушел в атмосферу и лёгкие жителей, а весь фильтрат в реки Пехорка, Чечера и грунтовые воды».

Закрытый мусорный полигон ТБО «Кучино» АГН «Москва»

После недавних сигналов о возможных выбросах в начале декабря «Кучно» посетил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин. Но вместо выявления возможных нарушений он похвалил оператора закрытого полигона компанию «Экоком», которая является дочерним предприятием австрийской ECOCOM Environmental Technologies GmbH. Ранее СМИ утверждали , что к ней якобы имеет отношение ресторатор Вадим Сосин.

Когда полигон действовал, его обслуживало ЗАО «Заготовитель», контролируемое офшорной компанией, зарегистрированной на Сейшельских островах, за которой могли стоять лица из Балашихинской ОПГ. Ущерб «Заготовителя», нанесённый экологическим системам, оценивался от 2,2 до 6,2 млрд рублей. Трое сотрудников этой организации стали фигурантами уголовных дел, двое из них получили штрафы по 200 тысяч рублей за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Как считает руководитель общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий, ситуация с обработкой отходов сильно поменялась за последние три десятилетия. Если во времена СССР это была государственная отрасль, то в 1990-е она стала криминальным бизнесом, а теперь её нередко контролируют частные компании, к которым причастны те или иные чиновники или связанные с ними люди. И контроля за этой сферой почти нет, уверен собеседник NEWS.ru.

В советское время переработка мусора жёстко контролировалась. Везде были баки для пищевого мусора, отдельно собирали макулатуру. И почти не было пластика. Опасные классы отходов ещё жёстче контролировались, поэтому советские отходы использовались как средства рекультивации, то есть их можно было засыпать и забыть. Поэтому на полигонах типа «Ядрово», работающих с советского времени, нет экранирования. Сегодня это значит, что ядовитый фильтрат попадает в ручьи и реки, в систему водоснабжения Москвы и Подмосковья. И это уже экологическая катастрофа. Полигон «Ядрово» уже несколько раз закрывался, он переполнен, но его работу продлевали так же, как и работу других свалок. Даже закрытые полигоны втихую продолжают использоваться. Потому что мусорная индустрия — это кормушка для власти. Вот в Химках полигон «Левобережный» официально закрыт. Но рядом появились ворота под названием «пункт мусоропереработки», а на деле оказалось, что через эти ворота по прежнему возили на старый полигон мусор. И такое происходит на большинстве закрытых полигонов. А помимо десятков официальных полигонов имеются тысячи неофициальных, то есть почти вся эта сфера в тени. Сергей Менжерицкий руководитель общественного движения «Открытый берег» руководитель общественного движения «Открытый берег»

Говоря о сортировке и переработке отходов, эколог отметил, что соответствующей современной инфраструктуры для этого «не было и нет». При этом власти «приравняли мусоропереработку к мусоросжиганию»: анонсированы мусоросжигательные заводы, к которым имеются вопросы. Кроме того, он обратил внимание на то, что после закрытия полигона, «работа только начинается».

Там нужно провести гигантский комплекс работ по нейтрализации и обезвреживанию: снизу устроить бетонный экран, накрыть несколькими слоями плёнки, фильтры, дегазаторы. Это многомиллиардные затраты, а такого финансирования нет. Поэтому власть отделывается от этой проблемы только заявлениями и косметическими мерами, — полагает Менжерицкий.

По его мнению, закрытые или действующие полигоны нужны чиновникам, потому что «это их бизнес — бесконтрольный и опасный».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.