Мусор, который всегда с тобой: закрытые свалки продолжают травить москвичей

На фоне обещаний губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва закрыть мусорные полигоны «Лесная» в Серпухове и «Ядрово» под Волоколамском, Росприроднадзор нашёл в работе последнего более полусотни нарушений. О проблемах двух этих объектов неоднократно говорили и экологи, и местное население, и власти. Последние между тем ранее называли другие сроки консервации токсичных площадок, которые тем не менее продолжили функционировать. Возникают вопросы и к будущему уже законсервированных полигонов, на которые продолжают жаловаться жители столичного региона. Подробности — в материале NEWS.ru.
Разделяй и властвуй
За последние полгода губернатор Московской области Андрей Воробьёв как минимум дважды (в
По данным правительства Подмосковья, всего в регионе
Исходя из этих цифр, напрашивается вывод, что ТКО в столичном регионе везут не только на современные сортировочные комплексы, но и утилизируют иным образом. Например, сбрасывают на нелегальные объекты, каковых сейчас, по данным Министерства экологи и природопользования Московской области,
Другой вариант «альтернативной» утилизации в обход современных технологий, о которых не перестаёт говорить Андрей Воробьёв, — это перегрузка и без того вышедших за свои нормативные мощности оставшихся полигонов. В пользу этой версии говорят данные Росприроднадзора, который в начале декабря
В ходе проверки выявлено 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, — говорится в сообщении ведомства.
Кроме отсутствия необходимых документов Роспотребнадзор выявил, что полигон «Ядрово» эксплуатируется «с отклонением от проектной документации, имеющей положительное заключение экологической экспертизы».
Установлен факт превышения проектной мощности полигона при размещении на нём отходов, захоронение за границами выделенных участков, а также в водоохранной зоне реки Городня. На полигоне осуществляется размещение отходов на земельных участках, не указанных в выданной компании лицензии, — констатируют в Росприроднадзоре.
Проверка подтвердила факты негативного влияния полигона на атмосферный воздух, почву и водные ресурсы. Кроме того, предприятие уличили в неполных выплатах за негативное воздействие на окружающую среду и отсутствии регулярного мониторинга загрязнения.
В конце сентября полигон «Ядрово» посещала делегация чиновников во главе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Тогда в ведомстве сообщили, что начали проверку,
Забытое отравление
Действующий с 1979 года полигон «Ядрово», по некоторым данным, до 2013 года ежегодно принимал не более 20 тысяч тонн местных отходов, но затем его решили
Когда эта история вышла на федеральный уровень, региональные власти
По факту отравления детей было возбуждено уголовное дело, началось расследование и консультации с экологами. Однако 25 февраля 2020 года было принято решение о приостановлении производства по уголовному делу в связи с отсутствием комплексного экологического заключения. Простыми словами: связь между отравлением детей и полигоном «Ядрово» не была доказана. Или кто-то хотел, чтобы она не была доказана? — задаётся вопросом Каваносян.
Он напомнил, что «в обмен на наказание отравителей», жителям Подмосковья предложили «поработать со свалкой, перестроить её по самым современным стандартам, чтобы больше не воняло».
Пригласили голландцев, которые должны были провести рекультивацию и превратить свалку в настоящий европейский полигон. Голландские коллеги с задачей, откровенно говоря, не справились. Часть свалочных газов так и заполняет округу в радиусе нескольких километров, а утечки фильтрата с полигона как фиксировались местной инициативной группой, так и фиксируются. Более того, людям открыли новое тело полигона прямо рядом со старым. Теперь жителей Волоколамска травит не только сероводород и метилмеркаптан, но и зашкаливающий в этом районе Подмосковья цинизм и безнадёга, — утверждает активист.
В начале сентября, через неделю с небольшим после десанта Светланы Радионовой, Георгий Каваносян вместе с представителями Всероссийского общества охраны природы прибыл на полигон «Ядрово» и обнаружил, что со стороны Волоколамского шоссе «прямо на проезжей части дышать просто нельзя». Тогда активисты выявили превышения по сероводороду в 29 раз, по диоксиду серы в 81 раз, по формальдегиду в 3 раза.
Кроме этих замеров, мы подняли коптер с тепловизором и зафиксировали большое количество термических точек — места скопления и выхода свалочных газов. Вся эта ядовитая смесь при неблагоприятных метеоусловиях продолжает лететь на Волоколамск и в соседние населённые пункты. Жалобы от местных жителей приходят примерно через день, — добавил Каваносян.
Он призвал возобновить уголовное дело, поскольку «люди терпят издевательства уже почти два года, а виновные до сих пор не наказаны», а также «возобновить работу всех ответственных служб с привлечением в качестве экспертов независимых экологов».
Кроме этого, местные активисты
В Министерстве ЖКХ Московской области NEWS.ru подтвердили, что за последний месяц к ним поступали обращения жителей Волоколамского района, «но их число было малозначительным».
Жители в основном обращались с вопросами на запах свалочного газа и на сброс фильтрата в реку Городня. По каждому факту сотрудниками министерства проводились выездные мероприятия, в ходе которых превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ выявлено не было, факты сброса фильтрата в реку Городня своего подтверждения не нашли, — утверждают чиновники.
Несколько слов следует сказать про ООО «Ядрово». Судя по данным единого государственного реестра юридических лиц, её директором выступает Алексей Сулимов, который ранее
Закроют непременно
Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковного МинЖКХ, после передачи ему соответствующих полномочий от Росприроднадзора в сентябре 2016 года, ведомством совместно с региональным Министерством экологии и природопользования «неоднократно выявлялись нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации полигона ТКО „Ядрово“ юридическим лицом ООО „Ядрово“, выносились протоколы за нарушение правил эксплуатации полигона, загрязнение водного объекта, превышение установленных нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, несанкционированной деятельности в водоохраной зоне реки Городня и другие». Компании Алексея Сулимова «выдавались предписания и представления, контроль которых осуществлялся в установленном порядке».
Последние внеплановые надзорные мероприятия в отношении полигона ТКО «Ядрово», проведённые по жалобам граждан в июне и июле 2020 года в том числе совместно с Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области, зафиксировали ведение деятельности ООО «Ядрово» с отклонением от проектной документации, имеющей положительное заключение экологической экспертизы, нарушение в части отсутствия согласованных нормативов и лимитов, нарушение правил эксплуатации полигона, осуществление выбросов в атмосферный воздух без разрешения и др. Юридическому лицу ООО «Ядрово» были выданы представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного нарушения, — заявили в Министерстве ЖКХ.
Там добавили, что в соответствии с проектом территориальной схемы по обращению с отходами Московской области с 1 января 2021 года на территории региона прекращается «деятельность по захоронению отходов на всех полигонах ТКО». А выявленные Росприроднадзором нарушения в деятельности ООО «Ядрово», как подчеркнули в министерстве, «не повлияют на принятое решение». Размещение и захоронение отходов на одноимённом полигоне будет прекращено.
То же самое, как заявляют в МинЖКХ, касается и свалки «Лесная» в Серпухове, которая действует с 1960-х годов. В конце ноября там
По информации издания Oka.fm, изначально «Лесная»
Деятельность полигона вызывала протесты местных жителей, как и в Волоколамске. В 2018 году нынешний глава окружного Совета депутатов Игорь Ермаков, со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва,
Бесконтрольный и опасный бизнес
Закрытие полигонов и их последующая рекультивация не приводит к одномоментному исчезновению экологических проблем, что не первый год ощущают на себе жители столичного региона. Так, 29 ноября жители Балашихи и окрестностей, в том числе нескольких восточных районов Москвы, почувствовали запах свалочного газа, судя по всему, исходящий с территории законсервированного ещё в 2017 году полигона «Кучино», где было накоплено свыше 20 млн тонн отходов.
Как
После недавних сигналов о возможных выбросах в начале декабря «Кучно» посетил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин. Но вместо выявления возможных нарушений он
Когда полигон действовал, его обслуживало ЗАО «Заготовитель»,
Как считает руководитель общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий, ситуация с обработкой отходов сильно поменялась за последние три десятилетия. Если во времена СССР это была государственная отрасль, то в 1990-е она стала криминальным бизнесом, а теперь её нередко контролируют частные компании, к которым причастны те или иные чиновники или связанные с ними люди. И контроля за этой сферой почти нет, уверен собеседник NEWS.ru.
В советское время переработка мусора жёстко контролировалась. Везде были баки для пищевого мусора, отдельно собирали макулатуру. И почти не было пластика. Опасные классы отходов ещё жёстче контролировались, поэтому советские отходы использовались как средства рекультивации, то есть их можно было засыпать и забыть. Поэтому на полигонах типа «Ядрово», работающих с советского времени, нет экранирования. Сегодня это значит, что ядовитый фильтрат попадает в ручьи и реки, в систему водоснабжения Москвы и Подмосковья. И это уже экологическая катастрофа. Полигон «Ядрово» уже несколько раз закрывался, он переполнен, но его работу продлевали так же, как и работу других свалок. Даже закрытые полигоны втихую продолжают использоваться. Потому что мусорная индустрия — это кормушка для власти. Вот в Химках полигон «Левобережный» официально закрыт. Но рядом появились ворота под названием «пункт мусоропереработки», а на деле оказалось, что через эти ворота по прежнему возили на старый полигон мусор. И такое происходит на большинстве закрытых полигонов. А помимо десятков официальных полигонов имеются тысячи неофициальных, то есть почти вся эта сфера в тени.
Говоря о сортировке и переработке отходов, эколог отметил, что соответствующей современной инфраструктуры для этого «не было и нет». При этом власти «приравняли мусоропереработку к мусоросжиганию»: анонсированы мусоросжигательные заводы, к которым имеются вопросы. Кроме того, он обратил внимание на то, что после закрытия полигона, «работа только начинается».
Там нужно провести гигантский комплекс работ по нейтрализации и обезвреживанию: снизу устроить бетонный экран, накрыть несколькими слоями плёнки, фильтры, дегазаторы. Это многомиллиардные затраты, а такого финансирования нет. Поэтому власть отделывается от этой проблемы только заявлениями и косметическими мерами, — полагает Менжерицкий.
По его мнению, закрытые или действующие полигоны нужны чиновникам, потому что «это их бизнес — бесконтрольный и опасный».
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.