На кону почти миллиард: спор компаний тормозит стройку метро в Петербурге

Из-за спора конкурирующих компаний в Северной столице более чем на год затянулось проектирование Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро. За почти миллиардный подряд бьются две компании: петербургское АО «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) и московское АО «Метрогипротранс» (МГТ), которое является не только конкурентом, но и акционером первого. В 2019 году ЛМГТ выиграл тендер на проектирование линии подземки, но столичная компания затем оспорила это решение и в итоге сама оказалась подрядчиком. Из-за судебных споров работы были заморожены, но на прошлой неделе Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал местному предприятию, требовавшему отменить результаты конкурса. NEWS.ru выяснил подробности этой истории.

Отказ в удовлетворении иска был неизбежен

Летом 2019 года комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил тендер на разработку до 2023-го проектной документации по строительству участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны». Для этого подразделение петербургской мэрии было готово потратить 990,1 млн рублей.

На конкурс заявились ЛМГТ и МГТ. Первый изначально выиграл конкурс, снизив цену контракта до 743 млн рублей (примерно на 25%), но его московский конкурент оспорил результаты в региональном УФАС. Столичное предприятие, которое владеет примерно 8,5% акций петербургского, настаивало на том, что у гендиректора ЛМГТ Владимира Маслака не было полномочий для решения об участии в торгах, сумма сделки по которым превышает 225 млн рублей, для чего необходимо одобрение совета директоров.

Заявитель обращал внимание на то, что документ о соответствующем решении к заявке не приложили, следовательно, победа ЛМГТ является спорной. Хотя петербуржцы и утверждали, что для них данная сделка не является крупной и считается обычной хозяйственной деятельностью.

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Антимонопольщики согласились с доводами МГТ и в сентябре 2019 года отменили сделку. Пока ЛГМТ обжаловал данное решение УФАС (которое петербургский арбитраж признал незаконным, а позднее такую же позицию заняла и апелляционная инстанция), был объявлен новый тендер. На него заявились только москвичи, выигравшие его. В ноябре 2019 года власти Северной столицы заключили с МГТ новый контракт на 990 млн рублей.

ЛМГТ, посчитав свои права нарушенными, помимо иска к УФАС потребовал признать недействительными результаты второго конкурса и возложить на заказчика обязанности заключить контракт с АО «Ленметрогипротранс». Кроме того, компания обратилась с ходатайством о принятии мер по обеспечению иска. Оно было удовлетворено, в связи с чем исполнение контракта было фактически заморожено с февраля 2020 года.

МГТ иск не признал и настаивал на недобросовестности своего петербургского предприятия, полагая, что оно «фактически отказалось от конкурентной борьбы за право заключения контракта». В итоге 15 декабря Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону москвичей, отказав ЛМГТ в иске к МГТ, городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры и комитету по госзаказу.

Как заявил NEWS.ru адвокат Александр Аронов, представляющий интересы МГТ, в этом судебном деле примечательными являются два вопроса: можно ли признать недействительным конкурс, которого, по мнению москвичей, не было, и существует ли такой способ защиты права, как передача договора (контракта) от одного лица другому.

Действительность торгов можно оспорить только в том случае, если они являются состоявшимися, то есть повлекли заключение договора с лицом, выигравшим торги, поскольку на основании п. 2 ст. 449 ГК РФ правовым последствием признания торгов недействительными является признание недействительным договора, заключённого с лицом, выигравшим торги. Вместе с тем победитель торгов может быть определён только в том случае, если торги состоялись, то есть у победителя были соперники и в результате конкурсного состязания он признан лучшим. Признание торгов (в частности, конкурса) несостоявшимися означает отсутствие у них правовых последствий, свойственных юридическим фактам данного вида. Александр Аронов адвокат адвокат

По словам адвоката, «если конкурс признан несостоявшимся, то у него изначально отсутствуют правовые результаты, которых он может быть лишён путём признания его недействительным».

Недействительность торгов является следствием нарушений законодательно установленных правил их проведения. Несостоятельность торгов не обусловлена нарушениями, она является следствием отсутствия состязательности, поэтому правовой статус победителя торгов и единственного участника торгов различен, — отметил Аронов.

По мнению адвоката, требования о признании недействительными несостоявшихся торгов «следует считать беспредметными». Аронов отмечает, что «присуждение права на заключение контракта кому-либо в судебном порядке невозможно ввиду того, что алгоритм заключения контракта состоит из нескольких действий, последовательно совершаемых после составления протокола о признании конкурса несостоявшимся».

Заключение контракта не является автоматическим следствием несостоявшегося конкурса, напротив, оно производится в порядке другой процедуры, а именно закупки у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя. Схематично последовательность действий, выполняемых посредством функционала электронной площадки, можно представить следующим образом: размещение заказчиком проекта контракта без подписи — размещение участником подписанного проекта контракта либо размещение протокола разногласий — урегулирование разногласий — предоставление участником обеспечения исполнения контракта — размещение заказчиком подписанного контракта, — комментирует Аронов.

Он отмечает, что «несовершение какого-либо действия или выполнение его с нарушением срока означает признание участника закупки уклонившимся от заключения контракта».

Судебное решение не может быть инструментом освобождения участника закупки от выполнения действий, обязательность которых предписана законодательством о контрактной системе. Таким образом, отказ в удовлетворении исковых требований был неизбежен. С сожалением остаётся заметить, что всё это время исполнение контракта заблокировано обеспечительными мерами, — резюмировал юрист.

«Очень позорно для властей»

В петербургской компании NEWS.ru заявили, что будут обжаловать решение арбитража от 15 декабря. Как заявил председатель совета директоров АО «Ленметрогипротранс» Игорь Культин, обеспечительные меры не сняты и в его компании это поддерживают.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Было два судебных иска [от ЛМГТ] — по [решению] УФАС и к комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Они касались одного и того же вопроса по конкурсу проектирования участка Красносельско-Калининской линии, который состоялся, и было отменено решение о том, что ЛМГТ выиграл этот конкурс. С УФАС суд выигран был ЛМГТ. Мы ожидали, что позиция суда по иску к комитету по развитию транспортной инфраструктуры будет аналогичная. У нас уже есть решение суда, в котором сказано: «В удовлетворении заявления отказать». Наша организация будет подавать в арбитражный апелляционный суд иск по этому вопросу. Мы считаем, что решение суда от 15 декабря не согласуется с решением суда по УФАС. Игорь Культин председатель совета директоров АО «Ленметрогипротранс» председатель совета директоров АО «Ленметрогипротранс»

И ЛМГТ, и МГТ являются крупнейшими игроками в области проектирования метрополитенов, железнодорожных и автомобильных тоннелей. На фоне конфликта между ними, связанного с Красносельско-Калининской линией подземки, в 2019 году стало известно , что московская компания якобы захотела купить блокирующий или контрольный пакет акций. За 25% петербуржцам предлагали 100 млн рублей, а за 64% — 300 млн рублей, но акционеры отказались от этого предложения.

В беседе с NEWS.ru Игорь Культин подтвердил эту информацию, добавив, что в его компании связывают намерения приобрести акции ЛМГТ «с попытками недружественного поглощения». Ранее Александр Аронов заявлял, что МГТ заинтересован в развитии петербургской компании и что между акционерами ЛМГТ никогда не было корпоративного конфликта.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщали , что работы по контракту на проектирование участка Красносельско-Калининской линии петербургского метро выполнены на 6%. Чиновники выразили надежду, что ввод станций в строй будет выдержан в соответствии с планами в 2026–2027 годах. В эти планы не верит гражданский активист из Петербурга Красимир Врански.

На фоне разбирательств МГТ и ЛМГТ с участием УФАС были некие заверения властей [о том, что работы продолжатся]. Я уже лет десять эти байки слышу, что через год, два, три в Красносельском районе появится метро. Коричневая ветка актуальна для двух районов — Красносельского и Петродворцового. Оба они остаются без подземки, но при этом там увеличивается плотность жителей. Сейчас активно застраивается начало Ленинского проспекта. «Балтийская жемчужина» и «Солнечный город» — это кварталы, население которых в общей сложности превышает 100 тысяч человек. И, конечно же, здесь необходимо метро, которое по планам должно было появиться давным-давно. Красимир Врански лидер движения «Красивый Петербург» лидер движения «Красивый Петербург»

По словам Врански, важность коричневой ветки заключается ещё и в том, что она будет формировать в дальнейшем кольцевую линию, которую тоже планировали строить давным-давно, но, к сожалению, этого не происходит.

Я думаю, это очень позорно для властей, которые не могут строить даже хотя бы минимум — по одной станции в год (в 2020 году в строй не запланирован ввод ни одного участка строящихся линий, ближайшее открытие новых станций запланировано на 2022-й. — NEWS.ru). На то есть все необходимые и средства, и возможности, и огромные коллективы специалистов, — отметил активист.

Также Врански подчеркнул, что сейчас в городе «банкротят старый „Метрострой“ и на его месте появляется новое предприятие „Метрострой Северной столицы“, которое будет принадлежать ВТБ». Прежнее предприятие погрязло в череде скандалов с невыплатами зарплаты и забастовками рабочих. Бывший гендиректор компании Николай Александров стал фигурантом уголовного дела о миллиардной растрате, позднее по подозрению в мошенничестве был задержан житель Петербурга, который якобы собирался повлиять на расследование дела топ-менеджера за вознаграждение в 300 млн рублей.

Кроме того, в августе Ростехнадзор объявлял о приостановке строительства новой линии из-за допущенных «Метростроем» грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.

В связи с этим («перетеканием» старого «Метростроя» в новую организацию. — NEWS.ru) готовится документация о передаче всех проектов, всех наработок и по проектированию, и по текущим работам. На прошлой неделе стало известно, что строительство будет заморожено непонятно на какой срок — на период передачи [объектов от одного предприятия к другому] и пока все документы будут оформляться, — резюмировал Врански.

metrostroy-spb.ru

По его словам, помимо коричневой Красносельско-Калининской ветки речь в данном случае идёт и о возможной приостановке работ на оранжевой Лахтинско-Правобережной линии петербургской подземки. В ноябре на её продление обещали выделить 800 млн рублей, но конкурс на проектирование одной из станций отменили .

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.