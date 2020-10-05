Министерство несчастья: природа случившегося на Камчатке остаётся неясной

Масштабное экологическое бедствие случилось на востоке Камчатки — побережье Авачинского залива завалило трупами морских животных, а сёрферы почувствовали симптомы отравления и ожоги глаз. Экологи, местные жители, чиновники и всевозможные анонимные «информированные источники» выдвигали множество версий случившегося — ЧП на Тихоокеанском флоте, авария на неопознанном судне, утечка с полигона ядохимикатов, вулканическая активность и даже «поведение водорослей». Примечательно, что после первых сигналов о происшествии местные околовластные источники попытались заявить, что никакого загрязнения акватории якобы нет. В краевом Министерстве природных ресурсов и экологии и вовсе заявили, что гибель осьминогов, рыб, нерп и прочей живности не соответствует действительности, а выброс морских ежей связан якобы с последствиями шторма. Когда пробы воды показали превышение по фенолу и нефтепродуктам, различные ведомства начали проверки. NEWS.ru решил выяснить что могло стать причиной случившегося ЧП, которое в федеральном Минприроды не хотят считать катастрофой.

Что колет глаза?

На десятый день своего пребывания на посту губернатора Камчатского края без приставки «врио» Владимир Солодов объявил, что его команда собралась создать «министерство счастья». Так он обозначил официальную структуру, которая должна заниматься «социальным благополучием и семейной политикой». Но со счастьем возникла «напряжёнка». Правда, в несколько другой сфере — природной. В конце сентября сёрферы, разбившие лагерь на Халактырском пляже в окрестностях Петропавловска-Камчатского, сообщили, что от океанской воды у них уже несколько дней краснеют и опухают глаза.

Возможно, виной всему какой-то природный процесс, а не идущие в воде игрища военных, и я всего лишь нахожусь под впечатлением от вида найденной на берегу погибшей ларги и нескольких чаек без видимых повреждений. Но в ответе на мои сториз с просьбой помочь найти эколога мне пришло сообщение от фридайвера, озабоченного странным внешним видом морских ежей в бухте, — написала на своей странице в Instagram пользователь Elenagoranko 28 сентября.

К ней присоединились коллеги, которые также жаловались на проблемы с кожей и слизистыми оболочками глаз после погружений в море. Позднее, 1 октября, дайвер под ником Kirillumrikhin написал в Instagram, что вода в океане приобрела резкий «химический» запах, а у людей после плавания наблюдалась не только резь в глазах, но ослабление зрения и тошнота.

Через 30–40 минут [после контактов с морской водой] человек практически перестаёт видеть. Хорошо, что это частично проходит, но не ясно, какие будут последствия. Те, кто катался неделю назад, только сейчас более или менее начали нормально себя чувствовать. Мы были на пляже и кататься не пошли, но когда появился ветер с океана, у всех начался кашель и резь в горле. После этого мы резко ушли подальше от берега. На песке в прибое лежит много мёртвых моллюсков и мелкой дохлой рыбы. Говорят, дальше по берегу есть и мёртвые нерпы и очень много мёртвых морских ежей, звёзд и крабов. Это вообще не шутки, и нужно что-то делать. Опять же говорят, что власти уже взяли анализы воды и завтра будут результаты, но странно, почему об этом все молчат. Это реально выглядит как катастрофа, — написал пользователь.

После этого региональная прокуратура организовала проверку. Пробы океанской воды показали повышенное количество нефтепродуктов — примерно в 2–2,5 раза, а также фенола в 3,6–4 раза. По последним данным, у восьми сёрферов диагностировали ожог роговицы первой степени.

Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В соцсетях начались публикации в защиту экосистемы, озабоченность в связи с происходящим выражали знаменитости, среди которых — Кристина Асмус, Дарья Мороз, Яна Чурикова, Наталья Рудова и другие. Журналист Юрий Дудь выложил в Instagram видео полётов у берегов Камчатки, где, предположительно, обнаружили разлив нефтепродуктов. По одной из версий, причиной загрязнения воды могла стать утечка с одного из танкеров в этом регионе. По другой — к инциденту могли иметь отношение корабли Тихоокеанского флота, но в Минобороны поспешили отвести от себя подозрения, сославшись на то, что военные суда «не осуществляли перевозки крупных партий нефтепродуктов», а обнаруженный в океанской воде фенол и его соединения «отсутствуют в горюче-смазочных материалах в войсках на северо-востоке России».

Также в публичном доступе оказался распространённый Greenpeace снимок низкого качества, сделанный якобы Европейским космическим агентством, на котором предположительно изображено пятно на морской глади. Также Telegram-канал Sota.Vision со ссылкой на местную журналистку Александру Новикову сообщил, что отравление воды началось ещё 9 сентября через впадающую в океан реку Налычева. Как заявил редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев, «в том месте, откуда, якобы по спутниковым данным, выходит какое-то отравляющее вещество — это река Налычева — там не находится ни военных действующих частей, ни каких-либо химических производств».

Александр Пирагис/РИА Новости

В интервью NEWS.ru руководитель энергетического отдела Greenpeace-Россия Елена Сакирко пояснила, что «космоснимок реки за 9 сентября не является доказательством, так как это может быть атмосферным явлением».

После дождя на соседних реках такая же ситуация наблюдается. Так может выглядеть снимок из космоса, когда размывается грунт. На данный момент есть несколько версий произошедшего. Там работает наша экспедиция, мы ждём от них информацию. Недавно мне прислали видео, где ребята обследовали бухту Безымянная. Там тоже много мёртвых морских животных, а также жёлтая плёнка с пеной. Также говорят о пятне, которое движется от Халактырского пляжа в сторону бухты Безымянной, и его можно увидеть с вертолёта. Елена Сакирко координатор проектов Greenpeace по климату и энергетике координатор проектов Greenpeace по климату и энергетике

Власти региона отреагировали на происходящее противоречиво. Некоторые блогеры и Тelegram-каналы уверяли , что якобы никакого загрязнения нет, а сообщения об инциденте — это чуть ли не «атака на губернатора Камчатки Солодова». В интервью Мash глава регионального Минприроды Алексей Кумарьков 3 октября заявил , что его ведомство «не зафиксировало гибели никаких животных — ничего, о чём говорят в сетях», а «выброс морских ежей, морских звёзд связан со штормом, который прошёл 29 сентября». Но в следующем интервью РБК, данном чуть позже, чиновник признал массовую гибель обитателей морских глубин, связав её с химическим загрязнением, а не со штормом. Такую же версию выдвинули в Камчатгидрометцентре. В свою очередь глава региона пообещал уволить подчинённых, если кто-то из них «приукрашивал факты или замалчивал их». С «ходатайством об аналогичных мерах ответственности» он обещал обратиться и «в отношении федеральных структур». По последней информации от Владимира Солодова, власти рассматривают три причины экологической катастрофы.

Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями, — сказал Солодов.

По словам главы региона, более точные сведения появятся после исследования проб, которые направлены в Москву и Владивосток. Приблизительно результаты их анализа должны быть готовы к середине дня 5 октября, уверял Солодов, однако до сих пор они неизвестны. Также он добавил, что внимание приковано к бухтам Лагерная и Безымянная. Кроме того, по словам губернатора, дайверы видели мёртвых животных на мысе Лопатка на юге полуострова, примерно в 270 километрах от Халактырского пляжа.

Катастрофа, которой нет

В настоящее время материалы доследственной проверки фактов загрязнения моря на Камчатке переданы в Центральный аппарат СК. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова надеется , что виновные в экологической катастрофе будут найдены и привлечены к уголовной ответственности.

Александр Пирагис/РИА Новости

Эколог Олег Митволь в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что причиной отравления океана стали не нефтепродукты и фенол. По его словам, корни случившегося следует искать на Козельском полигоне, где с 1979 года было захоронено более 100 тонн ядохимикатов. Он располагается на реке Мутнушка, впадающей в реку Налычева.

Совершенно понятно, что это не нефтепродукты и не фенол. Я последние несколько лет профессионально занимаюсь различными токсическими веществами и сразу подумал: либо это пестициды, либо это ракетное топливо. Возможна и иная причина, но для этого нужны анализы. И основная претензия экологов, что эти анализы так и не были проведены. На Камчатке есть заброшенный полигон пестицидов, и что с ним что-то нужно делать, обсуждали ещё с 2006 года. А также, если судить по местным СМИ, есть проблема и со складом ракетного топлива. Я всё-таки надеюсь на Тихий океан — он подвижный и чистая вода перемешает все эти загрязнения. В результате последствия не будут такими, если бы это была река или озеро. Но окончательно это можно будет понять тогда, когда мы выясним, чем было произведено загрязнение и его объём. Основная претензия здесь к властям, ведь когда отравились сёрферы, должны были анализы взять, и Роспотребнадзор должен был посылать в Москву всё это. Если вы видели выступление Солодова, то он заявил, что будет обращаться к федеральным властям на предмет создания системы мониторинга экологических происшествий. Ну вообще-то это система называется Росприроднадзор, это его полномочия и функции. Олег Митволь бывший замруководителя Росприроднадзора бывший замруководителя Росприроднадзора

Также он обратил внимание на то, что анализы воды брала гидрометслужба, которая и увидела превышение по нефтепродуктам и фенолу. По мнению Митволя, это наводит на определённые сомнения в результатах исследований.

Что касается анализов Росгидромета, то у них нет оборудования, чтобы определять пестициды и ракетное топливо, они могут определять только фенол и дизель, собственно, они их и определили, но это не значит, что там только это, — сомневается Митволь.

Упомянутые им объекты ранее фигурировали в новостных лентах. Так, по данным издания «Кам24», в 2006 году, когда обсуждалась ситуация с захоронением ядохимикатов под вулканом Козельский, тогдашний вице-губернатор Владимир Рыбак отмечал, что опасный объект был образован не в том месте, где планировался, а в непригодном для таких объектов. В свою очередь гендиректор компании, которая занималась мониторингом окружающей среды в районе захоронения, Иван Чабыгин отмечал, что химикаты проникают в почву и воду. Их точный объём на полигоне на то время был неизвестен. В СМИ утверждалось, что речь могла идти минимум о 20 тоннах закопанного мышьяка.

Анна Стрельченко/ТАСС

Что касается ракетного топлива, то его утечка произошла в августе 2015 года в Вилючинске. Тогда жители города подводников выложили в соцсети фотографии, на которых было видно, как над водой поднимался жёлтый дым. Местные власти и Минобороны утверждали, что поводов для беспокойства нет, а наблюдатели говорили, что картина произошедшего похожа на утечку гептила (высокотоксичное вещество нервно-паралитического, канцерогенного и удушающего действия). Версия о наличии последнего выдвигалась и в связи с загрязнением воды в Авачинском заливе. По словам доктора биологических наук и главного научного сотрудника лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичёва ДВО РАН Владимира Ракова, предположения о данном химическом веществе стали распространяться из-за того, что на Камчатке находится военный полигон, где проводятся пуски ракет. Официальные структуры предположение о гептиле не опровергли и не подтвердили.

По последним данным Минприроды России, вопреки предыдущим сообщениям в пробах якобы не обнаружены следы нефтепродуктов. В ведомстве добавили, что результаты анализов станут известны лишь 8 октября.

По данным профильного министра Дмитрия Кобылкина, случившееся на Камчатке нельзя считать экологической катастрофой, поскольку в результате неё не погиб ни один человек. Тем не менее масштабы бедствия ставят под удар важные для дальневосточного региона туристическую отрасль, а также добычу и переработку морепродуктов.

В подготовке материала принимала участие Марина Ягодкина.