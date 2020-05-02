С того момента, как коронавирус проник в Россию и ситуация с заболеваемостью получила статус эпидемии, правозащитники забили тревогу. Опасения у них вызвали возможность повального распространения болезни в замкнутых сообществах — в исправительных колониях и СИЗО, а также ущемление прав осуждённых в рамках «профилактических мероприятий». Кроме того, они хотели видеть достоверную статистику по числу заболевших в тюрьмах. Но картина остаётся непрояснённой до сих пор. NEWS.ru попытался разобраться, что происходит с COVID-19 в местах заключения, и насколько сильно фактическое положение дел отличается от обнародованной статистики.

По официальным данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), внутри системы выявлено 311 заболевших. Большая часть из них — это сотрудники колоний и СИЗО (271 человек), ещё 40 — заключённые.

По состоянию на 28.04.2020 в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых эта цифра сегодня составляет 40 случаев, — сказали в пресс-службе ведомства.

Также там подчеркнули, что никто из пациентов не переносит болезнь в тяжёлой форме.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Случаи заражения подтвердились в ИК-23 в Мурманской области, в тульской ИК-2, а также в следственных изоляторах Чувашии и Карелии. Об этом сообщают местные оперштабы по борьбе с коронавирусом и управления ФСИН, а ситуацию в карельском СИЗО подтвердил сам глава региона.

Однако правозащитники склонны не доверять официальным цифрам. «Умножайте на 10», говорят они и аргументируют свой скептицизм тем, что ФСИН — очень закрытая организация, привыкшая замалчивать внутренние проблемы. При этом общественники утверждают, что точные данные узнать невозможно, и они довольствуются информацией, которую им предоставляют сами заключённые, их родственники, адвокаты или члены ОНК.

Экс-сотрудник ФСИН, редактор организации «ГУЛАГ-Инфо» Алексей Ермаков со ссылкой на свой источник рассказал NEWS.ru, что тяжёлая ситуация с коронавирусом сейчас наблюдается в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Туда якобы свозят всех заражённых из других столичных следственных изоляторов, причём происходит это по ночам. По словам Ермакова и его источника, на настоящий момент в «Матроске» находятся 22 арестанта с подтверждённым коронавирусом.

Первый занёс заразу сотрудник СИЗО-1, за сутки было 21 только их сотрудников, но их молча отправили домой, чтобы из дома вызвали скорую, дабы не признать, что заразили людей, находящихся под следствием. На сегодня уже 41 больной (имеется в виду всего с симптомами ОРВИ, а не только с подтверждённым COVID-19. — NEWS.ru) только из контингента задержанных, всю правду скрывают тщательно, но это факт, а мы молчим. Завозят их по ночам, заселяют в шестой корпус, но, боюсь, скоро там мест не будет, лаборатории закрыты, помощь им не оказывается, — сообщил источник в «Матросской тишине», фрагменты переписки с которым Ермаков предоставил NEWS.ru.

По словам Ермакова, заключённым действительно проводят тесты и сообщают результаты, правда «никаких бумаг на руки не дают». Кроме того, заболевшие не получают медицинскую помощь, их лишь дополнительно изолируют от остальных.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Руководитель юридической практики организации «Русь сидящая» Алексей Федяров также говорит о большом количестве жалоб именно из московских СИЗО — в основном на отсутствие медикаментов и квалифицированной врачебной помощи.

Сейчас в «Матросской тишине» корпус переоборудован под инфекционную больницу. И оттуда заключённые не могут связаться ни с родственниками, ни с адвокатами, ни по телефону, ни по видеоконференцсвязи. Даже обжалование ареста проводится без заключённых. Алексей Федяров руководитель юридической практики организации «Русь сидящая», бывший следователь прокуратуры руководитель юридической практики организации «Русь сидящая», бывший следователь прокуратуры

В то же время он отметил, что есть отдельные учреждения, где к заключённым относятся адекватно и принимают меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Но есть в нашей стране и нормальное руководство колоний. Люди хорошо отзываются о чеченской ФСИН. Там даже противовирусные препараты дают. Об этом нам пишут заключённые сами, также они пишут, что дезинфекция два раза в день. Такие колонии также есть в Ярославле, в Краснодаре: начальники колонии вопреки дурости, которая идёт сверху, обеспечивают своими силами более или менее адекватные условия, — утверждает он.

При этом правозащитник говорит, что к официальной информации ФСИН по коронавирусу у него доверия нет.

Если верить ФСИН, то по состоянию на 2 апреля, судя по их релизу, в СИЗО Москвы вообще нет случаев вирусных заболеваний. Как можно этому верить? Как верить, что в любое время в любой сезон нет случаев ОРВИ в изоляторах Москвы? Такого не бывает, — считает он.

NEWS.ru продолжит следить за ситуацией.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.