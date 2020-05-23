В последние недели одной из главных тем в СМИ являются невыплаты обещанных надбавок к зарплате врачам, работающим с коронавирусными больными. Медики по всей стране начали записывать видеообращения, в которых рассказывали о своей проблеме и требовали заплатить положенные деньги. Следственный комитет и прокуратура довольно оперативно отреагировали на жалобы: в нескольких регионах начались доследственные и прокурорские проверки больниц, а в Краснодарском крае даже возбудили уголовное дело по статье «Халатность». NEWS.ru попытался узнать, почему медики не получают компенсации, а также изменилось ли что-нибудь в части выплат после многочисленных проверок.

Не установлено понятие «риск»

Записанные медработниками видео как по команде посыпались с разных концов страны в середине мая. Первой была бригада скорой помощи из Армавира — её обращение получило огромный отклик. Уже 17 мая следователи начали первые проверки. В конце концов, два дня спустя на совещании с министрами и губернаторами президент России Владимир Путин обратил внимание на вопрос о невыплате надбавок. В тот же день было возбуждено первое уголовное дело.

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева в разговоре с NEWS.ru пояснила, что стимулирующие выплаты медикам регулируются двумя постановлениями правительства — № 415 от 2 апреля и № 484 от 12 апреля (так называемые «путинские» надбавки). Постановление № 484 касается выплат медикам, работающим в перепрофилированных под борьбу с коронавирусом больницах. Оно должно гарантировать врачам стационаров прибавку в 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей в месяц, младшему медперсоналу стационаров, водителям, среднему и младшему медперсоналу скорой помощи — 25 тысяч рублей в месяц.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постановление № 415 адресовано медработникам, «оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» — то есть по сути всем медикам, ведь сейчас высока вероятность столкнуться с заражённым пациентом, работая по какой угодно специализации.

В основном нет выплат по постановлению № 415 от 2 апреля. У него непонятная формулировка: выплата положена медикам, у кого есть участие с пациентами, у которых диагностирован COVID-19, а также лицам, которые подвержены риску. И законодательно не установлено вот это понятие — «риск». Сейчас у всех есть риск: у терапевтов, которые ходят по домам на приёмы, у педиатров, даже у гинекологов, ведь у беременных тоже COVID-19 бывает. Все медики послушали президента и решили, что им положены выплаты как раз по постановлению № 484. Но это не так. Им положены выплаты по постановлению № 415. Но в нём не определено понятие «риск», кто должен его устанавливать, кто и что должен платить. Это должен устанавливать локальный акт, то есть главврач каждого учреждения в соответствии с пунктом 11 этого постановления. Функция распределить эти деньги, недостаточные на всех, легла на несчастных главных врачей, которые должны издавать эти локальные акты. И поэтому сейчас полная неразбериха в том, кому кто чего должен. Анастасия Васильева председатель «Альянса врачей» председатель «Альянса врачей»

Васильева добавляет, что проблем с выплатами тех самых «путинских» надбавок меньше, потому что по ним есть более чёткие критерии — работа непосредственно с заражёнными коронавирусом.

Она говорит, что с проблемой невыплат столкнулись в основном станции скорой помощи и поликлиники, которые не перепрофилировались под работу с COVID-19. По этой причине множество видеообращений поступило именно от работников скорых. Причём в основном такая ситуация наблюдается в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге у неотложек есть чёткое разделение: работающие с коронавирусными больными и обычные. В стационарах также установили разделение. По словам Васильевой, именно по этой причине жалуются на невыплаты региональные скорые и неперепрофилированные поликлиники.

Мне звонят врачи из Москвы, где не закрыт плановый приём — «Склиф», 164-я больница и т. д. Они продолжают вести приём. И многие врачи там уже переболели. В отделениях были целые вспышки, и их не закрывали, они продолжали работать. Например, так было в 164-й больнице. Естественно, эти врачи столкнулись с «ковидными» пациентами, которым потом поставили диагноз. Далее их перевели в этой же больнице, только в перепрофилированный «ковидный» центр. И этим врачам из 164-й больницы положены надбавки или нет? Они пришли к главврачу Шараповой, та ответила, что им ничего не положено. Медики ответили: «Как же, мы заболели, у нас были риски». Она сказала: «А по-вашему, всем что ли надо заплатить?» Это слова главврача! — рассказывает активистка.

19 мая СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 статьи 293 УК). Оно касается невыплат положенных надбавок сотрудникам станции скорой помощи городской больницы Армавира — власти обратили внимание на видеообращение врачей.

По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ «Городская больница города Армавира» на своевременное и в полном объёме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и группам риска заражения COVID-19 стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности, — заявили в СК.

Незадолго до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать дела по невыплатам надбавок медикам. Вскоре СМИ начали озвучивать версии, что дела будут возбуждать по статье 145.1 УК «Невыплата заработной платы». Однако Следственный комитет поступил непредсказуемо и нашёл признаки преступления в 239 статье УК. Для того чтобы возбуждать дело по статье 145.1 УК, нужно наблюдать за развитием ситуации два-три месяца — только после этого срока частичных или полных невыплат может наступить ответственность. Но, судя по всему, следователи торопились и поэтому решили применить статью о халатности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Началось движение

Параллельно с расследованием уголовного дела в Краснодарском крае СК проводит доследственные проверки по невыплатам в Рязанской и Иркутской областях. Свои проверки проводит и прокуратура — уже выявлены нарушения в десятках регионов.

СК по Иркутской области сообщает, что на данный момент пожаловавшимся сотрудникам станции скорой помощи выплачены все полагающиеся компенсации. Решение о возбуждении дела пока не принято. В Рязанской области о выплате денег не сообщается, говорится лишь то, что следователи подсчитывают задолженности и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пытаясь выяснить, получили ли выплаты медики в Краснодарском крае и Рязанской области, NEWS.ru направил запрос в региональные Минздравы. На момент публикации материала ведомства не ответили.

Анастасия Васильева полагает, что первое уголовное дело о невыплатах возбудили в Краснодарском крае просто потому, что армавирские медики были первыми, кто записал видеообращение.

Краснодарский край традиционно очень агрессивный. И они, с одной стороны, завели уголовное дело на учреждение, которое показывает хаос и отсутствие системы. С другой, в том же Краснодарском крае завели дело на медика, который рассказывает, что врачам не заплатили. Сейчас медики записывают огромное количество видеообращений. Мы даже перестали их публиковать, потому что их по два-три каждый день присылают. Но здесь кто первый встал, того и тапки, — считает она.

Также Васильева уверена, что уголовное дело — отнюдь не гарантия выплаты, а лишь «имитация деятельности».

Это гарантирует только одно — что они хотят показать, что есть какая-то реакция. И имитируют деятельность. В нашем государстве никто ничего гарантировать не может. Они просто говорят «да-да, мы этим занялись», чтобы людей как-то успокоить, — утверждает глава профсоюза.

NEWS.ru также связался с сотрудниками станций скорой помощи из других проблемных регионов: Перми, Мурманска и Саратовской области. Все трое — водители скорых. По словам мужчин, после того как поднялась «шумиха» и начались проверки, в Мурманске и Саратовской области надбавки всё же выплатили.

Нам до 17 мая вообще никаких выплат не поступало. Наоборот, водителям и фельдшерам урезанная пришла зарплата. Я лично позвонил экономистам и спросил, почему вместо зарплаты в 30 тысяч рублей я получил 16 тысяч, они обещали перерасчёт. После того как коллеги записали видеообращение, выплаты начали приходить. Кому-то 39 тысяч, кому-то 20 тысяч. А откуда и что за деньги, никто не объясняет. А кому-то пришли аж 600 и 49 рублей. На официальных «ковидных» бригадах в марте начали работать в основном заведующие отделений. Остальные точно так же ездили на вызовы с подозрением на COVID-19, пневмонию и так далее. И вот им заплатили 380, а кому-то — 66 рублей, — рассказывает Александр из Мурманска.

Он добавляет, что ему лично пришла выплата размере 22 тысяч рублей в прошлое воскресенье после возникшего резонанса.

Водитель скорой Роман из Саратовской области говорит, что получения денег удалось добиться только после обращения в Минздрав.

Мы по телевидению узнали, что нам положены выплаты. Но никто их не получил. Тогда мы с братом от имени всего коллектива решили позвонить по телефону на горячую линию Минздрава. В пятницу мы позвонили, а уже в воскресение нам выплатили за апрель. Президентские выплатили 25 тысяч, а региональные не выплатили. Обещали на следующей неделе. Если не выплатят, то мы снова будем звонить на горячую линию Минздрава, — утверждает он.

В отличие от своих коллег, Артём из Перми пока не получил ни копейки.

После того как мы записали видеообращение, началось движение: с нами начали общаться журналисты, даже федеральные каналы позвонили. Минздрав с нами пошёл на общение. В прямом эфире мы с ними общались, нам ответили на наши вопросы. Сейчас СК начал проверять нашу организацию. Местное руководство с пониманием отнеслось к этой ситуации, потому что это наши деньги, мы рискуем и получаем 2800 рублей за два месяца, например, так у меня было. А стоит ли оно того? Главврач негативно отреагировала. Она кривлялась, изображая тех, кто задавал вопросы в прямом эфире, — говорит мужчина.

NEWS.ru будет следить за развитием ситуации.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.