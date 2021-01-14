Что такое российский QAnon и как с ним борются соцсети

В России появилось и развивается праворадикальное движение QAnon — появившееся в США, ставшее всемирно известным после штурма Капитолия в поддержку Дональда Трампа и уже прозванное в средствах массовой информации «самыми опасными идиотами в мире». Соцсети и интернет-сервисы, в том числе отечественные, такие как «Одноклассники», уже начали борьбу с русскоязычными сообществами QAnon, периодически блокируя их или как минимум сопровождая их маркировкой «информация может не соответствовать действительности». Однако число россиян приобщившихся к новейшей теории заговора постоянно растёт. О том как прижилось на российской почве явление, изначально полностью выросшее из американской политической повестки — в материале NEWS.ru.

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«Что-то происходит во всём мире и некоторые из нас это видят и чувствуют. Настало время возрождения человечества всего мира. Друзья, люди всей планеты, пора выправить наши плечи и объединиться. Где бы мы не находились — мы станем олицетворением Замысла и сделаем выбор в пользу справедливого Мира, Пробуждения и Свободы [...] Это не конспирология. Это — реальность», — гласит довольно невинное описание группы «QAnon Россия» во «ВКонтакте».

Там же объявляется что уже заблокированы каналы движения в Youtube, страницы в Instagram и «Одноклассниках». В группе состоят более 17 тысяч человек, из которых более половины — старше сорока лет.



По заявлению «Qanon-Россия», 31 декабря 2020 года «ВКонтакте» применила к сообществу санкции, которые его участники называют «теневой бан», теперь метки паблика скрыты с личных страниц пользователей, сообщество и все его публикации убраны из поиска внутри соцсети, а посты паблика не могут появляться в новостных лентах подписчиков. Кроме того, при заходе на публичную страницу автоматически появляется баннер, предупреждающий о сомнительной информации, а к текстам сообщества применены фильтры, понижающие их шансы на отбор поисковыми системами.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дональд Трамп выступает перед своими сторонниками. Samuel Corum/Consolidated News Photos/Global Look Press

Против СМИ и сатанистов

В Youtube существует резервный канал «QAnon Перезагрузка» вместо заблокированного прежнего, подписчиков там чуть более двух тысяч. Последнее видео там размещено в ноябре прошлого года, в нём сообщается, что движение приостанавливает свою деятельность в Youtube, пока там существует цензура — канал уже успел получить два предупреждения, за которыми следует закрытие. Чем обязано движение такому вниманию со стороны соцсетей и сервисов?В ноябре прошлого года NEWS.ru уже рассказывал о QAnon. Конспирологическое движение, пришедшее из США и прозванное в СМИ «самыми опасными идиотами в мире», активно развивается на отечественной почве.Конспирология на которой базируется движение по некоторым оценкам за три последних года стала одной из самых распространённых в мире. Согласно ей, Дональд Трамп ведет негласную войну против «либерального истеблишмента», который на самом деле является сектой сатанистов и педофилов. Сторонники QAnon считают, что секта включает в себя в том числе лидеров Демпартии, бизнес-элиту, журналистов, голливудских актёров и международную элиту в целом, которые создали систему сексуальной эксплуатации маленьких детей, а также готовят в США государственный переворот либо уже правят Америкой и миром.QAnon верят, что Трамп готовил массовые чистки — аресты и казни участников заговора, в первую очередь финансиста Джорджа Сороса и политика Хиллари Клинтон, в их терминологии это называется «Судный день». Политически последователи движения относятся к крайне правому флангу, который можно определить как «национал-либертарианцы» — сторонники свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, права на оружие, при этом настроенные против мигрантов и меньшинств разного рода.Этот комплекс идей восходит к циклу публикаций 2017 года на анонимном форуме 4chan и 8chan, в которых оставшийся неизвестным автор под ником Q рассказывал, что входит в окружение президента Трампа и обладает высшим уровнем доступа к государственной тайне. Он довольно активно посвящал в свои «знания» пользователей. В частности говорилось о подготовке ареста Хиллари Клинтон и об уже направленных запросах на экстрадицию на случай её бегства за границу. Информация стала распространяться стремительно, и к 2020 году только профильные группы в сети Facebook охватывали миллионы пользователей. Как минимум 45 видных американских политиков — конгрессмены и кандидаты в члены Конгресса — публично поддерживают QAnon.

В соцсети «ВКонтакте» основная русскоязычная группа QAnon появилась в июле 2020 года. Администрация в ней ведет себя гиперактивно — в день публикуются десятки постов, с начала существования паблика, там размещены 750 видеороликов смонтированных и оформленных в одинаковой «фирменной» стилистике. Характерные заголовки выглядят как «Фейковый ИГИЛ* как орудие информационной войны» (*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация) или «Добровольцы сбежали с вакцинации» — как и у американских соратников, российская QAnon активно пропагандирует ковид-диссидентство и продвигает мысль, что пандемия коронавируса выдумана международными элитами, в том числе для некоей «войны против России». При этом аудитория воспринимает такое с большим воодушевлением.



«Каждый должен решить сам, что ему дорого, я не ношу эти маски, моя душа сразу воспротивилась», — ну и итог, например: «Я счастлива, подумаешь в очередной раз оставила продукты на кассе.. им там носящим и зомбированным совсем не понять, им все равно даже когда зачитываешь им статьи из Конституции или Законы», — пишет в комментариях одна из участниц группы.



В постах обильно цитируются американские коронодиссиденты, например, бывшей чиновницы администрации Буша-старшего Кэтрин Остин Фит, которая считает, что COVID-19 «является глобальной экономической войной, цель которой в частности — узаконить украденные на протяжении последних 25 лет деньги налогоплательщиков и установление тотального контроля над населением планеты с помощью цифровых технологий».

Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

В другом объявлении паблика сообщается, что щупальца «глубинного государства» и его производная — сатанизм, раскинулись не только на страны Запада, но и на Россию, также как другие страны пост-СССР, а «буквально всё, что выходит на центральных СМИ так или иначе работает на цели сатанистов». Тут используется термин deep state, который в конспирологическом ключе описывает заговоры, определяющие политику без оглядки на демократические процедуры, либо попросту обозначает группы влияния лоббирующие свои интересы вне зависимости от тех же избирательных институтов.

«Самые распиаренные шоу, музыканты, группы и звёзды российской эстрады являются локомотивом глубинщиков и продвигают их повестку. Ежедневно развращают души множества телезрителей и почитателей «звёзд», особенно этому подвержены дети. Неприкрытый сатанизм, но его нужно уметь видеть.

«Не смотрите телевизор. Не поклоняйтесь „звёздам“ шоубизнеса. Смотрите за ширму», — пишет администрация сообщества.

На данный момент основным рупором QAnon Россия является одноимённый канал в Telegram, на который подписаны уже более 33 тысяч человек. В нём в том числе регулярно постятся ссылки на сообщества в других сервисах и соцсетях — не объявляющие о своей приверженности к этому движению, но, очевидно, близкие по духу. Например это паблик «ВКонтакте» под названием «Научи хорошему 2.0», где состоит 172 тысяч человек. Одну из своих задач сообщество называет — показать читателю, «каким образом СМИ и современная массовая культура управляет людьми». К этому паблику администрацией «ВКонтакте» также применены ограничения, но существует также одноименный канал в Youtube с 93 тысячами подписчиков.



Ведёт паблик и канал москвич Дмитрий Раевский, на данный момент проживающий в Крыму. Он снимает видео, где, к примеру, критикует мультфильмы, в случае если главные герои ведут себя агрессивно, плохое поведение персонажей по сюжету остаётся безнаказанным, либо в мультфильме «культивируется праздный образ жизни».



Раевский также участвует в движении «Политическая практика», которое возглавляет аккредитованный эксперт Роскомнадзора Руслан Охлопков. В его рамках они направляли жалобы в надзорные органы с требованием запретить журналы Cosmopolitan, Vogue и Maxim «за пропаганду проституции», фильм «Горько» «за использование технологии „ненасильственного“ захвата власти путем информационно-психологического воздействия на сознательное и бессознательное несовершеннолетних», или куклы Барби «за формирование нового идеала красоты в виде вульгарности и распущенности» и даже клипы Дженнифер Лопес, несущие по их мнению «угрозу национальной безопасности РФ». Именно из-за их жалоб в России были заблокированы площадки Pornolab, Brazzers и MDK.

Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Другой ресурс, на который в Telegram постоянно ссылается Qanon Россия — видеоблог Назара Илишиева, который основную часть времени живёт в США и «развенчивает мифы об американском образе жизни». Общее число просмотров материалов канала с 2017-го года — более 35 млн. Назар Илишиев — сын советника посольства РФ в Саудовской Аравии по экономическим вопросам Ильдуса Илишиева, человека известного в дипломатических кругах.

12 января Назар записал ролик под названием «Что произошло в США? Кто теперь правит миром?». Там он рассказывает, что Дональда Трампа «отстранили от власти» транснациональные корпорации за то, что он «двигал патриотизм». Теперь же, по мнению, Назара оформлен новый мировой порядок, в котором государство — пустое место, а правительство США, по его словам, курирует компания BlackRock (инвестиционный оператор, распоряжающийся активами на $7,4 трлн).

Идеи двойного назначения

Вместе с тем, сам контент пабликов и особенно Telegram-канала российского QAnon не производит впечатления следования целостной политической или даже мировоззренческой программе, нередко материалы включают даже отсылки к мистическим учениям.

Представители QAnon Россия не стали отвечать на вопросы NEWS.ru о том, как зародилось движение не территории РФ, а также о том, как бы они описали свою идеологическую базу и как оценивают политическую ситуацию в России.



В разговоре с NEWS.ru публицист и аналитик Павел Пряников, исследующий в том числе конспирологические течения, отметил, что не удивлён проникновению QAnon в РФ.

Все консервативные идеи в Россию сейчас приходят с Запада, в основном от американских баптистов. В нулевые годы американские баптистские фонды финансировали в России движения против абортов, против геев, конспирологию относительно Ротшильдов, Рокфеллеров, Сороса, и тому подобного, — пояснил он.

pixabay.com



По его словам конспирология находит горячий отклик у спецслужбистов-пенсионеров — например, мощное движение у полковника ГРУ в отставке Андрея Девятова, у самой радикальной части РПЦ — как опального схиигумена Сергия (Романова) и его паствы, у части Русского Всемирного народного собора, связанного с православным бизнесменом Малофеевым.

Это позволяет им находиться в общественной и политической повестке, привлекать деньги и сторонников. И потом всё это конвертировать в новые монастыри, новые медиа, во влияние на консервативную часть российской власти, в основном функционеров Совета Безопасности, где тоже популярны такие идеи, — утверждает Пряников.

Он отмечает, что власть двояко относится к подобным ультраконсервативным движениям — с одной стороны их можно задействовать для нападок на противников — примерно как это было с защитой сквера от строительства храма в Екатеринбурге, движением СЕРБ в Москве и тому подобным. С другой, она всё же не даёт им «выйти из берегов», когда такой «российский вариант» QАnon приступает к террору — как это было с поджогом кинотеатров во время их протестов против фильма «Матильда» или, когда начинаются прямые нападки на президента Путина, на верховные власти, на патриарха Кирилла — как в случае с отцом Сергием (Романовым). По мнению Пряникова, эта двойственная политика властей будет касаться и QAnon.





В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина