Вспомнить всё: готовят ли в Москве эксперимент с «китайским» соцрейтингом

Московские власти заказали разработку новой системы хранения персональных данных жителей города. На неё мэрия готова потратить 185 млн рублей, следует из документов госзакупки. В базе будет собрана информация об официальных документах, о фактическом доходе граждан, месте регистрации и фактического проживания, наличии родственников, школьной успеваемости детей, а также о домашних животных. Сервис позволит быстрее предоставлять жителям столицы госуслуги, но в то же время повысит вероятность утечек персональных данных. Кроме того, по мнению экспертов, он опасно приблизился к системе «социального рейтинга», уже знакомого по Китаю.

Что именно разрабатывается

На конкурс по разработке новой системы первым обратил внимание «Коммерсантъ». Аукцион объявил департамент информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы с целью модернизации государственного сервиса «Централизованное ведение профиля заявителя». Объявление о тендере было опубликовано ещё в конце прошлого года, однако определение конечного подрядчика-исполнителя назначено на 1 февраля. Согласно техническому заданию, «назначением работ является развитие и модернизация Системы в электронном виде в целях повышения качества и объёма информации по профилям заявителей, интенсификации массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами исполнительной власти города Москвы при предоставлении последними государственных услуг и исполнении государственных функций».

В техзадании отмечается, что существующая система оставляет возможность для заведения нескольких дублирующих друг друга электронных профилей граждан, также она не гарантирует достоверность выдаваемых в электронном виде документов. На исполнение задания подрядчику отведено восемь месяцев. При этом система должна разрабатываться так, чтобы обработка информации в ней проводилась максимально автономно, без вмешательства администраторов. По требованию заказчика, в год сервис должен обрабатывать 20 млн учётных записей пользователей и 50 млн заявок о регистрации транспортных средств, квартир, наличия родственников и получении новых документов, например паспортов и свидетельств о рождении.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие данные соберут у москвичей

Как следует из материалов госзакупки, в будущем профиль каждого жителя Москвы, который пользуется порталом госуслуг, будет содержать не только номера СНИЛС, ИНН, паспорта, страхового медицинского полиса и свидетельства о рождении, которые и так имеются в самых разных государственных электронных базах. Теперь туда добавится информация о фактическом месте проживания, близких родственниках, в том числе детях, транспорте в личном пользовании, земельных участках и нежилых помещениях, находящихся в собственности, месте работы, номере проездной карты «Тройка», а также данные о животных, которых гражданин содержит дома. Кроме того, среди отслеживаемых сведений в заказе указаны данные об участниках госэкзаменов и школьных олимпиад, а также присутствует строка «видеонаблюдение в детских садах» и модуль «проверки данных о доходах».

В пресс-службе ДИТ «Коммерсанту» сообщили, что модернизация нужна для развития новых функций портала mos.ru и упрощения доступа к госуслугам.

Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например, отдельных мер социальной поддержки, рассказал изданию IT-менеджер Виктор Смирнов. При подаче заявления система сможет самостоятельно направлять межведомственный запрос для получения таких сведений, пояснили изданию в департаменте.

Предположительно, некоторую информацию для базы будут получать от Федеральной налоговой службы, причем не по отдельным запросам как ранее, а автоматически.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В чём опасность

Вместе с тем зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев рассказал «Коммерсанту», что, по его мнению, власти Москвы целенаправленно собирают большие массивы данных о гражданах для создания системы, подобной китайской. Он полагает, что москвичей могут вынудить давать согласие на обработку данных, чтобы получить взамен положенные им государственные услуги. Кроме того, эксперты отмечают, что любая консолидированная база персональной информации всегда чревата массовыми утечками.

Я думаю, такой сбор данных нецелесообразен. Я не могу вспомнить ни одну страну в мире, где одно единственное ведомство в одном единственном городе собирало бы подобный массив данных. Причины этого мне не очень понятны. Но можно сделать свои выводы, возможно, эти данные начнут продавать рекламодателям. Но всё равно не понимаю, зачем нужны данные о родственниках, об успеваемости детей в школе и данные о домашних животных. Я не вижу никаких предпосылок и с человеческой точки зрения, и с точки зрения закона, для чего это можно было бы собирать. Михаил Третьяк эксперт в сфере IT и информационной безопасности эксперт в сфере IT и информационной безопасности

По словам Третьяка, возможно, это будет выявление каких-то неблагонадёжных граждан, как в Китае с присвоением рейтинга.

Будет эксперимент сначала на уровне Москвы, а потом распространится на федеральный уровень. Допустим, если кто-то привлекался к ответственности из членов семьи, то, возможно, он потенциально неблагонадёжен. Не могу исключить такое, если человек будет замечен, что он участвовал в каких-то протестных акциях, его детей не будут брать в определённые школы, — отметил эксперт.

Как отмечает Третьяк, на самом деле здесь два основных риска.

Первое — это возможность злоупотреблений с собранными данными. То есть фактически о человеке собирается вся его подноготная. Не собираются всего два вида данных — вероисповедание и его сексуальные предпочтения. Остальное собирается буквально подчистую. Непонятно, для каких целей это будет использоваться, и непонятно, кто будет иметь к ним доступ, — полагает специалист.

Как отмечает Третьяк, ДИТ делится информацией абсолютно со всеми федеральными органами, включая полицию и ФСБ, со всеми вытекающими последствиями. Кроме того ведомство известно тем, что постоянно допускает утечки огромных массивов данных. Последняя была в ноябре-декабре 2020 года. Несмотря на заявления чиновников, что у системы будет высшая категория защиты массивов информации, наверняка утечки будут происходить и далее, считает эксперт.

Но если раньше утекали какие-то отдельные категории данных, то сейчас в Сеть может быть «слита» биография каждого москвича, вся его подноготная, которая может быть использована в том числе и криминальными элементами. Также эксперт выразил опасение, что в дальнейшем столичная практика может быть распространена на всю страну.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.