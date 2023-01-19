«Задоначу $100 тысяч»: блогер Некоглай хочет купить украинской армии дроны Блогер Некоглай потратит $100 тысяч на дроны для ВСУ

Фото: nekogla1/t.me

Некоглай (Николай Лебедев)

Депортированный из России в Молдавию по решению суда блогер Некоглай (Николай Лебедев) заявил на стриме о планах купить для Вооруженных сил Украины десять дронов на общую сумму $100 тысяч. Он добавил, что хочет лично передать вооружение украинской армии.

Задоначу $100 тысяч на дроны для нужд ВСУ, — сказал Некоглай.

В начале ноября в Сети распространилось видео, на котором запечатлен российский боец, попавший под атаку ВСУ: он лежит в окопе и успевает отбросить в сторону несколько гранат, которые на него сбрасывают с квадрокоптера. Некоглай снял для TikTok пародию на военнослужащего и сопроводил свой ролик треком Rasputin группы Boney M.

Спустя сутки после публикации видео, 9 ноября, блогера задержали. Пресненский суд Москвы решил депортировать тиктокера из России (Некоглай — гражданин Молдавии), а также назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства». Утром 24 ноября Некоглая доставили в аэропорт Домодедово, откуда он вылетел в Ереван, чтобы с пересадкой добраться до Кишинева.

Позже блогер заявил, что подвергся избиению в ОМВД. По его словам, так сотрудники полиции добивались от него публичных извинений за съемку скандального ролика про российского военнослужащего.