Стал известен самый дорогой никнейм в Telegram Самым дорогим никнеймом в Telegram стал @news, его приобрели за $1,8 млн

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Первую строчку в списке самих дорогих никнеймов в мессенджере Telegram занял @news. Он был продан за $1,8 млн, в перерасчете на рубли его сумма составляет 113 млн, пишет Lenta.ru. Отмечается, что никнеймы, занимающие вторую и третью строчки также оцениваются дороже миллиона долларов.

Согласно информации издания, сделка по покупке никнейма @news происходила через платформа Fragments. Информация о покупателе @news и других не сообщается.

На втором и третьем местах значатся ники @auto и @bank, стоимость каждого из которых превышает 1$ млн. Десятку из этого списка купленных занимают следующие: @avia, @chat, @king, @fifa, @game, @sber и @meta.

Основатель Telegram Павел Дуров в конце октября текущего года сообщал о том, что мессенджер запускает возможность покупки имен пользователей. Через месяц он отметил, что за это время было продано имен более чем на $50 млн.

Ранее стало известно, что карманные часы почтового клерка Оскара Скотта Вуди, погибшего во время крушения «Титаника» были проданы с аукциона в Англии за £98 тысяч ($116 тысяч). Они были найдены спустя месяц после исторического кораблекрушения, стрелки часов остановились, когда судно и их владелец погрузились в холодные воды Атлантики 14 апреля 1912 года. Торги были организованы аукционным домом Henry Aldridge & Sons из графства Уилтшир.